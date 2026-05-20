Panamá

Gobierno panameño aprueba créditos para la Autoridad de los Recursos Acuáticos, los Bomberos y el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud

Los fondos cuentan con el concepto favorable del Consejo Económico Nacional y de la Contraloría

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Eduardo Carrasquilla, director de la ARAP, entidad que recibió fondos para el control, inspección y vigilancia de la pesca ilegal.
Eduardo Carrasquilla, director de la ARAP, entidad que recibió fondos para el control, inspección y vigilancia de la pesca ilegal.

El sector pesquero y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) mantienen conversaciones para implementar el monitoreo satelital de las embarcaciones palangreras mediante el sistema VMS.

La Ley 204 y el Decreto 13 obliga a las embarcaciones medianas y de gran escala a transmitir su ubicación al centro de monitoreo para garantizar la trazabilidad de la actividad pesquera.

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Los pescadores alegan que la implementación de este sistema representa un costo importante para más de 100 embarcaciones, debido a la compra de transmisores y el pago mensual del servicio satelital.

Ante esto, el Gobierno y los gremios acordaron explorar mecanismos de financiamiento que reduzcan el impacto económico, informó la ARAP.

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Este martes, el Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N. 50-26, que autoriza fondos por $3,931,990.00 a favor de la ARAP.

El Cuerpo de Bomberos de Panamá recibió créditos adicionales suplementarios.
El Cuerpo de Bomberos de Panamá recibió créditos adicionales suplementarios.

La información oficial señala que este crédito adicional tiene la finalidad de incorporar al presupuesto de funcionamiento e inversiones los recursos necesarios para atender, entre otras cosas, el pago al personal capacitado para el control, inspección y vigilancia de la pesca ilegal, de mayo a diciembre de 2026.

Además, se incluye la compra de lanchas rápidas, estaciones modulares, desarrollo de la primera fase del sistema de trazabilidad para el Centro de Seguimiento Pesquero de Aguas Nacionales e Internacionales y la adquisición de un nuevo módulo para el App (trámites de licencias en línea), y para atender el pago pendiente de prima de antigüedad, alquiler de inmuebles, las OROP y el pago del Sistema Themis.

Tras el análisis del Ministerio de Economía y Finanzas, la resolución de Gabinete manifiesta que se considera viable la solicitud de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá en atención a que la fuente de financiamiento propuesta proviene del saldo de caja y banco.

Agrega que estos fondos cuentan con el concepto favorable del Consejo Económico Nacional y con el informe favorable sobre la viabilidad financiera y conveniencia de la Contraloría General de la República.

Durante la sesión del Consejo de Gabinete igualmente se autorizaron dos resoluciones que aprueban créditos adicionales suplementarios a favor del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República y para el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, por la suma de $9,634,800.00 y $4,011,545.00, respectivamente.

Centro de Investigación de Enfermedades Emergentes y Zoonóticas del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud.
Centro de Investigación de Enfermedades Emergentes y Zoonóticas del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud.

Los fondos requeridos para las operaciones del estamento de seguridad, señala la documentación oficial, tienen la finalidad de fortalecer el presupuesto de funcionamiento e inversiones para la atención de gastos prioritarios para el desarrollo óptimo de las operaciones hasta la culminación del presente periodo fiscal.

Esta operación, se añade, cuenta con la opinión favorable del Consejo Económico Nacional y con el informe favorable sobre la viabilidad financiera y conveniencia de la Contraloría General de la República.

Por su parte, los recursos autorizados para del Instituto Conmemorativo Gorgas son necesarios para hacer efectivo el pago correspondiente a la Adenda N.o1 al contrato N N.o 014-2024, para atender el compromiso por órdenes de cambio ejecutadas en el proyecto “Campus Gorgas, fase 1”.

Se trata de un campus de investigación científica de 6 hectáreas y media, que en su fase 1 contempla el edificio de investigación y la administración, con laboratorios especializados para patógenos peligrosos.

El edificio contará con dormitorios para los investigadores, lo que potencia al Instituto Conmemorativo Gorgas como un gran centro de investigación nacional y regional.

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