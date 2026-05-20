Detuvieron a un pastor acusado por grooming en Chaco: la menor asistía a su congregación

La Policía de Chaco lo detuvo en la ciudad de Barranqueras

Un pastor de 67 años fue detenido en la localidad chaqueña de Barranqueras, acusado de grooming contra una menor de edad que asistía a su congregación. La investigación, a cargo del Departamento de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones del Chaco, permitió secuestrar dispositivos electrónicos de su domicilio.

Fuentes policiales confirmaron que la denuncia fue presentada por una adolescente, acompañada por su madre. La joven relató que desde hacía aproximadamente una semana recibía mensajes de texto con contenido inapropiado desde un número telefónico identificado a nombre de Héctor Eduardo Machuca, pastor de la mencionada iglesia. La situación fue advertida también por la hermana de la víctima, quien asiste a la misma congregación.

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A partir de la denuncia, personal especializado de la División Ciberdelitos contra la Niñez y Adolescencia inició tareas de inteligencia en el entorno digital, realizó seguimientos en campo y entrevistas reservadas con vecinos para precisar la ubicación del sospechoso. Tras reunir pruebas suficientes, la fiscalía solicitó y obtuvo una orden de allanamiento para el domicilio donde residía Machuca.

El procedimiento se realizó el lunes por la mañana, bajo la supervisión del Juzgado de Garantías N° 4. Durante el allanamiento, los efectivos identificaron al pastor de 67 años y procedieron a la inspección integral de la vivienda. En el lugar, secuestraron un teléfono celular Samsung A16, dos notebooks (una Noblex y otra Samsung), y tres pendrives; elementos que serán analizados por peritos en búsqueda de evidencia digital relevante para la causa.

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Lo incautado durante el operativo

Una vez finalizada el procedimiento, Machuca fue aprehendido y notificado de su situación legal. Posteriormente, fue trasladado al Departamento de Antecedentes Personales para su identificación y examinado por el médico policial en la División Medicina Legal. Finalmente, quedó alojado en la Comisaría Segunda de Barranqueras, a disposición de la Justicia.

El caso se encuentra caratulado como “grooming”, conforme el artículo 131 del Código Penal, que sanciona el acoso y contacto con menores de edad a través de medios digitales con fines de abuso o explotación sexual. A cargo de la causa, quedó como responsable el fiscal Víctor Recio.

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El pastor fue detenido y quedó a disposición de la Justicia

El caso de grooming en Chaco se conoce en un contexto de creciente preocupación por los delitos de acoso digital contra menores. En los últimos días, el Club Atlético Independiente denunció que tres futbolistas juveniles de sus divisiones inferiores fueron víctimas de grooming, luego de detectar que adultos se contactaron con ellos a través de redes sociales con intenciones delictivas.

La situación salió a la luz cuando el padre de uno de los jugadores advirtió mensajes sospechosos en el teléfono de su hijo y alertó al entrenador. Inmediatamente, el club activó su protocolo interno de protección, brindó asistencia psicológica y social a la familia afectada y notificó a las áreas responsables. El equipo interdisciplinario de Casa CAI, que trabaja en la contención de los juveniles, detectó otros dos casos con características similares y dio aviso a las autoridades del club.

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A raíz de estos episodios, Independiente formalizó la denuncia ante la Fiscalía N° 2 de Avellaneda y puso a disposición de la Justicia todo el material recabado. Además, se convocó a la organización Grooming Argentina para coordinar charlas informativas y preventivas en el predio de Villa Domínico, con el objetivo de reforzar la capacitación de jugadores, familias y trabajadores del club sobre los riesgos y señales del grooming.

El club difundió un comunicado oficial reafirmando su compromiso absoluto con la protección de niños, niñas y adolescentes, y su decisión de seguir trabajando junto a profesionales y organismos especializados para prevenir y combatir toda forma de violencia digital y acoso en el ámbito deportivo.

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