Hot Sale 2026: el descuento promedio alcanza el 34% y es de los mas altos de los últimos años

El Hot Sale 2026 suma hasta el momento más de 5,6 millones de usuarios desde su inicio (Imagen ilustrativa Infobae)

La edición 2026 del Hot Sale alcanzó un descuento promedio del 34% en las ofertas, cifra que se posiciona entre las más elevadas de los últimos años en el comercio electrónico argentino. Sin embargo, estimaciones privadas arrojan que la baja no fue generalizada.

El evento, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), suma hasta el momento más de 5,6 millones de usuarios desde su inicio.

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Según CACE, el comportamiento del consumidor mostró una tendencia distinta respecto a años previos. Los usuarios se presentan como más analíticos y exigentes, priorizando precios competitivos, amplia variedad de productos y alternativas de financiación.

El Hot Sale se extenderá hasta el miércoles 13 de mayo a las 23:59 horas, con la participación de más de 800 marcas que ofrecen descuentos, cuotas sin interés y promociones especiales.

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El Hot Sale se extenderá hasta el miércoles 13 de mayo a las 23:59 horas

Entre las secciones más visitadas, el ranking lo encabeza MegaOfertas, el apartado principal del sitio oficial dedicado a concentrar los productos con mayores rebajas. A continuación se ubican las categorías de Electrodomésticos, Indumentaria, Muebles, Viajes, Deportes, Salud y Belleza, Motos y Autos y Supermercados y bodegas.

Los productos más buscados durante la primera jornada del evento incluyen heladeras, zapatillas, lavarropas, notebooks, smart tv, celulares, aire acondicionado, tv, cafeteras y cocinas. El interés por estos artículos refuerza la centralidad de la tecnología y los electrodomésticos en la demanda digital.

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Por su parte, la Fundación Ecosur evaluó cuáles fueron los precios que más bajaron hasta el momento.

En indumentaria, el precio promedio registró una caída de 2,6%, impulsada por reducciones de 3,8% en ropa urbana, 3,4% en zapatillas y 1,7% en ropa deportiva.

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En electrodomésticos, los precios mostraron una disminución promedio de 0,8%, mientras que en electrónica se observó un leve incremento de 0,6% respecto de la última semana de abril.

Del total de 9.555 productos relevados, el 47% presentó bajas de precios, el 29% se mantuvo sin cambios y el 24% restante registró aumentos.

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Variaciones de precios promedio por categoría. (Ecosur)

Al igual que en el Hot Sale de 2025, la indumentaria volvió a posicionarse como la categoría con mayores reducciones promedio de precios.

Dentro de este rubro, las principales bajas se observaron en zapatillas deportivas (-6,2% en promedio), camperas urbanas (-6,0%) y remeras y chombas deportivas (-4,1%).

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De los 4.356 productos de indumentaria relevados, el 43% presentó bajas de precios, el 44% no mostró variaciones y el 13% restante registró aumentos.

Variaciones de precios en indumentaria

En electrodomésticos, las mayores reducciones se detectaron en ventiladores (-10,5% en promedio), cafeteras (-5,5%) y microondas (-2,5%).

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De los 3.253 productos relevados en esta categoría, el 51% mostró bajas de precios y el 19% se mantuvo estable, aunque un 30% registró aumentos en las últimas dos semanas.

Por último, dentro del rubro electrónica, las únicas caídas relevantes se observaron en monitores (-2,9% en promedio) y consolas (-2,8%).

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Entre los 1.946 productos electrónicos relevados, el 49% presentó disminuciones de precios y el 14% permaneció sin cambios. Sin embargo, el 37% registró aumentos, lo que explica la leve suba promedio de la categoría durante el período analizado.

Variación promedio de precios por producto en electrónica y electrodomésticos entre el primer día del Hot Sale

“El hecho de que algunas categorías exhiban aumentos en el precio promedio o reducciones acotadas no implica que no existan descuentos, sino que las rebajas no fueron generalizadas”, aclaró Ecosur.

“En las tres categorías, cerca de la mitad de los productos relevados mostraron una disminución en el precio. Si se consideran únicamente los productos que efectivamente bajaron de precio, las reducciones promedio alcanzan el 11,3% en indumentaria, el 10,8% en electrodomésticos y el 9,4% en electrónica”, agregó.

En términos generales, los descuentos resultaron algo más moderados que en eventos similares anteriores. Durante el Hot Sale de mayo de 2025, los precios promedio habían caído 3,7% en indumentaria, 2,8% en electrodomésticos y 1,6% en electrónica.

En tanto, en el CyberMonday de noviembre de 2025, las reducciones promedio habían sido de 3,3% en electrodomésticos y 1,7% en electrónica.