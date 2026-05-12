Deportes

Los detalles del mayor escándalo de dopaje en la historia del rugby: inhabilitaron a siete integrantes de un seleccionado

Georgia quedó en el foco de una investigación internacional y los implicados afrontan sanciones de hasta 11 años

Guardar
Google icon
Seis jugadores georgianos fueron suspendidos por doping (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Seis jugadores georgianos fueron suspendidos por doping (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La confirmación de un esquema de dopaje sistemático dentro de la selección de rugby de Georgia provocó una reacción inmediata en el mundo deportivo tras la decisión de World Rugby y la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) de imponer sanciones a seis jugadores y una médica del equipo nacional. La investigación reveló la manipulación deliberada de controles antidopaje, así como el uso de drogas recreativas, en un proceso que involucró pruebas científicas avanzadas y la colaboración entre organismos internacionales.

El caso se originó a partir de irregularidades detectadas en muestras de orina durante el programa de controles fuera de competición de World Rugby. Estos análisis, realizados antes de la Copa del Mundo de 2023 en Francia, encendieron las alarmas cuando los resultados evidenciaron inconsistencias que no pudieron atribuirse a fallos técnicos ni a errores humanos. La rápida notificación a la WADA permitió activar protocolos de investigación paralelos, entre ellos el análisis de ADN y la revisión de muestras almacenadas a largo plazo por el ente rector del rugby.

PUBLICIDAD

Las pesquisas confirmaron la existencia de un esquema coordinado en el que los involucrados recurrieron a la sustitución de muestras y al consumo de sustancias prohibidas y recreativas. World Rugby y la WADA describieron el procedimiento como uno de los más extensos y sofisticados afrontados en la historia reciente del rugby europeo: “Las investigaciones incluyeron testeos selectivos, análisis genéticos y la verificación cruzada de muestras históricas”.

Los jugadores suspendido llegaron a obtener 11 años de inhabilitación (REUTERS/Stephanie Lecocq)
Los jugadores suspendido llegaron a obtener 11 años de inhabilitación (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Los protagonistas del caso recibieron sanciones de diferente magnitud. El excapitán Merab Sharikadze fue inhabilitado por once años, constituyendo una de las penas más severas registradas en el deporte de élite. También fueron suspendidos Giorgi Chkoidze (seis años), Lasha Khmaladze (tres años), Miriani Modebadze (tres años), Otar Lashkhi (tres años) y Lasha Lomidze (nueve meses). Por su parte, la exdirectora médica del seleccionado, Nutsa Shamatava, recibió una sanción de nueve años. Varios de los implicados formaron parte del equipo que derrotó a Gales en 2022, un hito relevante en la historia deportiva del país.

PUBLICIDAD

La dimensión del fraude llevó a World Rugby a recalcar la importancia de mantener mecanismos de control estrictos y actualizados. “La integridad de nuestro deporte depende de la transparencia y el cumplimiento del código antidopaje”, señala el comunicado difundido por el organismo. Los responsables resaltaron además la necesidad de intensificar la cooperación internacional ante la sofisticación creciente de los esquemas de dopaje.

Jugadores georgianos se pelean con galeses durante el partido de grupos del Mundial 2023 (REUTERS/Stephane Mahe)
Jugadores georgianos se pelean con galeses durante el partido de grupos del Mundial 2023 (REUTERS/Stephane Mahe)

El caso de Georgia representa el mayor escándalo de dopaje colectivo detectado hasta el momento en el rugby de la región. Las entidades involucradas anticiparon la revisión profunda de los protocolos de almacenamiento y análisis de muestras, así como la implementación de nuevas medidas para reforzar la trazabilidad y la seguridad de los controles futuros.

La WADA y World Rugby confirmaron la ratificación de todas las sanciones y el cierre administrativo de los expedientes. El seleccionado de Georgia permanece bajo observación, mientras el mundo del rugby observa con atención los efectos institucionales y deportivos de una trama de dopaje que puso en cuestión la transparencia de los controles en la disciplina.

Temas Relacionados

RugbyDopingWorldRugbyDeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Duras críticas al DT de Suecia tras dar a conocer la lista de los 26 convocados para el Mundial: “Es cobarde”

Graham Potter está en el eje de la polémica tras dejar afuera de la convocatoria a jóvenes talentos suecos y un ex futbolista de la selección salió al cruce

Duras críticas al DT de Suecia tras dar a conocer la lista de los 26 convocados para el Mundial: “Es cobarde”

La enigmática frase de LeBron James sobre su futuro en la NBA luego de la dura eliminación de los Lakers

La estrella de 41 años mantuvo el suspenso acerca de un posible retiro de la competencia profesional tras la caída contra Oklahoma City Thunder

La enigmática frase de LeBron James sobre su futuro en la NBA luego de la dura eliminación de los Lakers

El video del gol en contra que derivó en una sanción de seis meses por amaño de partido a un arquero mundialista

La Federación Panameña de Fútbol comunicó que José Calderón estará inhabilitado durante seis meses

El video del gol en contra que derivó en una sanción de seis meses por amaño de partido a un arquero mundialista

La frase de Fede Valverde contra Tchouaméni que culminó en la escandalosa pelea: “Es indigno para el Real Madrid”

En medio de la polémica por el cruce entre las figuras del club merengue, se conocieron nuevos detalles a la espera de saber que será del futuro del uruguayo

La frase de Fede Valverde contra Tchouaméni que culminó en la escandalosa pelea: “Es indigno para el Real Madrid”

Wolfsburgo anunció el regreso de su escudo original y la noticia emocionó a sus hinchada

El club alemán sorprendió a su afición al presentar el histórico emblema tras 24 años de ausencia, generando aplausos, lágrimas y un renovado sentido de identidad en un momento clave por la permanencia en la Bundesliga

Wolfsburgo anunció el regreso de su escudo original y la noticia emocionó a sus hinchada

DEPORTES

Duras críticas al DT de Suecia tras dar a conocer la lista de los 26 convocados para el Mundial: “Es cobarde”

Duras críticas al DT de Suecia tras dar a conocer la lista de los 26 convocados para el Mundial: “Es cobarde”

La enigmática frase de LeBron James sobre su futuro en la NBA luego de la dura eliminación de los Lakers

El video del gol en contra que derivó en una sanción de seis meses por amaño de partido a un arquero mundialista

La frase de Fede Valverde contra Tchouaméni que culminó en la escandalosa pelea: “Es indigno para el Real Madrid”

Wolfsburgo anunció el regreso de su escudo original y la noticia emocionó a sus hinchada

TELESHOW

Furor y controversia: las opiniones de los famosos sobre la serie vertical de Wanda Nara y Maxi López

Furor y controversia: las opiniones de los famosos sobre la serie vertical de Wanda Nara y Maxi López

Evelyn Von Brocke enfrentó las críticas por la foto que publicó tras la muerte de su padre: “¿Cuál es el problema?”

Anna del Boca contó cuál será su particular jugada si entra a Gran Hermano: “Actoral”

Pampita en Miami recién separada de Martín Pepa: descanso, estilo y un nuevo capítulo personal

Nati Jota habló después de la tensa entrevista con Estanislao Bachrach: “Hago mi trabajo lo mejor posible”

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador: Alianza Fútbol Club anuncia el inminente nombramiento de su nuevo cuerpo técnico y reestructuración de su plantel

El Salvador: Alianza Fútbol Club anuncia el inminente nombramiento de su nuevo cuerpo técnico y reestructuración de su plantel

Panamá entra en alerta por El Niño y prevén impactos durante todo 2026

La presencia de Bernardo Arévalo en la próxima cumbre regional queda ratificada por cancillería

¿Son falsos los autógrafos de Liza Minnelli?: polémica por las firmas en sus memorias de lujo

Cubana de Aviación canceló su ruta La Habana-Madrid por la marcha de su operador