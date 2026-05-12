El Gobierno recortó $49.000 millones del presupuesto de Defensa y frenó la modernización militar

A una semana del anuncio del Plan ARMA —el programa oficial de modernización de las Fuerzas Armadas— el Gobierno publicó en el Boletín Oficial la Decisión Administrativa 20/2026, que recortó casi $49.000 millones en partidas de Defensa.

En su columna de Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont desglosó el impacto fuerza por fuerza y advirtió sobre las consecuencias de largo plazo de un ajuste que se inscribe en una tendencia de dos décadas de deterioro presupuestario.

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La Fuerza Aérea, la más golpeada

El mayor recorte nominal correspondió a la Fuerza Aérea Argentina, cuyo Programa 16 de alistamiento operativo perdió $16.500 millones en bienes de uso y equipos militares. “La más afectada es la Fuerza Aérea, que pierde material en alistamiento operacional: son todos gastos de capital, equipamiento militar y herramientas”, precisó Serbin Pont.

El dato tiene un contexto que lo agrava: la Argentina acaba de incorporar los primeros seis de los 24 aviones F-16AM/BM adquiridos a Dinamarca.

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El Ejército y la Armada sufrieron recortes de $12.622 millones y $15.220 millones, afectando proyectos de transporte y alistamiento operativo

Ejército y Armada: recortes en cadena

El Ejército Argentino registró una disminución de $12.622 millones destinados al equipamiento de transporte, comunicaciones y maquinaria de producción militar. La Armada, por su parte, sufrió un recorte neto de $15.220 millones en su programa de alistamiento operativo.

El ajuste incluyó la eliminación de una partida de crédito externo por $10.620 millones asignada al proyecto de incorporación de cuatro helicópteros navales livianos AW109M para la Base Naval Puerto Belgrano, uno de los proyectos de adquisición más esperados por la fuerza en los últimos años.

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El ajuste llega hasta la Antártida

Uno de los impactos menos visibles pero más significativos del recorte es el que afecta a la logística antártica. “Se han recortado combustibles y lubricantes para la campaña antártica. Hay que ver cómo afecta esto más adelante y si se van a redirigir recursos de otro lado para continuar ejecutando la campaña”, subrayó Serbin Pont.

El Gobierno recortó $49.000 millones en Defensa y paralizó programas clave de modernización militar (Wikipedia)

La única área que recibió un refuerzo presupuestario dentro de la Jurisdicción 45 fue la sanidad militar. El programa de Sanidad Naval recibió un aumento de $4.000 millones destinados a la compra de insumos médicos y farmacéuticos. Un incremento que no impacta en las capacidades operativas pero que refleja la presión que viene acumulando la obra social de las Fuerzas Armadas.

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Dos décadas de caída y salarios al límite

El recorte no es un episodio aislado. El gasto en la función Defensa se ubica en el 0,28% del PBI, el nivel más bajo de los últimos años, en un presupuesto donde entre el 75% y el 85% del gasto de cada fuerza se destina a salarios, dejando márgenes mínimos para funcionamiento e inversión.

“El presupuesto de Defensa en términos de porcentaje del PBI viene declinando constantemente en todos los gobiernos en los últimos años. Hoy el 90% va dirigido a salarios y pensiones”, planteó Serbin Pont.

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El ajuste presupuestario impacta de lleno en el Plan ARMA, agravando la crisis de las Fuerzas Armadas argentinas (Guille Llamos)

La consecuencia es una tensión creciente entre los cuadros mejor formados. “¿Cuánto le vamos a pagar a un piloto que va a volar un avión que cuesta 60 mil dólares la hora de vuelo? Gente con un nivel de formación muy elevado —comandos, fuerzas especiales— empieza a mirar que hay sectores donde podría estar ganando más”, advirtió el analista.

El Presupuesto 2026 además derogó la obligación de destinar el 0,8% del PBI al reequipamiento de las Fuerzas Armadas, dejando esa asignación sin un piso legal fijo, lo que elimina el único mecanismo formal de protección presupuestaria que tenía el sector.

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El Plan ARMA en el aire

La contradicción central que dejó en evidencia este recorte es la brecha entre el discurso oficial y la realidad presupuestaria. “Si tenías el Plan ARMA para reequipar a las Fuerzas Armadas, estos 35 millones de dólares hubiesen sido recursos adicionales en equipamiento. En cambio, son 35 millones para llenar el vacío de un recorte que se ejecuta vía decreto”, graficó Serbin Pont.

En términos absolutos, los $49.000 millones recortados equivalen a unos 35 millones de dólares. “Para lo que es el Estado nacional, 35 millones de dólares son un vuelto”, reconoció Serbin Pont.

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