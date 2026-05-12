El Salvador

Curso internacional impulsa la lucha contra el crimen organizado en El Salvador

Con la presencia de expertos y operadores judiciales de América Latina y el Caribe, ILEA San Salvador inauguró un curso clave en la lucha regional contra el crimen organizado y el lavado de activos.

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El curso reúne a operadores judiciales de América Latina y el Caribe para fortalecer la lucha contra delitos financieros./ (ILEA San Salvador)
El curso reúne a operadores judiciales de América Latina y el Caribe para fortalecer la lucha contra delitos financieros./ (ILEA San Salvador)

La Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA, por sus siglas en inglés) San Salvador inauguró un curso especializado dirigido a jueces y fiscales de la región, enfocado en la investigación y persecución de organizaciones criminales transnacionales, financiamiento ilícito y recuperación de activos.

La actividad representa un nuevo esfuerzo en el fortalecimiento de las capacidades técnicas y jurídicas de los operadores de justicia, en línea con el compromiso de El Salvador y sus socios hemisféricos para combatir el crimen organizado y los delitos financieros que afectan a la región.

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El programa cuenta con la participación de 37 profesionales provenientes de Aruba, Las Bahamas, Belice, Bolivia, Costa Rica, Curazao, República Dominicana, México, Panamá y El Salvador. Durante cinco días, las y los asistentes recibirán formación intensiva para enfrentar el nexo entre el crimen violento y los delitos económicos, abordando temas como la identificación de esquemas de lavado de dinero, el rastreo de bienes de origen ilícito y el uso de herramientas internacionales de cooperación judicial.

Autoridades y expertos analizan estrategias regionales para la recuperación de activos y persecución penal./(ILEA San Salvador)
Autoridades y expertos analizan estrategias regionales para la recuperación de activos y persecución penal./(ILEA San Salvador)

La capacitación es impartida por la Oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitación de Personal Judicial en el Extranjero (OPDAT, por sus siglas en inglés), un organismo que colabora de forma permanente con ILEA San Salvador para elevar los estándares de los sistemas judiciales en América Latina y el Caribe. Las sesiones combinan teoría jurídica, análisis de casos reales y ejercicios prácticos que simulan situaciones complejas enfrentadas por jueces y fiscales en el combate a las organizaciones criminales transnacionales.

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En diferentes ocasiones, el ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, ha subrayado que “la profesionalización de los operadores judiciales es clave para desarticular redes delictivas que operan más allá de las fronteras nacionales”. Por su parte, representantes de países participantes han destacado la oportunidad que brinda este espacio para el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de los lazos de cooperación regional.

La ILEA San Salvador se ha consolidado en los últimos años como un referente en la formación de personal judicial y policial, albergando cursos de alto nivel que abordan temáticas urgentes como tráfico de drogas, trata de personas, ciberdelincuencia y corrupción. Entre los programas más recientes se encuentran el “Curso sobre Técnicas Especiales de Investigación en Delitos de Alta Complejidad”, realizado en marzo de 2026, y la “Jornada de Actualización en Ciberseguridad y Protección de Infraestructura Crítica”, celebrada en enero de este año. Estas iniciativas han contado con la participación de expertos internacionales y han permitido capacitar a más de 400 operadores de justicia de la región durante el último año.

Participantes de Aruba, México, República Dominicana y otros países asisten al programa internacional en El Salvador./(ILEA San Salvador)
Participantes de Aruba, México, República Dominicana y otros países asisten al programa internacional en El Salvador./(ILEA San Salvador)

El Salvador ha intensificado su estrategia integral contra las organizaciones criminales, respaldando la formación continua de sus funcionarios judiciales y policiales, así como la adopción de marcos legales más rigurosos para la persecución de delitos financieros y el decomiso de bienes ilícitos. Autoridades nacionales han reiterado que la cooperación internacional es indispensable para enfrentar fenómenos criminales que trascienden fronteras y utilizan sofisticadas redes de financiamiento.

En este contexto, la realización de cursos como el que se lleva a cabo en ILEA San Salvador no solo representa una plataforma de actualización y perfeccionamiento profesional, sino que refuerza el compromiso de El Salvador y sus aliados por garantizar una justicia más efectiva, capaz de responder a los desafíos que plantean las organizaciones criminales en el siglo XXI. La capacitación, el intercambio de buenas prácticas y la construcción de redes de confianza entre países se consolidan como pilares en la lucha contra el crimen organizado.

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