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Duras críticas al DT de Suecia tras dar a conocer la lista de los 26 convocados para el Mundial: “Es cobarde”

Graham Potter está en el eje de la polémica tras dejar afuera de la convocatoria a jóvenes talentos suecos y un ex futbolista de la selección salió al cruce

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La presentación de los convocados del seleccionado sueco para la próxima Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México

El entrenador de la selección de Suecia, Graham Potter, se vio envuelto en una situación compleja luego del anuncio de la lista de 26 futbolistas convocados para el Mundial 2026. El combinado del norte de Europa, clasificado a la cita máxima luego de vencer a Polonia en el repechaje, tiene a sus representantes pero la elección no escapó a la controversia.

Potter sorprendió al excluir a los jóvenes talentos Hugo Larsson y Roony Bardghji de la lista definitiva de Suecia para la Copa del Mundo y justificó su decisión para privilegiar la combinación de experiencia y perfiles específicos antes que la juventud y la proyección individual. La convocatoria, presentada este martes para la cita que iniciará el 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México, responde según medios locales a un análisis de “criterios deportivos y de estructura de grupo”.

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Las consecuencias del armado de la lista afectan especialmente a Larsson, mediocampista de 21 años que juega para el Eintracht Frankfurt. Completó 25 partidos en la Bundesliga en esta temporada y lleva 12 participaciones internacionales con la selección sueca. A diferencia de otras ocasiones, el futbolista no sumó minutos en los recientes triunfos de Suecia en los playoffs ante Ucrania y Polonia, un detalle que acentuó su salida de la lista. Por su parte, Bardghji, delantero del FC Barcelona que tampoco forma parte de la delegación, reaccionó citando el Salmo 23 en su cuenta de Instagram para expresar la decepción: “Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo”.

El mensaje de Roony Bardghji en redes tras quedarse afuera de la lista de la selección de Suecia para el Mundial 2026 (Instagram)
El mensaje de Roony Bardghji en redes tras quedarse afuera de la lista de la selección de Suecia para el Mundial 2026 (Instagram)

El seleccionador defendió las exclusiones y realzó la dificultad emocional que implica dejar sin Mundial a jugadores talentosos. “Es un decisión increíblemente difícil. No es algo que tome a la ligera; como ser humano y como padre, sé lo duro que es dejar a jugadores fuera”, declaró Graham Potter según lo publicado por el medio Expressen. El técnico de 50 años agregó que “desde una perspectiva competitiva, otros futbolistas están por delante. Debemos formar una delegación de 26 jugadores que funcione como grupo y que aporte diversidad en edad y experiencia”. Una fuente cercana explicaba en el mismo medio que Larsson había sido informado el lunes por el propio técnico y que “está completamente devastado porque ha sido parte de todo el proceso y ahora se queda fuera”.

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La tercera ausencia notoria en la nómina sueca es la de Dejan Kulusevski, jugador del Tottenham Hotspur. El mediocampista quedó fuera luego de una temporada marcada por lesiones en la rodilla, que le impidieron disputar partidos oficiales el último año. “Es un profesional, lo acepta, pero es duro. Esta decisión te rompe la ilusión y respeto ese sentimiento. Siento en el fondo que es lo mejor para el equipo y para él”, explicó Potter de acuerdo con lo recogido por el medio. El jugado dijo tras el partido ante Polonia: “Llevo un año sin jugar. No sé qué posibilidades tengo. Pero también sé que si hay alguien que pueda hacerlo, apostaría por mí mismo. Creo que estaré en Estados Unidos”.

El escándalo por la lista de Suecia continuó con una opinión lapidaria de John Guidetti, un ex futbolista de la escuadra nacional y actual comentarista de TV. “Creo que esta selección de jugadores es cobarde. Dejan fuera a todos los jugadores con carácter, temen que se genere un mal ambiente. Tu trabajo como seleccionador nacional es asegurarte de tener a los mejores jugadores, ¿no? Fíjense en la calidad y el rendimiento. ¿Dónde está Bardghji? ¿Dónde está Swedberg? ¿Dónde está Larsson? No lo entiendo, no puedo entenderlo. Estoy que ardo", citó Expressen.

Montaje fotográfico de Graham Potter al centro. A su izquierda, un círculo con un joven rubio gritando; a su derecha, un círculo con un jugador moreno apuntando.
Graham Potter, en el centro de la polémica luego de dar la lista de convocados de Suecia para el Mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego, Guidetti, quien jugó para su selección en el Mundial de Rusia 2018, amplió su crítica al DT: “No lo entiendo. Graham Potter, en el Chelsea, tenía muchas estrellas y le costó mucho lidiar con ellas. ¿Acaso quiere deshacerse de los jugadores estrella? No lo sé. Estoy un poco molesto".

La selección de Suecia llegará a los Estados Unidos el 6 de junio tras concentrarse desde el 27 de mayo y disputar dos partidos preparatorios: el 1 de junio se medirá con Noruega en Oslo y el 4 de junio enfrentará a Grecia como local. El debut mundialista será el 15 de junio ante Túnez, para luego enfrentarse con Países Bajos el 20 de junio y Japón el 26 de junio en la fase de grupos.

En la lista definitiva destacan nombres como Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Anthony Elanga (Newcastle), además de Victor Nilsson Lindelöf (Aston Villa) y Mattias Svanberg (Wolfsburgo). Una particularidad de esta selección es la inclusión de Ken Sema (Pafos), que no estuvo presente en la última convocatoria. Potter le justificó a Expressen: “Las necesidades de un playoff son diferentes; en un Mundial hacen falta experiencia y energía, Ken aporta esas dos cosas”.

Entre los arqueros, la convocatoria la integran Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK) y Jacob Widell Zetterström (Derby County). El bloque defensivo lo conforman futbolistas como Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds) e Isak Hien (Atalanta). Como reserva ante los problemas físicos de Carl Starfelt (Celta Vigo) aparece Herman Johansson (FC Dallas).

El delantero Viktor Gyokeres, goleador de la selección de Suecia, integra la lista de convocados para el Mundial 2026 (Reuters / Claudio Bresciani)
El delantero Viktor Gyokeres, goleador de la selección de Suecia, integra la lista de convocados para el Mundial 2026 (Reuters / Claudio Bresciani)

La lista de 26 convocados de Suecia para el Mundial 2026:

  • Arqueros: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt(AIK Solna) y Jacob Widell Zetterström (Derby County)
  • Defensores: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Nilsson Lindelöf (Aston Villa), Eric Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta), Elliot Stroud (Mjällby) y Daniel Svensson (Borussia Dortmund)
  • Mediocampistas y delanteros: Taha Ali (Malmö), Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Jesper Karlström (Udinese), Gustaf Nilsson (Brujas), Benjamin Nygren (Celtic), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (Wolfsburgo) y Besfort Zeneli (Union SG).

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