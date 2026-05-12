El Salvador: Alianza Fútbol Club anuncia el inminente nombramiento de su nuevo cuerpo técnico y reestructuración de su plantel

El equipo fue eliminado el pasado fin de semana en los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. /(Alianza Fútbol Club)

El Alianza Fútbol Club informó que próximamente presentará a su nuevo cuerpo técnico, en el marco de una reestructuración profunda tras el cierre de la temporada. La institución comunicó que la designación oficial del equipo de trabajo que asumirá los retos deportivos para continuar en la serie se realizará en los próximos días, invitando a la afición a seguir sus plataformas digitales para conocer los detalles.

“Alianza F.C. informa a nuestra afición, medios de comunicación y público en general que próximamente estaremos realizando la presentación oficial del nuevo cuerpo técnico que asumirá los retos deportivos de nuestra institución de cara a la próxima temporada”, reza el comunicado oficial publicado por el club en sus redes sociales.

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De acuerdo con la información oficial distribuida por el club, la directiva reafirmó su compromiso de mantener a la afición informada sobre “todos los detalles correspondientes” de la presentación del nuevo cuerpo técnico a través de sus plataformas digitales. La institución remarcó que el objetivo prioritario es confeccionar un plantel que afronte con responsabilidad y ambición los retos planteados para la próxima campaña.

La reestructuración que impulsa la dirigencia blanca responde a una etapa de análisis tras la reciente finalización de la temporada, en la que se busca renovar no solo el cuerpo técnico sino también varios sectores de la plantilla. Voceros del club subrayaron que cada una de las decisiones adoptadas obedece a criterios de planificación y proyección deportiva, con el propósito de consolidar una escuadra capaz de competir con mayores garantías en el torneo nacional.

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Comunicado oficial del Alianza para informar sobre la situación de los jugadores./ (Alianza Fútbol Club)

Según comunicados oficiales difundidos por el Alianza, parte del proceso de planificación deportiva de cara a la temporada 2026-2027 incluye la definición de los jugadores que finalizan su ciclo y de aquellos que fueron colocados en condición de transferibles. La lista de futbolistas que han concluido su etapa en el club la integran Christopher Rauda, Diego Lemus, Mario Jacobo, Jonathan Jiménez, Juan Barahona, Matías Steib, Michell Mercado, Óscar Rodríguez, Allan Ocon y Enrico Dueñas. La directiva agradeció públicamente a estos jugadores por su profesionalismo y entrega, y les deseó éxito en sus próximos proyectos personales y deportivos.

Además, la entidad capitalina detalló que han sido colocados como transferibles Juan Carlos Portillo, Marlon Viafara, Gustavo Moura, Andrés Bello y William Canales. El club indicó que este movimiento forma parte de una estrategia para conformar un plantel más competitivo que pueda hacer frente a los desafíos de la próxima temporada.

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El anuncio de la reconfiguración del plantel y del próximo cuerpo técnico se produce tras la salida del entrenador Ernesto Coti, quien la semana pasada confirmó el final de su ciclo al frente del equipo. “No aguantaron la presión”, declaró Coti en referencia a los factores que precipitaron su desvinculación. La salida del técnico marca el cierre de una etapa y abre la puerta a una nueva dirección deportiva para el club.

En paralelo a los cambios internos, el Alianza Fútbol Club atraviesa un proceso relevante vinculado a la multipropiedad en el fútbol salvadoreño. El presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), Yamil Bukele, informó recientemente que el empresario Fito Salume se quedará únicamente con el control de Alianza, luego de un acuerdo que contempla la cesión de los equipos Águila y Hércules a la Fesfut para que puedan ser vendidos. Este movimiento busca cumplir con las normativas que prohíben la multipropiedad de clubes y apunta a garantizar la transparencia y la competitividad en el campeonato nacional.

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El entrenador argentino Ernesto Corti anunció su salida del Alianza la semana anterior, tras reuniones sostenidas con la directiva./ (Alianza Fútbol Club)

Con la inminente presentación del nuevo cuerpo técnico y la redefinición de su plantel, el Alianza Fútbol Club inicia una nueva etapa que estará marcada por la expectativa de su afición y la atención del entorno deportivo salvadoreño. Mientras tanto, la institución reiteró el agradecimiento a los futbolistas salientes y ratificó su intención de conformar un equipo competitivo, en consonancia con los cambios institucionales que atraviesa el club luego del acuerdo alcanzado sobre la multipropiedad.