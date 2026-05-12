El Salvador

El Salvador: Alianza Fútbol Club anuncia el inminente nombramiento de su nuevo cuerpo técnico y reestructuración de su plantel

La directiva comunicó que se realizará la presentación oficial del equipo técnico para la próxima temporada, tras la salida de Ernesto Coti y la definición de los futbolistas que no continuarán en la institución.

Guardar
Google icon
El equipo fue eliminado el pasado fin de semana en los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. /(Alianza Fútbol Club)
El equipo fue eliminado el pasado fin de semana en los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. /(Alianza Fútbol Club)

El Alianza Fútbol Club informó que próximamente presentará a su nuevo cuerpo técnico, en el marco de una reestructuración profunda tras el cierre de la temporada. La institución comunicó que la designación oficial del equipo de trabajo que asumirá los retos deportivos para continuar en la serie se realizará en los próximos días, invitando a la afición a seguir sus plataformas digitales para conocer los detalles.

“Alianza F.C. informa a nuestra afición, medios de comunicación y público en general que próximamente estaremos realizando la presentación oficial del nuevo cuerpo técnico que asumirá los retos deportivos de nuestra institución de cara a la próxima temporada”, reza el comunicado oficial publicado por el club en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información oficial distribuida por el club, la directiva reafirmó su compromiso de mantener a la afición informada sobre “todos los detalles correspondientes” de la presentación del nuevo cuerpo técnico a través de sus plataformas digitales. La institución remarcó que el objetivo prioritario es confeccionar un plantel que afronte con responsabilidad y ambición los retos planteados para la próxima campaña.

La reestructuración que impulsa la dirigencia blanca responde a una etapa de análisis tras la reciente finalización de la temporada, en la que se busca renovar no solo el cuerpo técnico sino también varios sectores de la plantilla. Voceros del club subrayaron que cada una de las decisiones adoptadas obedece a criterios de planificación y proyección deportiva, con el propósito de consolidar una escuadra capaz de competir con mayores garantías en el torneo nacional.

PUBLICIDAD

Comunicado oficial del Alianza para informar sobre la situación de los jugadores./ (Alianza Fútbol Club)
Comunicado oficial del Alianza para informar sobre la situación de los jugadores./ (Alianza Fútbol Club)

Según comunicados oficiales difundidos por el Alianza, parte del proceso de planificación deportiva de cara a la temporada 2026-2027 incluye la definición de los jugadores que finalizan su ciclo y de aquellos que fueron colocados en condición de transferibles. La lista de futbolistas que han concluido su etapa en el club la integran Christopher Rauda, Diego Lemus, Mario Jacobo, Jonathan Jiménez, Juan Barahona, Matías Steib, Michell Mercado, Óscar Rodríguez, Allan Ocon y Enrico Dueñas. La directiva agradeció públicamente a estos jugadores por su profesionalismo y entrega, y les deseó éxito en sus próximos proyectos personales y deportivos.

Además, la entidad capitalina detalló que han sido colocados como transferibles Juan Carlos Portillo, Marlon Viafara, Gustavo Moura, Andrés Bello y William Canales. El club indicó que este movimiento forma parte de una estrategia para conformar un plantel más competitivo que pueda hacer frente a los desafíos de la próxima temporada.

El anuncio de la reconfiguración del plantel y del próximo cuerpo técnico se produce tras la salida del entrenador Ernesto Coti, quien la semana pasada confirmó el final de su ciclo al frente del equipo. “No aguantaron la presión”, declaró Coti en referencia a los factores que precipitaron su desvinculación. La salida del técnico marca el cierre de una etapa y abre la puerta a una nueva dirección deportiva para el club.

En paralelo a los cambios internos, el Alianza Fútbol Club atraviesa un proceso relevante vinculado a la multipropiedad en el fútbol salvadoreño. El presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), Yamil Bukele, informó recientemente que el empresario Fito Salume se quedará únicamente con el control de Alianza, luego de un acuerdo que contempla la cesión de los equipos Águila y Hércules a la Fesfut para que puedan ser vendidos. Este movimiento busca cumplir con las normativas que prohíben la multipropiedad de clubes y apunta a garantizar la transparencia y la competitividad en el campeonato nacional.

El entrenador argentino Ernesto Corti anunció su salida del Alianza la semana anterior, tras reuniones sostenidas con la directiva./ (Alianza Fútbol Club)
El entrenador argentino Ernesto Corti anunció su salida del Alianza la semana anterior, tras reuniones sostenidas con la directiva./ (Alianza Fútbol Club)

Con la inminente presentación del nuevo cuerpo técnico y la redefinición de su plantel, el Alianza Fútbol Club inicia una nueva etapa que estará marcada por la expectativa de su afición y la atención del entorno deportivo salvadoreño. Mientras tanto, la institución reiteró el agradecimiento a los futbolistas salientes y ratificó su intención de conformar un equipo competitivo, en consonancia con los cambios institucionales que atraviesa el club luego del acuerdo alcanzado sobre la multipropiedad.

Temas Relacionados

El SalvadorAlianza Fútbol ClubCuerpo técnicoLista de futbolistasPlantelFútbol salvadoreño

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

República Dominicana avanza en la implementación del modelo de organización “Hospitales del Futuro”

La nueva estrategia prioriza la modernización de los principales centros sanitarios del país, incorpora estándares internacionales de gestión y busca instaurar procesos más eficientes, con énfasis en la capacitación y administración de recursos

República Dominicana avanza en la implementación del modelo de organización “Hospitales del Futuro”

La policía y la fiscalía desmantela un cultivo de marihuana en inmueble de Chimaltenango, Guatemala

El hallazgo de contenedores para la siembra y el procesamiento de estupefacientes se logró bajo la coordinación de instancias especializadas, como parte de la estrategia nacional para combatir el narcomenudeo en la región

La policía y la fiscalía desmantela un cultivo de marihuana en inmueble de Chimaltenango, Guatemala

12 de mayo 1979: Bajo las camas y el fuego, el amanecer que la dictadura tiñó de sangre en Xiloá, Nicaragua

Lo que comenzó como una mañana de actividades cotidianas y resistencia silenciosa, terminó en un baño de sangre cuando la Guardia Nacional irrumpió con una ferocidad ciega

12 de mayo 1979: Bajo las camas y el fuego, el amanecer que la dictadura tiñó de sangre en Xiloá, Nicaragua

Dos fallecidos y al menos siete lesionados en múltiples accidentes ocurridos en El Salvador

El territorio salvadoreño registró múltiples percances viales que afectó principalmente a motociclistas y pasajeros del transporte colectivo. Socorristas acudieron a atender urgencias y colaborar en la recopilación de indicios para determinar responsabilidades

Dos fallecidos y al menos siete lesionados en múltiples accidentes ocurridos en El Salvador

El Salvador impulsa la inclusión educativa con docentes capacitados para atender a niños con “neurodivergencias”

La reforma educativa salvadoreña impulsa una integración sin precedentes de estudiantes con necesidades diversas, combinando infraestructura accesible, formación docente especializada y una visión renovada sobre la equidad en el acceso al aprendizaje

El Salvador impulsa la inclusión educativa con docentes capacitados para atender a niños con “neurodivergencias”

TECNO

Cómo ganar dinero en YouTube y convertirte en influencer: claves para monetizar tu canal

Cómo ganar dinero en YouTube y convertirte en influencer: claves para monetizar tu canal

¿Es seguro limpiar la lavadora con vinagre?, esto dicen los fabricantes

Fraudes corporativos con IA: así copian voces y rostros de directivos para cometer estafas

Google reemplaza Veo con Omni, una IA capaz de crear videos hiperrealistas

Cómo saber cuál fue la primera canción que escuchaste en Spotify: Wrapped histórico

ENTRETENIMIENTO

Netflix buscó a Paul McCartney para un roast, pero el ex Beatle rechazó la propuesta: “Hubiera sido bueno para el mundo”

Netflix buscó a Paul McCartney para un roast, pero el ex Beatle rechazó la propuesta: “Hubiera sido bueno para el mundo”

La complicidad de Ayo Edebiri y Don Cheadle, el secreto mejor guardado detrás del éxito de su obra

Creadoras de OnlyFans acusan a ‘Euphoria’ de mostrar una versión “absurda” del trabajo sexual

“Hoy no hay tantos castings, buscan seguidores”: Guillermo Francella analiza los desafíos para nuevos actores

Guillermo del Toro y la proeza de filmar ‘El laberinto del fauno’: “Fue la segunda peor experiencia de mi vida”

MUNDO

Más de 6.000 niños reciben tratamiento por obesidad grave en clínicas del Reino Unido: “Es uno de los mayores desafíos en salud pública”

Más de 6.000 niños reciben tratamiento por obesidad grave en clínicas del Reino Unido: “Es uno de los mayores desafíos en salud pública”

Los hogares del Reino Unido recortan su gasto al ritmo más rápido en 16 meses por el temor a una nueva crisis del costo de vida

Un cigarrillo electrónico habría dejado inconscientes a dos gemelas de 13 años en Inglaterra

Las cinco exigencias de Irán que evidencian su poca voluntad de diálogo

El líder de Hezbollah amenazó con convertir el sur del Líbano en “un infierno” y pidió negociaciones indirectas con Israel