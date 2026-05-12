La presencia de Bernardo Arévalo en la próxima cumbre regional queda ratificada por cancillería

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, asiste a un evento oficial, previo a su participación confirmada en la Cumbre Iberoamericana en Madrid. (Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala)

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha confirmado su participación en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará los días 4 y 5 de noviembre de 2026 en Madrid, según informó el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez, a EFE. El encuentro congregará a los máximos mandatarios de los países de habla hispana y portuguesa de Iberoamérica para tratar los desafíos actuales y el futuro regional, consolidando a España como eje político y puente entre las dos orillas del Atlántico.

La confirmación se produjo tras una reunión entre Arévalo y el rey Felipe VI de España la semana pasada en la capital española, en el marco de la investidura presidencial de Laura Fernández Delgado en Costa Rica, según EFE. Durante este encuentro, el mandatario guatemalteco agradeció la invitación y formalizó su compromiso de asistir, subrayando el simbolismo de la trigésima edición: 35 años después de la primera Cumbre Iberoamericana en Guadalajara, México, en 1991.

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España refuerza su papel estratégico como motor de la cooperación iberoamericana

Desde 1991, la primera Cumbre Iberoamericana posicionó a España en un rol central para la cooperación multilateral entre América Latina, Portugal y Andorra, impulsando iniciativas políticas y de desarrollo, así como la promoción de la lengua y cultura españolas, según EFE. El ministro español José Manuel Albares recibió en Madrid al canciller guatemalteco para avanzar en la agenda del cónclave de 2026 y robustecer los lazos bilaterales.

Gobierno de Guatemala confirma participación de Arévalo en la Cumbre Iberoamericana en Madrid. (Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala)

En el evento Tribuna EFE-Casa de América en Madrid, Martínez describió el foro como “un compromiso hasta histórico con un vínculo que hemos tenido con España y todo lo que tenemos que ofrecer a futuro como región”. Además, resaltó: “Es un compromiso de toda la comunidad iberoamericana sacar adelante, de manera conjunta con España, la tarea de que sea un éxito”.

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La XXX Cumbre tendrá el lema: “Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo”. Se debatirán temas de economía, educación, medio ambiente, derechos humanos y, en el centro del temario, los retos relativos a la democracia y la seguridad.

Democracia y seguridad: prioridades de la agenda iberoamericana

Durante su intervención en Madrid, Carlos Ramiro Martínez alertó sobre los riesgos recientes para la democracia en algunos países, el cierre de espacios de participación y libertades públicas, así como una creciente preocupación por la seguridad. “En algunos países vemos que los espacios hacia la democracia o hacia las expresiones democráticas se han ido cerrando. El tema de la seguridad corre en paralelo”, señaló el canciller guatemalteco a EFE.

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Para Martínez, hacer frente a estos desafíos requiere reforzar la colaboración y coordinación entre los Estados, con Guatemala participando activamente en esquemas bilaterales y regionales de cooperación. La cita de 2026 será clave para que los jefes de Estado acuerden estrategias ante problemas comunes.

Las Cumbres Iberoamericanas: relevancia de la edición 2026 en Madrid

Las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno constituyen reuniones bienales (anuales hasta 2014) que agrupan a los líderes de 19 países latinoamericanos de habla hispana y portuguesa, junto a España, Portugal y Andorra, con el objetivo de fortalecer el diálogo y la cooperación en áreas estratégicas, según EFE. La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) coordina estos encuentros, propiciando la articulación y el desarrollo de políticas conjuntas.

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Desde Guadalajara 1991, España ha promovido el acercamiento entre Europa e Iberoamérica, defendiendo el multilateralismo y el desarrollo sostenible. Como anfitrión en 2026 y en coincidencia con el 35º aniversario del foro, España busca consolidar su liderazgo como impulsor de la cooperación y garante de los principios democráticos en el ámbito iberoamericano.

La cita de noviembre de 2026 reforzará el historial de la cumbre como uno de los foros políticos más relevantes para la cooperación multilateral y el intercambio político, económico y cultural en el hemisferio occidental, según EFE.

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