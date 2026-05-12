El ajo negro podría ayudar a preservar la fuerza muscular y la autonomía en la vejez, según un estudio científico

El ajo negro contiene S-1-propenil-L-cisteína, un compuesto bioactivo investigado por sus beneficios en la preservación muscular durante el envejecimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de la expectativa de vida y el consiguiente envejecimiento de la población mundial han impulsado la búsqueda de intervenciones que permitan preservar la autonomía y la calidad de vida en la vejez. Entre los avances más recientes, destaca el interés científico por el ajo negro envejecido, un alimento tradicional asiático que, gracias a su proceso de maduración, adquiere propiedades químicas únicas.

Ahora, un equipo de investigadores en Japón ha identificado en este producto un compuesto capaz de proteger la salud muscular y reducir la fragilidad asociada al paso de los años, situando al ajo negro en la primera línea de la investigación biomédica sobre envejecimiento saludable. Este hallazgo podría redefinir las estrategias nutricionales y médicas aplicadas a la prevención del deterioro físico, generando expectativas en ámbitos clínicos y comunitarios sobre los beneficios potenciales de incorporar el ajo negro en la dieta cotidiana de la población adulta mayor.

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Un estudio reciente identificó en el ajo negro envejecido un compuesto bioactivo que contribuye a reducir la fragilidad y mantener la fuerza muscular durante el envejecimiento, según publicaron científicos japoneses en Cell Metabolism y reseñó la Mayo Clinic. La investigación, encabezada por el Instituto Saori Moro para la Investigación sobre el Envejecimiento Productivo en cooperación con Wakunaga Pharmaceutical, señala la relevancia de la S-1-propenil-L-cisteína (S1PC), presente en el extracto de ajo negro.

El ajo negro contiene S-1-propenil-L-cisteína, un compuesto que, en modelos animales, ha demostrado capacidad para preservar la salud muscular y reducir los índices de fragilidad asociados al envejecimiento. Según Cell Metabolism, la evidencia científica indica que este nutracéutico no presenta efectos adversos relevantes y se perfila como una alternativa preventiva natural con respaldo experimental.

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La investigación responde al aumento global de la esperanza de vida y a la necesidad de estrategias que mantengan la autonomía de las personas mayores. El proceso de envejecimiento del ajo genera la S-1-propenil-L-cisteína, identificada como factor clave en la conservación de la funcionalidad física durante la vejez, según detalló el Dr. Kiyoshi Yoshioka, autor principal del estudio.

Cómo actúa la S-1-propenil-L-cisteína en el organismo

La S-1-propenil-L-cisteína activa rutas metabólicas que favorecen la autonomía física en la vejez y promueve la reparación celular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores observaron que la S-1-propenil-L-cisteína activa la quinasa B1 hepática, un regulador esencial del metabolismo celular. Esta activación desencadena la vía SIRT1 e impulsa la liberación de la enzima NAMPT desde el tejido adiposo.

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El aumento de NAMPT en sangre alcanza el hipotálamo, lo que favorece la señalización del sistema nervioso simpático. Estos mecanismos contribuyen al mantenimiento y la mejora de la fuerza muscular durante el envejecimiento.

El científico Shin-ichiro Imai, presidente de la IRPA, destacó que este mecanismo revela un nuevo rol de la S-1-propenil-L-cisteína en la prevención de la fragilidad muscular. Según la revista médica Cell Metabolism, los procesos celulares puestos en marcha por este compuesto benefician la reparación del ADN, la generación de energía y la protección celular frente al deterioro asociado a la edad.

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El estudio evaluó los efectos de la S-1-propenil-L-cisteína en ratones envejecidos y documentó una reducción significativa en los índices de fragilidad, además de un aumento de la fuerza muscular y la normalización de la temperatura corporal central. En humanos, los datos preliminares indicaron que este nutracéutico incrementó los niveles circulantes de NAMPT, especialmente en personas con suficiente tejido adiposo.

Científicos japoneses revelaron que el ajo negro reduce la fragilidad y fortalece los músculos en adultos mayores, según un estudio publicado en Cell Metabolism (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas enfatizaron que, de acuerdo con la experiencia tradicional y los datos recogidos, el consumo de extracto de ajo negro no mostró efectos adversos significativos. La Mayo Clinic destacó que estos hallazgos representan un avance concreto en la prevención de la fragilidad muscular en el contexto del envejecimiento global.

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Potencial del ajo negro en estrategias de envejecimiento saludable

Los responsables del estudio coincidieron en que el ajo negro podría integrarse como opción complementaria en estrategias integrales para el envejecimiento saludable. El compuesto identificado se perfila como nutracéutico de fácil incorporación a la dieta diaria, según lo planteado por el Dr. Yoshioka, quien remarcó el objetivo de hallar alternativas accesibles y efectivas para mantener la autonomía física en la vejez.

Expertos señalan que incorporar ajo negro a la dieta diaria podría integrarse en estrategias para un envejecimiento saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Shin-ichiro Imai confirmó que la S-1-propenil-L-cisteína podría convertirse en una herramienta preventiva relevante frente a la fragilidad muscular. Los resultados sugieren que la incorporación diaria de este nutracéutico derivado del ajo negro podría favorecer la vitalidad y la capacidad funcional en la vejez, una hipótesis respaldada tanto por la investigación publicada en Cell Metabolism como por la experiencia acumulada en diversas culturas.

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