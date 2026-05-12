Costa Rica

Autoridades costarricenses decomisan casi cinco toneladas de sustancias ilícitas en solo un fin de semana

La colaboración regional en materia de seguridad sorprende por los volúmenes de estupefacientes incautados y el alcance de las acciones conjuntas que buscan frenar el flujo hacia Norteamérica y Europa

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Decenas de paquetes negros con etiquetas de "evidencia" apilados en la cubierta mojada de una embarcación de guardacostas en el Pacífico, con dos agentes de espaldas.
Decenas de paquetes de contrabando, marcados como evidencia, son asegurados en la cubierta de una embarcación de guardacostas en el océano Pacífico, supervisados por dos agentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En dos operativos realizados durante el fin de semana en aguas del Pacífico costarricense, las autoridades decomisaron 4,784 kilogramos de cocaína y marihuana y detuvieron a nueve personas, entre ellas un ciudadano nicaragüense y dos colombianos vinculados al transporte de droga.

La mayor incautación en volumen se produjo el domingo, cuando el Servicio Nacional de Guardacostas interceptó una embarcación con 2,520 kilos de marihuana y 10 kilos de cocaína a bordo, en una operación conjunta con autoridades de Estados Unidos.

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La nave fue capturada a unos 255 kilómetros de Golfito, en la provincia de Puntarenas, y trasladada a puerto junto con sus siete tripulantes: cinco costarricenses, un colombiano y un nicaragüense.

Un operativo conjunto permite el decomiso de dos embarcaciones, un arma de fuego, un camión y un vehículo vinculados al narcotráfico en Costa Rica. (Cortesía)
Un operativo conjunto permite el decomiso de dos embarcaciones, un arma de fuego, un camión y un vehículo vinculados al narcotráfico en Costa Rica. (Cortesía)

El hallazgo del sábado en Bahía Ballena

El sábado, el Guardacostas y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) decomisaron 2,254 kilos de cocaína en Bahía Ballena de Osa, también en el Pacífico. Los dos ocupantes de la embarcación, ambos de nacionalidad colombiana, fueron detenidos en el lugar.

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Ambos operativos suman el total de casi cinco toneladas de estupefacientes retirados del circuito narco en un solo fin de semana.

Costa Rica como nodo logístico del narcotráfico

Las autoridades de seguridad del país afirman que Costa Rica se ha consolidado como un centro de acopio y redistribución de cargamentos provenientes de Suramérica, que luego se envían a Estados Unidos y Europa, principalmente a través de contenedores.

En ese contexto, el país ha reforzado su cooperación con Washington en materia de seguridad. En marzo pasado se adhirió a la iniciativa regional impulsada por el presidente Donald Trump denominada Escudo de las Américas, orientada a combatir a los carteles del narcotráfico en la región.

Vista de una lancha blanca con bultos verdes y negros, detenida en el océano azul profundo, flanqueada por una embarcación gris de guardacostas bajo un cielo nublado.
En los primeros tres meses de 2026 se decomisaron más de 12 toneladas de cocaína, cifra que cuadruplica la cantidad incautada en el mismo período del año anterior

Las autoridades de Costa Rica intensificaron sus esfuerzos contra el narcotráfico durante 2025 y el primer trimestre de 2026, logrando un crecimiento sin precedentes en el decomiso de estupefacientes y el desmantelamiento de organizaciones internacionales.

En los primeros tres meses de 2026, según datos publicados por Infobae, se decomisaron más de 12 toneladas de cocaína, cifra que cuadruplica la cantidad incautada en el mismo período del año anterior y confirma la magnitud de las operaciones y los impactos de la estrategia de seguridad pública.

El avance en 2026 destaca sobre todo por los decomisos de sustancias ilícitas en grandes cantidades durante operativos en el Pacífico, donde las autoridades interceptaron una lancha con 3.5 toneladas de marihuana en enero, con la detención de tres ciudadanos colombianos, según información de medios costarricenses.

En marzo, la policía local incautó cerca de 3 toneladas de cocaína en aguas próximas a Quepos, con un valor estimado de USD 21 millones, de acuerdo con La Nación. Estas acciones suponen una transformación en la escala y los métodos de las incautaciones en el país centroamericano.

Durante el año 2025, el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) reportó un aumento del 67.2% en los decomisos respecto al año anterior, pasando de 34,765 a 58,124 incautaciones, según monumental.co.cr.

En el desglose por tipos de droga, se observó un incremento del 104.77% en la cantidad de marihuana incautada, que ascendió a 42,233.83 kilogramos, mientras que los decomisos de cocaína crecieron un 12.37%, superando los 15,800 kilogramos, de acuerdo con staytv.cr.

Este patrón de incrementos generalizados continuó en 2026, cuando el número de dosis de crack decomisadas también aumentó de 16,380 a 20,900 respecto al año precedente.

En marzo de 2026 la policía local incautó cerca de 3 toneladas de cocaína en aguas próximas a Quepos, con un valor estimado de USD 21 millones Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública
En marzo de 2026 la policía local incautó cerca de 3 toneladas de cocaína en aguas próximas a Quepos, con un valor estimado de USD 21 millones Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública

A los decomisos de mayor escala se suman las detenciones vinculadas a operativos de tráfico marítimo. Según reportes de primicias.ec, en abril de 2026 las autoridades costarricenses detuvieron a un ciudadano ecuatoriano y dos colombianos cuando transportaban 840 kilogramos de cocaína en una embarcación interceptada en el Pacífico.

Así, el país consolida su posición como corredor estratégico dentro del tráfico regional de drogas, enfrentando el desafío constante de represión e investigación en cooperación con agencias internacionales.

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