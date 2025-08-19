Salud

Fentanilo contaminado: el desafío de reconstruir la confianza entre pacientes y profesionales

Preocupación, dudas y reacciones de rechazo emergieron, principalmente, entre quienes reciben atención médica. Cómo abordarlo

Dr. Enrique De Rosa

Por Dr. Enrique De Rosa Alabaster

Guardar
El impacto invisible del caso
El impacto invisible del caso crece con el tiempo y afecta la forma en que la sociedad confía en el acto médico y en la propia medicina

Desde hace años, en Argentina y en el mundo, la palabra fentanilo, asociada a un fármaco, estaba asociada con la alta complejidad médica y un recurso extraordinario para mejorar la vida de las personas: un analgésico potente, reservado para quirófanos y terapias intensivas, símbolo de control y precisión.

Hace ya algún tiempo en todo el mundo, esta palabra ha ido adquiriendo otros significados inquietantes y peligrosos. En varias oportunidades se ha hablado de los efectos del fentanilo como droga de uso ilegal y adictivo, e incluso su interacción con otras drogas para hacerlas mortales.

La mortalidad estaba hasta hace poco relacionada en el imaginario colectivo con el uso ilegal y algo que se percibía como lejano, pero algo cambió en las últimas semanas. Un lote de fentanilo salido de un laboratorio, contaminado por errores o negligencias en la elaboración y envasado, así como mal controlado o no controlado, dejó al momento de esta nota alrededor de un centenar de muertos, lamentablemente sabemos que serán más, y al mismo tiempo una profunda herida que no se cierra con comunicados oficiales.

La tragedia, las muertes y los familiares que lloran y tratan de comprender qué pasó con un hijo que solo entró a una sala de operación y su vida terminó a los 18 años, ya es un hecho documentado en informes judiciales y pericias técnicas.

El fentanilo era considerado un
El fentanilo era considerado un recurso extraordinario para la medicina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero como toda tragedia, lo que falta medir es lo otro, las secuelas emocionales, psicológicas, el impacto invisible que se instala de manera progresiva e insidiosa en la forma en que pensamos, sentimos y nos relacionamos con la medicina. Quizás lo más preocupante sea la evolución en el tiempo de esa pérdida de confianza en el acto médico.

En redes sociales se puede ver cómo hay gente sin título ni validez experta, pero con el temor instalado, que insta a “no dejarse operar” sin ciertas condiciones. Así, en consultorios y ambientes hospitalarios, aparece una pregunta que antes no tenía lugar: “¿Es seguro lo que me van a dar?”.

La confianza en el acto médico, o en la estrategia mediada por un técnico o un fármaco, que solía ser un gesto implícito de entrega, se fracturó. Incluso la confusión ahora incluye otras sustancias usadas en contextos similares, ya no es solo el fentanilo.

En las mismas redes, otra persona lleva su temor a la opinión sobre el Propofol, una sustancia usada como sedativo y mantenimiento de la anestesia que no es fentanilo. Personas que no dudaban, ahora cancelan cirugías, postergan tratamientos y rechazan internaciones. Otras acumulan ansiolíticos o analgésicos, confiando más en su propio botiquín que en la cadena formal de suministro.

La pregunta “¿Es seguro lo
La pregunta “¿Es seguro lo que me van a dar?” aparece en consultorios y hospitales, poniendo en crisis la confianza en el sistema de salud

El miedo no se manifiesta siempre de manera abierta y explícita. A veces se esconde detrás de la máscara de la prudencia, otras de escepticismo. Aparecen casos en los cuales el error médico se transforma en indicador de peligro, el accidente se convierte en norma, como el caso Pérez Volpin y las cancelaciones de endoscopías.

Pero en este caso, no es un hecho puntual, sino algo que adquiere otras dimensiones y genera más temor, no es un lugar que pueda reasegurarse por otro, es una partida de medicamentos que en el imaginario puede estar en cualquier lugar. Pero el fondo es el mismo: la sensación de que cualquier intervención puede ser peligrosa y, en este caso, mortal.

El episodio del fentanilo no solo afectó a las víctimas y sus familias. Erosiona un contrato social implícito: con el médico, el profesional o el sistema de salud, pero aún más profundamente, con lo social, con el Estado y las instituciones sanitarias encargadas de nuestra seguridad, quienes deben cuidarnos y por alguna razón no cumplen con su tarea. Estamos en el imaginario, la fantasía o la realidad, desamparados.

Hoy, se repite una frase manifestada de diferentes formas, que inquieta: “Si pasó con esto, puede pasar con cualquier cosa, si pasó con el otro me puede pasar a mí”. La generalización es emocional, no racional, y por eso es tan poderosa. No importa que los controles se hayan reforzado, el imaginario colectivo ya registró la posibilidad de un fallo de estas consecuencias. El resultado es una nueva forma de vulnerabilidad: la duda permanente sobre la integridad de lo que consumimos, incluso cuando se trata de medicamentos esenciales.

En los últimos años, el
En los últimos años, el fentanilo pasó de ser símbolo de precisión médica a asociarse con significados inquietantes y peligrosos en todo el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vemos a través de los cambios de los tiempos cómo las formas del malestar mutan. Así, la pandemia y la pospandemia produjeron un impacto perceptible desde el inicio, sumado al efecto de las redes y el contrato social que no protege.

Surge un patrón que antes se le atribuía a la hipocondría, pero ahora el malestar se expresa en otras formas en relación a lo social y cultural. Pacientes desarrollan fobia a hospitales, ataques de pánico antes de procedimientos menores o consultas repetidas para confirmar que un medicamento “no hace nada”, cuando en realidad ello debería tener un sentido distinto.

La hipocondría, o ansiedad respecto a la salud, como actualmente la nosología la ha denominado, es el miedo a la enfermedad que lleva a interpretar cualquier síntoma como grave. Pero el caso de Molière en su vida y en sus obras se amplifica hasta llegar al presente, con su fobia y desconfianza por la medicina y los médicos.

Hoy se observa más una fobia al tratamiento y menos a la enfermedad; “medicofobia” podría describir a quienes temen más a la cura que a la dolencia. En contextos de internación, algunos pacientes piden ver la etiqueta, el lote y la fecha de vencimiento antes de recibir una inyección; otros directamente se niegan.

El pánico epistemológico

El fentanilo contaminado provocó casos
El fentanilo contaminado provocó casos dramáticos con casi 100 muertes, generando dolor e incertidumbre entre familiares y en la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Mi hermano entró al hospital para aliviar un dolor. Nunca volvió”, dice una mujer en la puerta de tribunales. Su frase condensa el núcleo del problema: el lugar al que acudimos para sanar puede volverse el escenario del daño. En el otro extremo, un médico de guardia admite: “Siento que me miran mal, como si no fuera confiable o no supiera”. Ambos testimonios revelan que el golpe no es solo técnico: es relacional, simbólico, humano.

Más allá del miedo desatado en este caso, la crisis dispara algo más abstracto: la duda sobre la fiabilidad del conocimiento médico. En una época de exámenes de residencias cuestionados, de inteligencia artificial como alternativa, el saber médico está fuertemente puesto en duda, y no lo sufre solo el profesional o cuidador sino que repercute en quien debe ser cuidado.

Si un medicamento tan controlado como el fentanilo pudo llegar contaminado a cientos de hospitales, ¿qué garantiza que otros no lo estén? Este “pánico epistemológico” abre la puerta a narrativas peligrosas: teorías conspirativas, rechazo a la medicina basada en evidencia, proliferación de remedios alternativos sin respaldo científico. Un terreno fértil para la desinformación.

Frente a esta situación, la reparación no puede limitarse a sellar la cadena de producción y control o a demandas judiciales. Es necesario reconstruir el vínculo emocional entre medicina y paciente. Desde la tradición, hay valores que rescatar: rigor en los procedimientos, auditorías externas, ética profesional sin fisuras.

"Lo que está en juego
"Lo que está en juego no es solo la calidad de un medicamento, sino la relación de confianza que sostiene la salud pública, o simplemente la famosa relación médico-paciente", dijo el doctor De Rosa Alabaster

Pero se necesita más:

  • Transparencia absoluta, comunicar no solo los aciertos sino también los errores y cómo se los corrige
  • Participación ciudadana, con veedores externos y comunitarios
  • Acompañamiento psicológico en crisis sanitarias para pacientes y familias
  • Educación sanitaria preventiva, aprovechar la crisis para educar y formar consumidores informados.

Más que una crisis sanitaria

Lo que está en juego no es solo la calidad de un medicamento, sino la relación de confianza que sostiene la salud pública, o simplemente la famosa relación médico-paciente.

En las redes sociales circulan
En las redes sociales circulan mensajes de temor, con personas recomendando no operarse sin ciertas condiciones y generando nuevas dudas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Restaurarla es obligatorio, ya que puede ser un camino sin retorno y vemos situaciones similares en áreas como la política, la justicia, las fuerzas de seguridad o los medios. Las estadísticas de confiabilidad respecto a estas estructuras son descendentes.

Hasta entonces, la sombra del fentanilo seguirá recordando que, cuando la medicina falla, no solo enferma el cuerpo: se enferma la confianza. Sin esa confianza no hay sociedad.

* El doctor Enrique De Rosa Alabaster se especializa en temas de salud mental. Es médico psiquiatra, neurólogo, sexólogo y médico legista.

Temas Relacionados

Salud mentalCrisis del fentaniloFentaniloEnrique De Rosa AlabasterHipocondríaFobiaMiedoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Síndrome urémico hemolítico: los síntomas y 10 medidas de prevención para reducir el riesgo de contagio

En el Día Mundial del SUH, los especialistas coinciden en que medidas simples de higiene y manipulación de alimentos pueden marcar la diferencia ante la principal causa de insuficiencia renal aguda en la infancia

Síndrome urémico hemolítico: los síntomas

La dieta que ayuda a controlar la glucosa en adultos con diabetes tipo 2

Un estudio internacional mostró cómo una estrategia alimentaria es capaz de mejorar los registros de glucemia en mayores de 18 años con diagnóstico de la enfermedad metabólica, sin aumentar los episodios de bajas peligrosas en los valores

La dieta que ayuda a

Cómo la música puede cambiar la forma en que se recuerdan las experiencias, según un estudio

Un trabajo realizado en la Universidad de California, Los Ángeles, analiza el efecto de distintos niveles de activación emocional provocados al escuchar melodías después de una vivencia específica y revela que el impacto sobre la memoria varía en función de la respuesta individual

Cómo la música puede cambiar

El impacto de la resistencia a los antibióticos: historias reales y el llamado urgente a la acción

Vanessa Carter sufrió las consecuencias de una infección que los medicamentos habituales no pudieron frenar. Como ella, miles de personas afrontan complicaciones graves por superbacterias que se volvieron inmunes a los tratamientos. Pacientes y especialistas alertan sobre el peligro creciente

El impacto de la resistencia

Todo mejoraría si la ciencia se ocupara más de las mujeres: solo el 1% de los estudios aborda sus enfermedades

Un estudio de ‘EAE Business School’ señala que por cada euro destinado a la salud de la mujer, se recuperan tres. El valor de las empresas dedicadas a la salud femenina crecerá un 247%, y alcanzará los 158.000 millones de euros en 2032

Todo mejoraría si la ciencia
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los empresarios que luchan contra

Los empresarios que luchan contra los bloqueos replantean su tarea: ahora asesorarán a pymes para evitar “la escalada sindical ilegal”

Atomización y pases de factura: la oferta de centro pierde atractivo en la polarización entre LLA y el peronismo

Síndrome urémico hemolítico: los síntomas y 10 medidas de prevención para reducir el riesgo de contagio

La dieta que ayuda a controlar la glucosa en adultos con diabetes tipo 2

El impacto de la resistencia a los antibióticos: historias reales y el llamado urgente a la acción

INFOBAE AMÉRICA
La OTAN confirmó que Estados

La OTAN confirmó que Estados Unidos ofrecerá garantías de seguridad para Ucrania sin desplegar tropas en el terreno

Zelensky dijo que espera un encuentro “sin condiciones” con Vladimir Putin en las próximas dos semanas

Una bóveda secreta, 9 anillos de seguridad y un libro de crímenes de arte

Afganistán, el espejo de los límites del poder occidental

EEUU desplegará tres destructores frente a las costas de Venezuela en una operación contra grupos narcoterroristas

TELESHOW
Luck Ra sorprendió en La

Luck Ra sorprendió en La Voz Argentina contando cuál es su verdadero nombre y su conexión con un prócer de la patria

Tania González Ledesma, la supuesta amante de Martín Demichelis, contó cómo eran sus encuentros íntimos: “Muy buen cardio”

La China Suárez compartió la intimidad de Mauro Icardi en su nuevo hogar: “Hombre que resuelve”

Eliana Guercio habló del tratamiento estético que puso en riesgo su salud: “Lo vi en Instagram y fue un error garrafal”

Wanda Nara contra Mauro Icardi por su ausencia en el Día del Niño: “Te hacés cargo de nuevos nenes y a los tuyos, nada”