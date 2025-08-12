Del calzado a la postura: el rol del pie en la estabilidad y el movimiento corporal

La fortaleza de los pies es clave para la salud y el movimiento de todo el cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pie humano encierra una de las estructuras más sofisticadas de la anatomía y cumple funciones decisivas que a menudo pasan desapercibidas. Su diseño, basado en una arquitectura triangular, integra nada menos que 26 huesos, 33 articulaciones y más de un centenar de músculos, ligamentos y tendones. Esta complejidad permite que el pie sea, al mismo tiempo, rígido y flexible, cumpliendo una doble tarea de amortiguación y propulsión en cada paso.

“Es una estructura pequeña pero muy compleja: muchas piezas funcionan al unísono para que podamos absorber impactos y transmitir fuerzas a toda la cadena del cuerpo”, le dice a BBC Mundo la podóloga deportóloga Josefina Toscano.

Más allá de ser una mera base de apoyo, el pie funciona como un sofisticado sistema de equilibrio y adaptación al terreno. Un pie sano debe ser rígido para ayudar a impulsarnos y flexible para amortiguar cada contacto con el suelo.

La fascia plantar funciona como un refuerzo elástico y conecta los principales puntos de la estructura, facilitando la capacidad de absorber impactos y mantener el equilibrio en situaciones de inestabilidad. Cuando este sistema pierde tono o el arco del pie disminuye, la distribución del peso corporal se ve alterada, generando una cadena compensatoria en el resto de las articulaciones. “Esa fascia determina que el pie sea elástico, que absorba impactos y que podamos mantener el equilibrio”, aseguró García.

Un pie fuerte y estable previene lesiones en tobillos, rodillas, caderas y espalda (Freepik)

La importancia de pies fuertes y estables es un aspecto que muchos suelen ignorar hasta que aparecen molestias o lesiones. Según le explicó a la BBC la entrenadora de alto rendimiento Alicia García, comprender cómo influyen los músculos y articulaciones del pie en la salud general puede marcar la diferencia en la calidad del movimiento, el equilibrio y la prevención de dolencias recurrentes en tobillos, rodillas, caderas y espalda. La sensación de desconexión con nuestros propios pies es, en parte, resultado de la poca atención a su entrenamiento específico y del uso habitual de calzado que limita su función natural.

La relación entre los pies y el resto del cuerpo es directa y profunda. Constituyen el primer eslabón en la cadena cinética del movimiento, porque todo cambio en su estructura, fuerza o estabilidad repercute en la biomecánica corporal en general.

Toscano explica que los músculos del pie pueden dividirse en intrínsecos (nacen y terminan en el pie, sosteniendo la bóveda plantar) y extrínsecos (con origen en la pierna, ayudan a estabilizar el tobillo y a elevar el arco). Si alguno de estos grupos falla, otras estructuras compensarán ese déficit, lo que a largo plazo puede derivar en lesiones de sobreuso o inestabilidad de articulaciones superiores.

Por ejemplo, un pie sobreevertido (con pronación excesiva hacia dentro) puede desplazar la rodilla y favorecer una mala alineación, situación que se traduce en dolor articular y sobrecarga de la cadera o la espalda baja. Los signos de alerta como falta de equilibrio, torceduras de tobillo o fatiga al caminar deberían interpretarse como señales para prestar atención a la funcionalidad de los pies antes de que se incrementen los riesgos de lesión.

Ejercicios como masajes con pelota, la garra con toalla y caminar de puntillas fortalecen los pies (Nicholas Sansone/The New York Times)

El calzado cumple un papel determinante en el mantenimiento de pies sanos, aunque sus efectos pueden variar según el estado y las necesidades individuales. El uso de zapatillas con exceso de amortiguación puede aislar el pie del terreno, reducir la propiocepción y favorecer la debilidad muscular. Sin embargo, para personas con patologías específicas o debilidad, esa misma amortiguación puede resultar útil.

La recomendación general es optar por zapatos con horma ancha, que permitan la expansión natural del antepié y el libre movimiento de los dedos. Una sencilla prueba casera consiste en comparar el ancho de la plantilla con el pie descalzo: si los dedos se ven forzados hacia adentro, el calzado no es el adecuado. En el caso de los tacones o zapatos estrechos, el factor clave será la cantidad de tiempo de uso y la alternancia con opciones más saludables.

La tendencia del movimiento barefoot o minimalista, que promueve el uso de diseños planos, flexibles y anchos, apunta a potenciar la propiocepción y la musculatura del pie. Aun así, no existe una única solución para todos; la elección debe adaptarse al perfil, actividad y condiciones de cada persona.

Para devolver fuerza y funcionalidad a los pies, expertos como García y Toscano sugieren incorporar ejercicios específicos al entrenamiento diario.

La relación entre el pie y la biomecánica general del cuerpo es directa, cualquier alteración en su estructura o fuerza puede repercutir en rodillas, caderas y espalda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los más efectivos consiste en masajear la fascia plantar utilizando una pelota dura o una botella congelada bajo el pie, rodando desde los dedos hasta el talón. Esta práctica ayuda a identificar puntos de tensión y a liberar áreas sensiblemente cargadas.

Otro ejercicio útil es la “garra” con toalla: colocar una toalla pequeña en el suelo, sujetarla con los dedos y arrugarla para trabajar los arcos, repitiendo varias veces.

Caminar de puntillas o realizar elevaciones de talón sobre un escalón también contribuye a fortalecer la musculatura, mejorar la estabilidad y reeducar el equilibrio a lo largo del día.

Estos ejercicios, ejecutados con constancia y buena técnica, permiten reactivar la musculatura olvidada del pie y proporcionan beneficios apreciables en la marcha, el equilibrio y la prevención de lesiones. La clave está en prestar atención a este pilar fundamental del cuerpo, facilitando así un movimiento eficiente, saludable y consciente en la vida cotidiana.