Cuáles son los cinco peores alimentos para el hígado graso

Grasas saturadas y grasas trans: “Los embutidos, fiambres, productos de panadería industrial y comidas rápidas promueven inflamación y disfunción hepática”, dijo Antar. Se recomienda evitarlas y reemplazarlas por grasas naturales insaturadas, especialmente ácidos grasos omega-3, que podrían reducir la probabilidad de una enfermedad cardíaca en las personas que tienen enfermedad del hígado graso no alcohólica

Alcohol: “Incluso en pequeñas cantidades puede agravar la enfermedad hepática, aunque el hígado graso no alcohólico no se origine por su consumo”, advirtió Antar. “El alcohol daña directamente el hígado, carece de valor nutricional y puede afectar la salud de la microbiota. Si padece EHGNA, es mejor evitar cualquier causa adicional de daño hepático. Simplemente, no sabemos qué cantidad de alcohol es segura para quienes padecen enfermedad del hígado graso; incluso el consumo social de alcohol puede ser excesivo”, afirmó la Universidad de Harvard.