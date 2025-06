Beber café a diario, el hábito que podría ayudar a envejecer con salud y vitalidad

Solo el café con cafeína mostró beneficios claros para la vejez (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo estudio de la Universidad de Harvard ha arrojado luz sobre una de las preguntas más frecuentes entre quienes consumen café a diario: ¿puede esta bebida estar asociada a un envejecimiento saludable?

De acuerdo con los resultados presentados este mes en la conferencia Nutrition 2025 de la American Society for Nutrition, el consumo habitual de café podría estar vinculado a una mayor probabilidad de llegar a la vejez en buenas condiciones físicas y mentales.

El análisis, que siguió durante más de tres décadas a 47.513 mujeres estadounidenses, forma parte del Nurses’ Health Study, uno de los proyectos más extensos sobre salud y hábitos de vida.

Metodología, muestra y criterios del estudio

El estudio fue liderado por Sara Mahdavi, investigadora de la Harvard T.H. Chan School of Public Health, y se basó en el seguimiento de una cohorte de mujeres registradas como enfermeras en Estados Unidos.

Para definir el concepto de “envejecimiento saludable”, los investigadores establecieron criterios estrictos. Las participantes debían tener al menos 70 años, gozar de buena salud física y mental, no presentar deterioro cognitivo ni enfermedades de la memoria, y estar libres de once enfermedades crónicas, entre ellas cáncer, diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, insuficiencia renal, Parkinson y esclerosis múltiple.

Solo 3.706 mujeres cumplieron con todos estos requisitos al final del seguimiento.

Café y envejecimiento saludable

El consumo diario aumentó hasta 5% las chances de envejecer bien (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el reporte de la American Society for Nutrition, cada taza adicional de café consumida diariamente se asoció con un aumento de entre 2% y 5% en la probabilidad de envejecer en buenas condiciones.

Este efecto positivo solo se observó con el café con cafeína. Ni el café descafeinado ni el té mostraron una relación significativa con el envejecimiento saludable.

La investigación excluyó a quienes desarrollaron enfermedades crónicas (Freepik)

Comparación con otras bebidas

Además del café, el estudio examinó los efectos del té y las gaseosas. El café con cafeína fue la única bebida asociada positivamente con el envejecimiento saludable.

Por el contrario, el consumo de refrescos, incluso aquellos con cafeína, mostró un efecto negativo: por cada lata de 355 ml, la probabilidad de envejecer saludablemente disminuía entre 20% y 26%.

Las gaseosas redujeron la salud en la vejez (Imagen ilustrativa Infobae)

Control de variables y rigor científico

Los investigadores controlaron una amplia gama de variables que podrían influir en los resultados. Entre los factores considerados se encuentran la edad, el índice de masa corporal (IMC), el consumo de tabaco y alcohol, la actividad física, el nivel educativo y la ingesta de proteínas.

Esta información se actualizaba cada cuatro años, lo que permitió ajustar los análisis y reducir posibles sesgos.

Sin embargo, pese a la magnitud y solidez del trabajo, los investigadores aclararon que los resultados evidencian una correlación, no una causalidad. Es decir, no puede afirmarse que el café cause directamente un envejecimiento saludable. “Es posible que las mujeres que consumían café compartieran algún otro factor no identificado que también contribuía al envejecimiento saludable”, explicaron los autores en el estudio.

Los beneficios no se observaron con café descafeinado ni con té (Freepik)

También señalaron que las conclusiones no pueden extrapolarse a otras poblaciones, ya que el estudio se centró exclusivamente en mujeres estadounidenses que ejercían como enfermeras. Asimismo, recordaron que el consumo excesivo de café puede conllevar riesgos.

Estudios anteriores sobre café y salud

El estudio de Harvard se suma a una creciente literatura científica sobre los efectos del café en la salud. Un trabajo publicado en JAMA Internal Medicine en 2018, con medio millón de participantes, encontró un aumento de la longevidad entre quienes consumían grandes cantidades de café.

Los científicos advierten que el hallazgo es una correlación, no causalidad (Freepik)

En 2022, una investigación británica con 171.616 participantes reveló que quienes bebían entre 1,5 y 3,5 tazas diarias tenían hasta un 30% menos de riesgo de muerte por cualquier causa en un periodo de siete años.

En 2023, el Journal of the American Medical Directors Association publicó un estudio basado en 12.583 personas que mostró que quienes tomaban más café tenían el doble de probabilidades de evitar la fragilidad física al alcanzar los 70 años.