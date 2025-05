Colesterol al límite: los grupos de alimentos que lo disparan según la evidencia médica

3 secretos para enamorarse del ejercicio físico La actividad física sigue siendo un desafío emocional para millones de personas. Comprender que no se trata de perfección sino de constancia puede marcar una diferencia clave

El “decatlón del centenario”: cómo entrenar desde hoy las habilidades que necesitarás en la vejez El médico y experto en longevidad Peter Attia explicó en el festival Well de The New York Times su estrategia para preparar a las personas desde la mediana edad a llegar en forma a los 80 o 90 años