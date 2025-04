¿Es seguro combinar magnesio y vitamina C?: qué dicen los expertos sobre esta dupla nutricional

La combinación de magnesio y vitamina C es segura y puede ofrecer beneficios si se consume con asesoramiento adecuado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras la industria de los suplementos dietarios sigue expandiéndose con múltiples promesas de bienestar, una de las combinaciones que despierta más interés entre los consumidores es la de magnesio y vitamina C. Ambos son nutrientes esenciales, y si bien pueden obtenerse a partir de los alimentos, su consumo conjunto en forma de suplemento genera preguntas sobre su seguridad al consumirlos juntos.

Según el portal especializado Verywell Health y estudios, la respuesta inicial es clara: es seguro. Más aún, la combinación puede resultar útil si se la maneja con criterio, moderación y asesoramiento profesional adecuado.

Complementarios y esenciales

El organismo no puede producir ni magnesio ni vitamina C por cuenta propia. Ambos cumplen funciones cruciales. El magnesio participa en la contracción muscular, la función nerviosa, la salud ósea y la producción energética. Por su parte, la vitamina C colabora en la absorción del hierro vegetal, potencia el sistema inmunológico, contribuye a la cicatrización de heridas y puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

El magnesio mejora la función muscular y ósea, mientras que la vitamina C potencia las defensas y favorece la cicatrización (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tomarlos juntos no interfiere en su absorción ni presenta incompatibilidades químicas. Por el contrario, puede ofrecer sinergias favorables en varios planos fisiológicos.

Qué beneficios puede tener la combinación

Según investigaciones, existen una serie de ventajas potenciales cuando ambos nutrientes se consumen simultáneamente:

Función gastrointestinal mejorada : el magnesio ayuda a mantener los movimientos intestinales regulares, mientras que la vitamina C contribuye a la absorción del hierro.

Aumento de energía y recuperación muscular : ambos están implicados en el metabolismo energético y la función muscular.

Apoyo inmunológico y regulación del estrés: la vitamina C refuerza las defensas, y el magnesio tiene un efecto calmante sobre el sistema nervioso.

Alimentos que aportan magnesio y vitamina C

Consumir ambos nutrientes juntos no interfiere en su absorción y puede generar sinergias saludables en el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque los suplementos son útiles en ciertos casos, los especialistas coinciden en que la mejor forma de incorporar estos nutrientes sigue siendo a través de la alimentación. Además de una mayor biodisponibilidad, los alimentos naturales aportan una combinación de compuestos beneficiosos.

Entre los alimentos ricos en magnesio se encuentran:

Espinaca

Palta

Porotos

Granos integrales

Frutos secos

En el caso de la vitamina C, destacan:

Pimientos morrones

Kiwi

Naranjas

Frutillas

Brócoli

Col rizada

Riesgos de un exceso

Ningún suplemento está exento de riesgos si se lo consume en exceso. En el caso del magnesio, las formas más comunes que generan efectos adversos son el citrato y el óxido, utilizados también como laxantes.

Los efectos secundarios posibles del magnesio incluyen:

Somnolencia

Hinchazón o gases

Heces blandas o calambres estomacales

En personas con función renal disminuida, pueden aparecer síntomas graves como:

Dificultades respiratorias

Confusión

Hipotensión

Arritmias

Debilidad muscular

En cuanto a la vitamina C, las dosis superiores a 2000 mg diarios pueden provocar:

Acidez estomacal y náuseas

Diarrea y calambres abdominales

Riesgo de cálculos renales

Sobrecarga de hierro en personas con hemocromatosis

Beneficios conocidos del magnesio

Alimentos como espinacas, paltas, kiwi y naranjas destacan por su alto contenido en magnesio y vitamina C (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciencia aún investiga muchas de sus aplicaciones, pero los estudios actuales apuntan a los siguientes beneficios:

Salud ósea : contribuye a mantener la densidad ósea en conjunto con el calcio y la vitamina D.

Sistema cardiovascular : niveles bajos se asocian con mayor riesgo de : niveles bajos se asocian con mayor riesgo de enfermedad cardíaca

Tránsito intestinal : se utiliza contra el estreñimiento y ciertos malestares digestivos.

Estado de ánimo y ansiedad : puede favorecer la regulación de : puede favorecer la regulación de neurotransmisores

Calidad del sueño : interviene en la relajación y el : interviene en la relajación y el descanso nocturno.

Función muscular: su rol en la contracción y relajación evita calambres.

Beneficios destacados de la vitamina C

Un exceso de magnesio puede causar problemas digestivos, mientras que la vitamina C en altas dosis puede provocar cálculos renales (Imagen ilustrativa Infobae)

Se trata de una vitamina hidrosoluble con efectos antioxidantes clave. Su suplementación puede aportar:

Protección celular frente al daño oxidativo.

Reducción de la duración del resfrío común y alivio de sus síntomas.

Formación y activación de glóbulos blancos , claves para combatir infecciones.

Facilitación de la absorción del hierro de fuentes vegetales.

Síntesis de colágeno, esencial para la elasticidad de la piel y la cicatrización.

Cómo y cuándo tomarlos

Una serie de estrategias puede mejorar la tolerancia y eficacia de estos suplementos:

Dividir la dosis de vitamina C si se superan los 500 mg por toma (mañana y noche).

Tomar el magnesio por la noche si se busca mejorar el sueño.

Tomar la vitamina C durante el día para aprovechar su efecto energizante e inmunológico.

Ingerir ambos con alimentos para mejorar su absorción y reducir molestias digestivas.

Dividir las dosis de vitamina C y consumir el magnesio en la noche puede optimizar sus beneficios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dosis recomendadas y presentaciones

Magnesio (dosis diaria recomendada):

Hombres adultos: 410–420 mg

Mujeres adultas: 320–360 mg

Embarazo y lactancia: hasta 400 mg

Formas disponibles: cloruro, citrato, glicinato y óxido de magnesio.

Vitamina C (dosis diaria recomendada):

Hombres adultos: 90 mg

Mujeres adultas: 75 mg

Embarazo y lactancia: hasta 120 mg

Formas disponibles: ácido ascórbico, ascorbato de calcio, ascorbato de sodio.

Alimentación, suplementos y sentido común

Según estudios, aunque los suplementos de magnesio y vitamina C son seguros y ampliamente utilizados, su administración debe ser razonada. Los expertos recomiendan que, si al mejorar la dieta persisten signos de deficiencia, se consulte a un profesional de la salud para identificar la causa y definir el tratamiento más adecuado.

Según concluyen los estudios, comer una naranja o un kiwi no solo aporta vitamina C de fácil absorción, sino también otros nutrientes esenciales como vitaminas, fibra y antioxidantes. Los suplementos, por su parte, pueden contener aditivos o ingredientes de calidad variable, y no siempre son bien absorbidos.