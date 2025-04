Qué es la fibrilación auricular, una amenaza silenciosa que puede provocar graves consecuencias para la salud

Fibrilación auricular, la arritmia que puede pasar desapercibida y aumentar el riesgo de accidentes cerebrovasculares

En su columna de hoy en Infobae en Vivo, el Dr. Alejandro Meretta, médico cardiólogo (MN 65971), explicó detalladamente las implicancias de la fibrilación auricular, una de las arritmias más frecuentes a nivel mundial. Durante su participación en el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, el especialista hizo un llamado de alerta sobre los riesgos que puede acarrear esta afección, especialmente en aquellos que desconocen su presencia debido a que puede ser asintomática.

“Lo más peligroso de la fibrilación auricular es que, aunque no siempre se sienta, es la principal causa de accidentes cerebrovasculares”, afirmó el Dr. Meretta, quien agregó que esta arritmia afecta principalmente a personas mayores, pero también puede presentarse en jóvenes con ciertos factores de riesgo. En este sentido, el cardiólogo destacó la importancia de diagnosticarla a tiempo, ya que los coágulos sanguíneos generados por la irregularidad en el ritmo cardíaco pueden desplazarse a otras partes del cuerpo, lo que podría causar graves problemas de salud, como embolias cerebrales o trombos en las piernas.

La fibrilación auricular, según el Dr. Meretta, ocurre cuando el ritmo normal del corazón se ve alterado. “El corazón debería latir como un reloj, rítmicamente, pero en la fibrilación auricular, eso se pierde y se transforma en un caos”, explicó. En lugar de una contracción regular de las aurículas y ventrículos del corazón, se producen latidos desordenados y rápidos que, además de generar un flujo sanguíneo irregular, pueden causar la formación de trombos peligrosos.

El Dr. Meretta recomienda chequeos regulares para detectar las arritmias, incluso si no se presentan síntomas evidentes

Además de describir los riesgos asociados con esta condición, el Dr. Meretta abordó la importancia de las nuevas herramientas tecnológicas, como los relojes inteligentes, en la detección temprana de la arritmia. “Los relojes inteligentes están demostrando ser útiles para monitorear el ritmo cardíaco y detectar señales tempranas de arritmia. Esto no reemplaza la consulta médica, pero es una herramienta de alerta para aquellos que ya tienen factores de riesgo”, señaló. El cardiólogo explicó que el uso de estas tecnologías puede ayudar a las personas a realizarse un electrocardiograma de manera sencilla y detectar irregularidades que, de otro modo, podrían pasar desapercibidas.

Aunque los relojes inteligentes no reemplazan un diagnóstico médico, el Dr. Meretta subrayó que son cada vez más precisos y confiables para medir la frecuencia cardíaca. “Pueden detectar la fibrilación auricular y alertar a la persona para que se haga un examen más completo. Esto fue lo que ocurrió con un paciente reciente, quien pudo identificar la arritmia gracias a su reloj”, recordó. En estos casos, el uso del dispositivo permitió al paciente recibir atención médica oportuna.

No obstante, el Dr. Meretta también hizo un llamado a la prudencia, al recordar que la obsesión por el monitoreo constante de la salud a través de dispositivos electrónicos no es recomendable. “No es necesario que alguien se mida la presión o la frecuencia cardíaca constantemente. La tecnología puede ser útil, pero es importante que las personas confíen en los diagnósticos médicos”, agregó. El cardiólogo advirtió que el uso excesivo de estos dispositivos puede generar ansiedad innecesaria, sobre todo si no se cuenta con la orientación de un especialista.

Ablación por radiofrecuencia: un tratamiento efectivo para la fibrilación auricular recurrente

En cuanto a los tratamientos disponibles para la fibrilación auricular, el Dr. Meretta destacó que, afortunadamente, existen opciones muy efectivas. Entre ellas, mencionó la ablación por radiofrecuencia, un procedimiento que utiliza un catéter para destruir los circuitos eléctricos anormales en el corazón que causan la arritmia. “Este tratamiento ya se realiza desde hace varios años y ha demostrado ser muy exitoso, sobre todo cuando la arritmia es recurrente”, explicó el médico.

También se refirió a los tratamientos farmacológicos, que pueden ser útiles en situaciones agudas para controlar la arritmia. Sin embargo, el Dr. Meretta enfatizó que cuando la afección es recurrente, es preferible optar por una intervención más definitiva, como la ablación. “La clave es tratar la causa subyacente de la arritmia, que puede estar relacionada con enfermedades como la insuficiencia cardíaca, la hipertensión o la diabetes”, indicó.

A lo largo de la entrevista, el Dr. Meretta abordó las diversas causas que pueden desencadenar la fibrilación auricular. Aunque en algunos casos no se encuentra un origen claro, en muchos otros la arritmia está asociada a factores de riesgo como la hipertensión, la obesidad, la diabetes, el tabaquismo y el sedentarismo. El Dr. Meretta también destacó el impacto que el ritmo de vida moderno puede tener en la salud cardíaca, especialmente en personas jóvenes, que están más expuestas a hábitos poco saludables como el consumo excesivo de cafeína o la falta de ejercicio.

La importancia de la detección temprana: ¿cómo los relojes inteligentes ayudan a identificar la fibrilación auricular?

“Lo más preocupante es que la fibrilación auricular puede aparecer de manera repentina. Es por eso que es tan importante estar alerta y realizarse los chequeos correspondientes”, advirtió el especialista. Aunque muchas personas pueden experimentar la arritmia sin síntomas evidentes, el Dr. Meretta explicó que quienes la padecen suelen sentir palpitaciones, dificultad para respirar o una sensación de desorden en los latidos del corazón. “Es una condición que, aunque no siempre se sienta, puede ser muy peligrosa si no se trata a tiempo”, recalcó.

En resumen, el Dr. Alejandro Meretta dejó en claro la importancia de la detección temprana y el tratamiento adecuado de la fibrilación auricular. “Es una afección común, pero con un diagnóstico adecuado y el tratamiento correcto, se puede controlar eficazmente”, concluyó.

La fibrilación auricular, una afección silenciosa que afecta principalmente a personas mayores, pero también a jóvenes con malos hábitos de salud

