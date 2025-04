El sueño es un protector cardiovascular: las 7 máximas del buen dormir que ayudan a prevenir la diabetes e hipertensión

Satisfacción del sueño o percepción personal sobre la calidad del descanso. Estudios recientes muestran que una menor satisfacción con el sueño se relaciona con presión arterial alta, arterias rígidas , enfermedad coronaria y una presión arterial nocturna que no disminuye adecuadamente

Arquitectura del sueño: El descanso nocturno no es homogéneo. Se compone de diferentes etapas, como el sueño REM y no REM, y las interrupciones en estos ciclos pueden alterar el metabolismo. “Un análisis de estudios combinados indicó que interrumpir el sueño no REM, también conocido como sueño de ondas lentas, condujo a mayores niveles de resistencia a la insulina en comparación con el sueño ininterrumpido”, señala la AHA.