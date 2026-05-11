Honduras

Aumento en tarifa eléctrica podría alcanzar hasta un 20% y agravar el costo de vida en Honduras

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica enfrenta limitaciones ante la volatilidad del mercado energético global

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El sector energético advierte que el aumento sería impulsado por el alto costo de los combustibles. (Foto: EFE/ Gustavo Amador)
El sector energético advierte que el aumento sería impulsado por el alto costo de los combustibles. (Foto: EFE/ Gustavo Amador)

Un nuevo incremento en la tarifa eléctrica se perfila en el horizonte económico de Honduras, generando preocupación tanto en los hogares como en el sector empresarial.

Expertos y representantes del rubro energético advierten que la próxima revisión tarifaria podría traducirse en un aumento de hasta un 20%, lo que supondría un golpe significativo al bolsillo de los consumidores en un contexto ya marcado por la inflación y el encarecimiento del costo de vida.

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El posible ajuste estaría vinculado a la revisión trimestral que realiza la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, entidad encargada de establecer la estructura tarifaria en el país.

De concretarse esta proyección, el incremento duplicaría el alza aplicada recientemente durante el segundo trimestre de 2026, lo que refleja una tendencia sostenida al encarecimiento del servicio energético.

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El empresario del sector, Samuel Rodríguez, advirtió que los indicadores actuales no son favorables para los usuarios finales.

Según explicó, los costos operativos del sistema eléctrico han aumentado considerablemente, lo que obligaría a la CREE a reflejar esta realidad en el nuevo pliego tarifario que entrará en vigencia durante los meses de julio, agosto y septiembre.

Empresarios advierten que el encarecimiento de la energía presionará aún más la economía familiar. (Foto: Cortesía)
Empresarios advierten que el encarecimiento de la energía presionará aún más la economía familiar. (Foto: Cortesía)

“Este aumento se va a ver reflejado en el pliego tarifario que viene para los próximos meses. Hay incrementos por el costo del combustible y por la generación térmica; la proyección que estamos viendo es de hasta un 20%”, señaló Rodríguez, destacando que la situación responde principalmente a factores externos que escapan al control del país.

Cabe recordar que desde el pasado 1 de abril ya se encuentra vigente un ajuste tarifario autorizado por la CREE, el cual elevó el precio máximo promedio de la energía eléctrica de 4.81 a 5.32 lempiras por kilovatio hora (kWh), lo que representó un incremento del 10.49%.

Este aumento impactó directamente en la factura mensual de los usuarios, marcando el inicio de un año complicado en materia energética.

De acuerdo con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, este ajuste respondió a una combinación de factores técnicos y variaciones en el mercado internacional, que encarecieron tanto la generación como la distribución de la energía en los primeros meses del año.

El principal detonante de este escenario es la fuerte dependencia que tiene Honduras de la generación térmica, la cual utiliza combustibles derivados del petróleo, como el búnker y el diésel.

Cuando los precios internacionales del crudo aumentan, el costo de producción de energía se eleva de manera automática, generando un efecto en cadena que termina trasladándose al consumidor final.

En los últimos meses, la volatilidad en los precios del petróleo ha sido impulsada por tensiones geopolíticas y ajustes en la producción global, lo que ha reducido el margen de maniobra de la ENEE.

La dependencia de combustibles fósiles mantiene en riesgo constante el costo de la electricidad. (Foto: EFE/Gustavo Amador/Archivo)
La dependencia de combustibles fósiles mantiene en riesgo constante el costo de la electricidad. (Foto: EFE/Gustavo Amador/Archivo)

El mecanismo de revisión trimestral se convierte así en una herramienta clave, pero también en una fuente de incertidumbre para los usuarios, ya que es en este proceso donde se trasladan las variaciones de costos acumuladas.

En un escenario de constantes alzas, esto podría traducirse en incrementos recurrentes que afecten la capacidad de pago de las familias hondureñas.

Actualmente, la estructura tarifaria establece un cargo básico mensual de 59.31 lempiras para los hogares.

En cuanto al consumo, los usuarios que utilizan hasta 50 kilovatios hora al mes pagan un costo de 4.40 lempiras por unidad; sin embargo, quienes superan ese límite deben pagar 5.73 lempiras por cada unidad adicional, lo que incrementa significativamente la factura en hogares con mayor demanda energética.

Por otro lado, el sector industrial y comercial enfrenta una estructura distinta. Las grandes empresas y fábricas deben asumir cargos fijos mensuales que oscilan entre los 2,668 y 6,670 lempiras, aunque el costo por unidad de energía es menor, situándose en alrededor de 3.50 lempiras por kilovatio hora.

Esta diferenciación busca mantener la competitividad del sector productivo, aunque no lo exime del impacto general de los aumentos.

El alumbrado público también forma parte de esta estructura, con un costo mensual de 68.67 lempiras por lámpara, y un precio de 4.50 lempiras por unidad de energía consumida.

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