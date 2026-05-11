El Gobierno llama a audiencia pública para aumentar colectivos y trenes: cuánto costará el boleto mínimo

La actualización alcanza a los servicios urbanos y suburbanos de transporte automotor bajo jurisdicción nacional y a los ferroviarios nacionales (Luciano González)

La Secretaría de Transporte presentó nuevos cuadros tarifarios con aumentos para colectivos y trenes de pasajeros de jurisdicción nacional. Si la consulta pública convocada los ratifica, los cambios regirán desde el 18 de mayo.

En ese marco, arranca la Instancia de Participación Ciudadana sobre las tarifas propuestas: un mecanismo abierto, transparente y gratuito con una ventana de tres días hábiles para que cualquier persona pueda acercar opiniones y comentarios sobre los nuevos valores. El formulario estará disponible en el sitio oficial de la Secretaría de Transporte a partir de hoy.

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La suba alcanza a los servicios urbanos y suburbanos de transporte automotor bajo jurisdicción nacional y a los ferroviarios nacionales. Su implementación será gradual y escalonada: tres etapas mensuales consecutivas para el caso de los colectivos y cinco para el sistema ferroviario, con la primera actualización prevista para el 18 de mayo.

Vale recordar que desde diciembre de 2023, el gasto mensual de transporte que debe realizar un hogar en el AMBA avanzó 1.236% y ya alcanza los $107.187.

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Según el cuadro tarifario propuesto, a partir del lunes 18 de mayo el boleto mínimo de colectivo de jurisdicción nacional tendrá una actualización del 2% y pasaría de $700 a $714 para los usuarios con SUBE registrada, a $321,30 para quienes acceden a la Tarifa Social y a $1428 con SUBE sin registrar, a partir del lunes que viene.

Luego se aplicará una nueva suba del 2% el 15 de junio, lo que elevará la tarifa a $728, y otro 2% el 15 de julio, llevándola a $742.

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La cartera de Transporte destacó que esta actualización implica una tarifa aún inferior a la de la Ciudad de Buenos Aires, donde el boleto es un 5,6% más caro al de los servicios de jurisdicción nacional, y de la Provincia de Buenos Aires, donde el valor es un 35,7% superior.

En relación con el sistema ferroviario, “la propuesta busca corregir el atraso acumulado desde septiembre de 2024 y reducir distorsiones respecto del interior del país avanzando hacia un esquema más eficiente y sustentable para el sistema de transporte público ferroviario”, sostuvo el Ejecutivo.

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Remarcaron que en diciembre de 2023 la tarifa cubría solo el 2% del costo del sistema, mientras que el 98% restante era subsidio. Actualmente la cobertura es de aproximadamente 5% y se proyecta que en septiembre de este año será cercana al 10%.

El esquema de actualización tarifaria se aplicará en cinco etapas consecutivas para los servicios metropolitanos y locales extendidos. En detalle, contempla una actualización del 18% a partir del 18 de mayo, seguida de actualizaciones el primer día de cada mes: 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre.

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De esta manera, para los servicios metropolitanos del AMBA, que comprenden las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza, el boleto mínimo de tren con SUBE registrada pasaría de los $280 actuales a $330 para la primera sección desde el próximo lunes.

El boleto mínimo de tren con SUBE registrada pasaría de los $280 actuales a $330 para la primera sección la semana que viene (Luciano González)

En tanto, para las personas alcanzadas por la Tarifa Social —como jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH, entre otros— el valor del boleto será de $148,50.

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Por su parte, quienes no tengan registrada la tarjeta SUBE, deberán abonar el doble de la tarifa determinada en cada sección, mientras que el boleto abonado en efectivo tendrá un valor de $1100.

Cabe mencionar que se mantendrán vigentes la Tarifa Social Federal, con un descuento del 55% para grupos vulnerables, y el sistema Red SUBE, que otorga beneficios por combinación de transporte.

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“El objetivo de la medida es garantizar un sistema de transporte más ordenado y eficiente, preservar condiciones de calidad y seguridad operativa, y avanzar en una adecuación progresiva de las tarifas para los usuarios, promoviendo al mismo tiempo un esquema con mayor autonomía y menor dependencia de subsidios”, señaló la Secretaría de Transporte.