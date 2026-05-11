Ciencia

Por qué los bebés nacen con más huesos que los adultos y cuál es la función de ese proceso

Un biólogo evolutivo analizó en un informe para Forbes cómo la anatomía humana continúa transformándose durante más de dos décadas y qué relación existe entre ese cambio progresivo, la locomoción erguida y el desarrollo cerebral durante las primeras etapas de vida

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El esqueleto de un recién nacido contiene cerca de 300 huesos, muchos de los cuales se fusionan con el crecimiento hasta alcanzar los 206 en la adultez (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al nacer, un bebé humano posee cerca de 100 huesos más que un adulto. Con el paso de los años, muchas de esas estructuras se fusionan de manera gradual hasta conformar el esqueleto definitivo.

Lejos de tratarse de una anomalía, este fenómeno responde a un proceso biológico que acompaña el crecimiento desde la etapa fetal hasta bien entrada la adultez.

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Un informe realizado por el biólogo evolutivo Scott Travers para Forbes explicó que esta característica está directamente vinculada con la evolución humana. El experto repasó estudios científicos sobre el desarrollo óseo y describió cómo la combinación entre el bipedismo, el crecimiento del cerebro y las limitaciones del parto moldeó el cuerpo humano actual.

Un esqueleto que continúa desarrollándose durante décadas

La mayoría de los huesos adicionales presentes en un recién nacido comienzan como cartílago, un tejido flexible que más tarde se endurece mediante un mecanismo conocido como osificación endocondral. Durante ese proceso, distintas piezas pequeñas terminan uniéndose para formar estructuras más grandes y resistentes.

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Radiografía de cuerpo completo de un infante mostrando su esqueleto con claridad y algunos órganos internos en tonos azules sobre fondo negro
La osificación endocondral transforma el cartílago flexible de los recién nacidos en huesos resistentes durante los primeros años de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Travers, el desarrollo del esqueleto humano se extiende durante más de 20 años. La formación ósea avanza a velocidades distintas dependiendo de cada región del cuerpo y está regulada por fenómenos celulares complejos relacionados con la proliferación y mineralización de los condrocitos.

La columna vertebral representa uno de los ejemplos más claros. Cada vértebra surge a partir de múltiples centros de osificación independientes que se fusionan de forma progresiva durante la infancia y la adolescencia.

Una investigación publicada en el Journal of Clinical Medicine determinó que ciertas estructuras de la columna torácica y lumbar completan su unión recién después del período de crecimiento acelerado adolescente.

Vista posterior de una figura humana erguida, con la columna vertebral iluminada desde el cuello hasta la parte baja de la espalda, sobre un fondo gris neutro.
La columna vertebral humana se forma a partir de múltiples centros de osificación que se fusionan de manera gradual durante la infancia y la adolescencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mismo patrón aparece en otras partes del cuerpo. Un estudio radiológico difundido por el Saudi Medical Journal analizó 279 radiografías pediátricas y concluyó que los ocho huesos carpianos de la muñeca son completamente cartilaginosos al nacer.

El endurecimiento ocurre en distintas etapas de la niñez y finaliza entre los nueve y los doce años, cuando se completa la osificación del hueso pisiforme.

Las placas de crecimiento y el desarrollo de las extremidades

Los huesos largos de brazos y piernas dependen de las llamadas placas epifisarias, capas de cartílago ubicadas en los extremos de cada hueso donde se produce el crecimiento longitudinal.

El biólogo evolutivo citó una investigación del Journal of Bone and Mineral Research que describió estas regiones como una “fábrica viviente” impulsada por hormonas como la del crecimiento, el IGF-1, los estrógenos y los andrógenos.

Una radiografía médica en escala de grises que muestra la clavícula izquierda, el hueso del hombro, costillas superiores y vértebras.
La clavícula comienza a osificarse antes que cualquier otro hueso fetal, aunque también es la última en finalizar su desarrollo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la infancia y la adolescencia, las placas de crecimiento permiten que el cuerpo aumente su tamaño de manera coordinada. Una lesión o alteración prematura en estas estructuras puede afectar de forma permanente la longitud de las extremidades.

La clavícula constituye otro caso dentro del esqueleto humano. Un estudio publicado en Forensic Science International indicó que el extremo medial de este hueso, cercano al esternón, suele completar su fusión después de los 22 años y, en algunos casos, recién cerca de los 27 años.

El origen evolutivo de un cuerpo “incompleto”

Travers señaló en su análisis para Forbes que esta larga construcción del esqueleto está relacionada con uno de los mayores desafíos evolutivos del linaje humano: la combinación entre una pelvis adaptada para caminar erguidos y el aumento del tamaño cerebral.

Caminar sobre dos piernas exigió una pelvis más estrecha, capaz de sostener el equilibrio corporal durante la locomoción. Al mismo tiempo, el género Homo desarrolló cerebros progresivamente más grandes, lo que incrementó el tamaño del cráneo fetal. Esa tensión entre ambas características dio origen a lo que los científicos denominan dilema obstétrico.

Evolución humana visualesia
La combinación entre el bipedismo y el aumento del tamaño cerebral generó el denominado “dilema obstétrico”, un desafío clave en la evolución humana (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el especialista, los homininos resolvieron ese problema acortando la gestación y dando a luz bebés más inmaduros desde el punto de vista neurológico y esquelético. La inmadurez no se limita al cráneo: también involucra vértebras sin fusionar, muñecas cartilaginosas y placas de crecimiento abiertas.

Incluso especies antiguas como Australopithecus ya enfrentaban limitaciones obstétricas similares, pese a poseer cerebros considerablemente más pequeños que los humanos modernos.

El vínculo entre el desarrollo óseo y el cerebro humano

El zoólogo Adolf Portmann definió esta estrategia evolutiva como altricialidad secundaria. Planteó que una gestación humana completamente alineada con la maduración neurológica requeriría entre 18 y 21 meses.

Los datos citados por Forbes mostraron que los recién nacidos humanos nacen con cerca del 30% de la masa cerebral adulta, mientras que los chimpancés alcanzan aproximadamente el 40%. Durante el primer año de vida, el cerebro humano duplica su tamaño y desarrolla conexiones fundamentales para el aprendizaje, el lenguaje y la interacción social.

Travers también mencionó una investigación publicada en Nature Ecology & Evolution basada en el análisis comparativo de 1.040 especies de mamíferos placentarios. El estudio concluyó que los seres humanos presentan la mayor tendencia evolutiva hacia la altricialidad y relacionó este fenómeno con el crecimiento cerebral posterior al nacimiento y la mielinización tardía de las neuronas.

Esa prolongada plasticidad cerebral está estrechamente ligada al desarrollo incompleto del cuerpo humano durante la infancia y la adolescencia.

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