Economía

“Changuito federal”: cuánto cuesta ir al supermercado en cada provincia y por qué hay tanta dispersión en los precios

El estudio de la consultora Analytica reveló que la Patagonia registró la canasta básica más cara del país, ampliando la brecha respecto de otras regiones y profundizando disparidades regionales

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Una mujer en un supermercado Whole Foods Market selecciona productos frescos de estantes llenos de vegetales y frutas, sosteniendo una cesta de compras.
Según Analytica, el costo del changuito tuvo mayores subas mensuales en La Pampa (+3,2%) y San Luis (+2,8%).

A la espera del dato de inflación de abril, que se publicará este jueves y sobre el cual las consultoras coinciden que mostrará una desaceleración, Analytica difundió su “Changuito Federal”, el costo mensual de una canasta de alimentos y bebidas para una familia tipo en cada provincia y en la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

En abril, las provincias de la Patagonia encabezaron el ranking de precios más altos. Santa Cruz presentó el changuito más caro del país, con un valor de 984.263 pesos. Le siguieron Chubut ($968.415), Tierra del Fuego ($960.700), Río Negro ($931.368) y Neuquén ($911.677). En el extremo opuesto, el changuito más barato es el de Misiones ($867.273), seguido por CABA ($861.094) y el Conurbano bonaerense ($861.050).

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La canasta de Analytica incluye productos representativos del consumo de la clase media y busca reflejar una compra mensual típica para un hogar compuesto por dos adultos y dos menores. Para asegurar la comparabilidad, la medición mantiene la misma marca y cantidad de cada producto en todas las provincias. La consultora recaba precios online, captando así diferencias de comportamiento entre regiones y el impacto de cada producto en el costo total.

infografia

En cuanto a los incrementos mensuales, La Pampa lideró con una suba de 3,2%, mientras que San Luis registró 2,8%. La menor variación mensual se detectó en Formosa, con solo 0,9%. Si se analiza la variación interanual, las provincias patagónicas volvieron a mostrar los aumentos más elevados: Tierra del Fuego subió 35,6%, Chubut 34,9% y Santa Cruz 34,2%. Por otro lado, Tucumán y Catamarca exhibieron las menores subas, con 28,8% y 28,7% respectivamente.

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El informe de Analytica subrayó la dispersión de precios al interior de la canasta de productos. El aceite de girasol aumentó entre 2% y 4% en casi todo el país, aunque en Jujuy la suba alcanzó 5,3%. El bidón de agua también incrementó su precio entre 2% y 4% en todas las jurisdicciones. En contraste, el pan lactal mantuvo estabilidad con leves alzas en Corrientes (1,3%), Entre Ríos, Jujuy, Salta, San Juan, Santiago del Estero y La Pampa, donde la variación máxima fue de 2,1%. La suprema de pollo empaquetada no mostró cambios de relevancia en ninguna provincia.

La comparación de los valores de la canasta entre el último día de marzo y el cierre de abril señaló a Río Negro como la provincia con el mayor aumento absoluto en pesos, con una diferencia de $39.688. Le siguieron Tierra del Fuego ($35.656) y Santa Cruz ($30.591). Las menores subas nominales correspondieron a La Rioja ($6.620), Tucumán ($5.191) y Catamarca ($2.636).

Sobre los ingresos

El análisis de Analytica relacionó las diferencias en los precios con las del costo de vida. En la Patagonia, donde el salario privado promedio es más elevado, el mayor precio del changuito encuentra compensación parcial en los ingresos. Santa Cruz no solo encabezó el ranking de la canasta más cara, sino que también ostenta el segundo salario promedio más alto del sector privado registrado, superado únicamente por Neuquén.

Un cliente cuenta pesos argentinos antes de pagar en un supermercado, en Buenos Aires, Argentina, el 13 de enero de 2025. REUTERS/Agustin Marcarian
Un cliente cuenta pesos argentinos antes de pagar en un supermercado, en Buenos Aires, Argentina, el 13 de enero de 2025. REUTERS/Agustin Marcarian

El documento también analizó el peso del costo de la canasta sobre dos salarios promedios registrados en cada provincia. En la mayoría de los distritos, la relación aumentó, reflejando la caída del salario real. Chubut y Jujuy fueron los casos más destacados con un incremento de dos puntos porcentuales en la proporción de la canasta sobre el ingreso. En contraste, Formosa, Catamarca, La Rioja y Tucumán mostraron una mejora relativa, ya que la ponderación de la canasta sobre los salarios descendió entre 0,9 y 2,3 puntos porcentuales.

La metodología de Analytica contempló la selección de primeras marcas y productos representativos del consumo mensual, asegurando la equivalencia de la canasta entre regiones. Esta estrategia permitió que los resultados reflejen tanto la evolución de los precios como su impacto en el poder adquisitivo de los hogares.

Los datos de abril confirmaron que el rubro alimentos mantuvo presión sobre el índice general de inflación, en un contexto en el que las consultoras anticiparon una desaceleración del nivel general de precios respecto a marzo en donde marcó 3,4%. Este jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) va a dar a conocer el dato de abril en donde se espera que se corte la tendencia al alza que inició en junio del 2025.

La brecha entre las provincias patagónicas y el resto del país se amplió tanto en términos de valores absolutos como en porcentaje de variación mensual e interanual. En el norte, por el contrario, la evolución resultó más acotada, lo que se tradujo en una menor incidencia del costo de la canasta sobre los salarios. Las diferencias en la estructura de precios y salarios explicaron en parte la heterogeneidad del impacto.

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