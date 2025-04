La pausa activa es la herramienta clave para combatir el sedentarismo

Daniel Tangona, coach fitness, en Infobae en Vivo

“Si no te levantás, no hay oxigenación, no hay circulación, y a largo plazo, dicho por Marcelo Nahin, uno de los mejores cardiólogos de la Argentina, te puede complicar la vida”, advierte sin vueltas Daniel Tangona, coach fitness con más de cuarenta años de experiencia, en una entrevista en Infobae en vivo. Con su estilo frontal, Tangona repite una y otra vez un mensaje clave: moverse es imprescindible.

“La gente no escucha. Siempre se entiende todo mal. No es que te vas a poner musculoso por levantarte, pero si no te movés, te podés hacer daño”, señala en diálogo con Gonzálo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, en la mañana de Infobae en Vivo. Para él, no se trata de estética ni de rutinas duras de gimnasio, sino de salud básica, cotidiana. Y añade: “Todo lo que te produzca estrés y no te dé placer, no es sostenible. Ni el entrenamiento, ni la dieta, ni el trabajo”.

Movimiento cotidiano: el antídoto contra el sedentarismo

Daniel Tangona en el estudio de Infobae en vivo, hablando sobre los riesgos del sedentarismo extremo

Tangona es claro: estar sentado por horas es un riesgo para la salud. Su preocupación no es el aumento de peso, sino los problemas circulatorios. “No es que vas a adelgazar o ponerte musculoso, pero si no te levantás, no hay circulación. Y ahí vienen los coágulos”.

“Las pausas activas durante la jornada laboral son necesarias. Parar, moverse, aunque sea unos minutos. Eso ya es prevención”, remarcó.

Consultado sobre si el movimiento debe tener alguna diferencia durante el embarazo, señaló: “El embarazo no es una enfermedad. Tenés que moverte más que nunca, por el azúcar en sangre. No se trata de estar todo el día parada, pero sí de evitar la quietud absoluta”.

Tangona insiste en la necesidad de incorporar movimiento en cualquier contexto: “Caminar, subir y bajar escaleras, pararse y sentarse. Todo eso suma. No hace falta ir a un gimnasio”. Incluso propone que todas las empresas adopten pausas activas. “Las personas pasan más de ocho horas sentadas y eso no es saludable. Con moverse un poco, se baja el colesterol y la glucemia. Lo hacen los chinos. Y funciona”.

Bailar como forma de bienestar y mindfulness

“Parar, moverse, volver a trabajar. Eso es pausa activa”, resumió Tangona sobre su método para combatir la inactividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lejos de las fórmulas tradicionales del fitness, Tangona reivindica el baile como una de las prácticas más completas. “Para mí hay un lugar sagrado de celebración vital que es bailar”, dice. Y no lo ve solo como ejercicio: “Bailar libera emociones, te conecta con el presente. Es mindfulness en movimiento”.

Contó que baila en su camioneta, mientras escribe, o cuando juega al golf. “La música te abstrae, te mete en otro estado mental. Baja el cortisol, te saca del piloto automático”.

En ese sentido, destacó que el placer es condición para la constancia. Y la práctica de actividad física no es la excepción: “Todo lo que no te guste, te va a durar poco. Por eso hay que encontrar algo que uno disfrute, no que lo sufra”, explicó.

Pesas y fuerza: la clave para transformar el cuerpo

Según Tangona, las pesas son clave para transformar el cuerpo, pero deben practicarse con control y asesoramiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si hay algo que Tangona no negocia, es la importancia del entrenamiento de fuerza. “Si quieren cambiar el cuerpo definitivamente y darse algunos lujos, hagan pesas”, afirma. Y lo repite como un mantra: “Pesa, pesa, pesa”.

Aclara que no se trata de levantar grandes cargas, sino de activar los músculos con criterio. “Una persona que hace pesas tiene una contextura física muy distinta a la que hace solo cardio. Las pesas te cambian el cuerpo de verdad”.

Aunque no rechaza el ejercicio aeróbico, cree que la base de un cuerpo sano está en la fuerza. “El aeróbico lo podés sumar, pero lo que realmente transforma es la musculación”, dice, y señala que lo ideal es complementarlo con una buena alimentación.

Romperse no es negocio: el error del sobreentrenamiento

Durante la entrevista, Tangona criticó el enfoque extremo del entrenamiento: “Romperse no es negocio” (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tangona critica con fuerza la idea de que entrenar debe ser sinónimo de sufrir. Cita al doctor Néstor Lentini, especialista en fisiología del ejercicio: “La alta competencia es mala si no vivís de eso. Acá buscamos calidad de vida, no romperse”.

Se muestra especialmente preocupado por quienes no entrenan en toda la semana y luego hacen un esfuerzo desmedido, como jugar un partido intenso el domingo. “Esas son las llamadas muertes súbitas del fin de semana. El corazón no entiende ese cambio brusco”.

Por eso, insiste en que cada persona debe conocer sus límites. “Tenés una frecuencia cardíaca mínima y máxima. No podés pasar de estar sedentario a correr dos horas. El cuerpo te lo va a cobrar”.

Y alerta sobre el sobreentrenamiento: “Lo importante es moverse sin romperse”. Su visión es clara: entrenar sí, pero con inteligencia, moderación y seguimiento profesional.

La importancia del placer en la rutina saludable

Con humor y experiencia, Tangona resumió su filosofía: “No es ir a sufrir al gimnasio, es encontrar lo que te haga bien y repetirlo” (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del tipo de ejercicio, para Tangona lo esencial es que la rutina genere disfrute. “Si vas a trabajar en un lugar excelente, pero con un equipo tóxico, no sirve. Lo mismo con el ejercicio”, plantea.

Y aunque algunos subestimen actividades como la calistenia o el yoga, él las defiende. “Si lo hacés todos los días, quemás bastante. Y lo importante es la regularidad, no la intensidad”.

La clave, para él, es encontrar una práctica que no solo sea útil, sino que te haga bien emocionalmente. “No se trata de sufrir para estar bien. Se trata de encontrar lo que te hace bien y poder repetirlo todos los días”.

La filosofía de vida activa de Tangona no se basa en modas ni en fórmulas extremas. La prueba está en su madre, a quien menciona con orgullo: “Tiene 90 años, tres operaciones de cadera, y está increíble porque se movió toda su vida”. Para él, ese ejemplo resume todo: moverse, con constancia y disfrute, es la verdadera inversión a largo plazo.

La entrevista completa con Daniel Tangona

El coach fitness en diálogo con la mañana de Infobae en Vivo

Infobae en Vivo te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet .

• De 18 a 21: Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol .

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube@infobae.