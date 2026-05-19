La ANMAT actualizó aranceles y redujo costos para el 75% de los importadores de medicamentos

El nuevo esquema de aranceles de la ANMAT se calcula como un porcentaje fijo sobre el valor FOB declarado (Gustavo Gavotti)

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) actualizó los aranceles de sus servicios y modificó el esquema aplicado a los trámites de comercio exterior, mediante la Disposición 2978/2026.

Según informó la ANMAT, el nuevo esquema establece que cerca del 75% de los trámites de importación de medicamentos y productos médicos abonarán menos que con el sistema anterior.

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A partir de ahora, los aranceles de importación se calcularán como un porcentaje fijo sobre el valor FOB (Free On Board) declarado, reemplazando las escalas fijas vigentes.

La actualización de los aranceles por parte de la ANMAT busca corregir distorsiones con otros países de la región (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo señaló que esto permitirá una reducción de costos para la mayoría de las empresas, que además contarán con mayor previsibilidad en sus operaciones.

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En el caso de los medicamentos, las importaciones de hasta $95 millones tributarán un 1,5%, en lugar del rango previo que oscilaba entre un 3% y un 5%. Para importaciones superiores a ese monto, la tasa será del 1,25%.

En productos médicos, el corte se fija en $55 millones, y en alimentos, en $50 millones. Estas actualizaciones buscan corregir distorsiones respecto de otros países de la región y evitar la sobredemanda de trámites en la Argentina por parte de empresas con operaciones regionales.

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La ANMAT actualizó los aranceles de importación de medicamentos para reducir los costos al 75% de las empresas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios en la estructura arancelaria y actualización de valores

La disposición también actualizó los valores vigentes para prácticas del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS) y el Instituto Nacional de Productos Médicos.

La ANMAT indicó que estos valores buscan alinearse con los que abona la industria en otros países de América Latina.

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El organismo regulador indicó que el nuevo esquema fue consensuado con cámaras y representantes del sector y apunta a mejorar la gestión operativa de la ANMAT, con trámites más ágiles y eficientes.