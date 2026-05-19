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Rosario Central se enfrentará a Universidad Central por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

El Canalla recibirá al conjunto venezolano desde las 19. Transmitirán Fox Sports 2 y Disney+ Premium

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Universidad Central vs. Rosario Central
Rosario Central vs. Universidad Central (X: @RosarioCentral)

Rosario Central recibirá a Universidad Central este martes a las 19:00 en el Estadio Gigante de Arroyito por la fecha 5 del Grupo H de la Copa Libertadores. El arbitraje estará a cargo del brasileño Flávio De Souza y la transmisión correrá por cuenta de Fox Sports 2 y Disney+ Premium.

El equipo local, con 10 puntos, ocupa el primer lugar y podría asegurarse el pase a octavos de final con una victoria o incluso un empate, ya que los venezolanos suman seis unidades y Libertad cierra el grupo sin puntos.

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Para los rosarinos, la clasificación podría concretarse con una jornada de antelación. Tras igualar 0-0 ante Independiente del Valle en el debut, Central logró tres triunfos consecutivos: 1-0 frente a Libertad como visitante y local, y 3-0 ante Universidad Central en Caracas.

El conjunto visitante llega tercero, tras imponerse por 3-1 a Libertad y 2-0 a Independiente del Valle, pero cayendo por 3-0 ante Central y 3-1 frente a los ecuatorianos. Con un empate, el equipo venezolano asegurará la tercera posición, dándole acceso a los playoffs de la Copa Sudamericana.

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En el torneo local, Universidad Central lidera actualmente el Grupo A de la fase campeonato en Venezuela, con posibilidades de acceder a la final si gana los dos partidos pendientes. En la presente edición del torneo continental, el aporte ofensivo de los colombianos Juan Manuel Cuesta y Camilo Zapata ha sobresalido.

El Canalla, por su parte, sufrió una reciente derrota 1-0 en semifinales del Torneo Apertura ante River Plate, tras eliminar a Independiente y Racing en instancias previas del certamen argentino.

Durante ese encuentro, Ángel Di María fue abucheado por la hinchada rival, situación vinculada a una controversia sobre supuestos favores arbitrales, cuestión que el propio futbolista negó y atribuyó a una campaña contra equipos del interior.

El entrenador, Jorge Almirón, decidió no ofrecer declaraciones luego de la derrota contra el Millonario en el estadio Monumental.

En la próxima fecha de la Copa Libertadores, la última de la fase de grupos, Central visitará a Independiente del Valle, el miércoles 27 de mayo desde las 19. En el mismo día y horario, Universidad Central chocará con Libertad de Paraguay.

Posibles formaciones:

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Agustín Sández, Gastón Ávila, Ignacio Ovando, Emanuel Coronel; Vicente Pizarro, Franco Ibarra; Jáminton Campaz, Ángel Di María, Enzo Giménez; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Universidad Central: Giancarlo Schiavone; Daniel Carrillo, Williams Velásquez, Alfonso Simarra, Kendrys Silva; Juan Cuesta, Francisco Solé, Alexander González, Alexander Granko; Camilo Zapata y Jovanny Bolívar. DT: Daniel Sasso.

                                                 
  • Hora: 19.
  • TV: Fox Sports 2.
  • Árbitro: Flavio De Souza (BRA).
  • VAR: Daniel Nobre (BRA).
  • Estadio: Gigante de Arroyito.

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