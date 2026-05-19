Rosario Central se enfrentará a Universidad Central por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Rosario Central vs. Universidad Central (X: @RosarioCentral)

Rosario Central recibirá a Universidad Central este martes a las 19:00 en el Estadio Gigante de Arroyito por la fecha 5 del Grupo H de la Copa Libertadores. El arbitraje estará a cargo del brasileño Flávio De Souza y la transmisión correrá por cuenta de Fox Sports 2 y Disney+ Premium.

El equipo local, con 10 puntos, ocupa el primer lugar y podría asegurarse el pase a octavos de final con una victoria o incluso un empate, ya que los venezolanos suman seis unidades y Libertad cierra el grupo sin puntos.

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Para los rosarinos, la clasificación podría concretarse con una jornada de antelación. Tras igualar 0-0 ante Independiente del Valle en el debut, Central logró tres triunfos consecutivos: 1-0 frente a Libertad como visitante y local, y 3-0 ante Universidad Central en Caracas.

El conjunto visitante llega tercero, tras imponerse por 3-1 a Libertad y 2-0 a Independiente del Valle, pero cayendo por 3-0 ante Central y 3-1 frente a los ecuatorianos. Con un empate, el equipo venezolano asegurará la tercera posición, dándole acceso a los playoffs de la Copa Sudamericana.

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En el torneo local, Universidad Central lidera actualmente el Grupo A de la fase campeonato en Venezuela, con posibilidades de acceder a la final si gana los dos partidos pendientes. En la presente edición del torneo continental, el aporte ofensivo de los colombianos Juan Manuel Cuesta y Camilo Zapata ha sobresalido.

El Canalla, por su parte, sufrió una reciente derrota 1-0 en semifinales del Torneo Apertura ante River Plate, tras eliminar a Independiente y Racing en instancias previas del certamen argentino.

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Durante ese encuentro, Ángel Di María fue abucheado por la hinchada rival, situación vinculada a una controversia sobre supuestos favores arbitrales, cuestión que el propio futbolista negó y atribuyó a una campaña contra equipos del interior.

El entrenador, Jorge Almirón, decidió no ofrecer declaraciones luego de la derrota contra el Millonario en el estadio Monumental.

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En la próxima fecha de la Copa Libertadores, la última de la fase de grupos, Central visitará a Independiente del Valle, el miércoles 27 de mayo desde las 19. En el mismo día y horario, Universidad Central chocará con Libertad de Paraguay.

Posibles formaciones:

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Rosario Central: Jeremías Ledesma; Agustín Sández, Gastón Ávila, Ignacio Ovando, Emanuel Coronel; Vicente Pizarro, Franco Ibarra; Jáminton Campaz, Ángel Di María, Enzo Giménez; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Universidad Central: Giancarlo Schiavone; Daniel Carrillo, Williams Velásquez, Alfonso Simarra, Kendrys Silva; Juan Cuesta, Francisco Solé, Alexander González, Alexander Granko; Camilo Zapata y Jovanny Bolívar. DT: Daniel Sasso.

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Hora: 19.

TV: Fox Sports 2.

Árbitro: Flavio De Souza (BRA).

VAR: Daniel Nobre (BRA).

Estadio: Gigante de Arroyito.

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