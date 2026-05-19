Impactante choque entre un tren y un camión en Pilar: la línea San Martín está reducida

Un tren chocó con un camión en San Martín

Esta mañana, un tren de la línea San Martín colisionó con un camión en el paso a nivel Kirchner, a la altura de Pilar. El choque provocó la interrupción parcial del servicio ferroviario entre Retiro y Pilar, ya que el tren no puede arribar a la estación Cabred.

El incidente tuvo lugar a las 7.50, en proximidades del microestadio municipal sobre la calle Mercedes, cuando la formación se dirigía hacia Capital Federal. De acuerdo con testimonios de vecinos de la zona, la señalización del cruce no funcionaba al momento del siniestro. Ante la ausencia de alertas visibles o sonoras, el camión avanzó sobre las vías y fue embestido por la formación que circulaba hacia la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, desde Trenes Argentinos confirmaron que las barreras estaban bajas al momento del incidente.

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Como consecuencia del impacto, el camión Ford Cargo perdió toda su carga de botellas de agua mineral, que quedó dispersa sobre las vías y la cinta asfáltica. La magnitud del incidente obligó a interrumpir la circulación ferroviaria en el tramo afectado, limitando la prestación del servicio habitual. Según informó TN, desde Trenes Argentinos informaron que se iniciarán maniobras para liberar las vías en las próximas horas.

Hasta el momento, no se reportaron heridos graves, pero el tránsito en la zona permanece afectado mientras continúan los trabajos para retirar los restos del camión y asegurar la normalización del servicio.

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