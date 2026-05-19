La película “Michael” supera los USD 700 millones y se convierte en el mayor éxito del año

La película 'Michael' lidera la taquilla mundial de 2026 al superar los 700 millones de dólares en recaudación global, según cifras oficiales. (Universal Pictures México)

La película “Michael”, biografía cinematográfica de Michael Jackson, se posicionó como el estreno más exitoso del año al superar los 700 millones de dólares en recaudación global durante su cuarta semana en cartelera, de acuerdo con cifras oficiales publicadas el 19 de mayo de 2026. El impacto de este resultado afecta tanto a la industria cinematográfica internacional como a los estudios productores, al marcar una nueva referencia para los lanzamientos de biopics musicales a gran escala.

Según lo informado por Deadline y corroborado por datos de Box Office Mojo, la producción dirigida por Antoine Fuqua alcanzó un acumulado de 704 millones de dólares en todo el mundo, con 282,7 millones provenientes del mercado estadounidense y 421 millones de los mercados internacionales. De acuerdo con la información suministrada por Lionsgate y Universal, la película sumó 83,8 millones en su cuarta semana de exhibición global, con una caída del 31% en Estados Unidos y del 14% en el extranjero respecto a la semana previa.

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La película “Michael” debutó en un escenario de alta competencia, con estrenos simultáneos de otras franquicias y proyectos de alto presupuesto como “The Devil Wears Prada 2” y “Project Hail Mary”. Según análisis de Variety, el éxito sostenido del filme responde a la vigencia de la figura de Michael Jackson y al interés renovado por las producciones biográficas musicales, en un contexto donde la asistencia a salas continúa recuperándose tras la pandemia.

¿Cuánto recaudó “Michael” y cómo se distribuye su éxito por regiones?

El acumulado mundial de “Michael” cerró el fin de semana del 19 de mayo de 2026 en 703,8 millones de dólares, según reportó Deadline. De ese total, 282,7 millones corresponden a Estados Unidos y 421 millones a los mercados internacionales, cifras verificadas por Box Office Mojo. La película generó 83,8 millones en la última semana, de los cuales 26,1 millones provinieron del mercado doméstico y 57,7 millones de 83 territorios internacionales.

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Entre los países con mayor aporte a la recaudación global destacan Francia (41,1 millones), Reino Unido e Irlanda (54,6 millones), Alemania (27,4 millones), Países Bajos (10,7 millones) y España (22 millones), de acuerdo con datos de Universal recogidos por Deadline. El filme también se mantuvo como número uno en Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, donde la recaudación conjunta suma 22,6 millones en la región de Medio Oriente.

En los formatos premium, la película totalizó 60,4 millones de dólares en salas IMAX, con 30,1 millones en el mercado doméstico y 30,3 millones en el internacional, según cifras de Lionsgate brindadas a Deadline.

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El biopic de Michael Jackson logra 282,7 millones de dólares en Estados Unidos y 421 millones en mercados internacionales, de acuerdo con Box Office Mojo. (Captura de video)

¿Cuál fue el desempeño de “Michael” en la taquilla de Estados Unidos?

En Estados Unidos, “Michael” acumuló 282,7 millones de dólares hasta el fin de semana del 19 de mayo de 2026, según cifras reportadas por Box Office Mojo y confirmadas por Deadline. En su cuarta semana de exhibición, la película sumó 26,1 millones, lo que le permitió mantener el primer puesto en el ranking nacional frente a otros estrenos de alto perfil.

El descenso semanal en la recaudación fue del 31%, una cifra considerada estable en el contexto de los grandes lanzamientos de 2026, de acuerdo con Universal. El comportamiento en salas estadounidenses fue impulsado tanto por la asistencia en grandes ciudades como por el rendimiento en salas premium, donde el formato IMAX aportó parte significativa de los ingresos, según datos suministrados por Lionsgate.

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La continuidad de “Michael” en la cima de la taquilla estadounidense responde, en parte, al interés sostenido por los biopics musicales y a la vigencia de la figura de Michael Jackson en la cultura popular local, según análisis publicados por Variety. El filme también se benefició de la ausencia de estrenos rivales de gran escala en su cuarta semana, lo que favoreció la permanencia de la película en una amplia red de salas.

El acumulado alcanzado en Estados Unidos consolida a “Michael” como uno de los títulos más exitosos del año en ese mercado, posicionándose por encima de otros estrenos recientes y de biografías musicales previas, según reportes sectoriales.

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¿Qué distingue el rendimiento internacional de “Michael”?

El éxito de “Michael” en mercados internacionales se refleja en varios hitos. En Corea del Sur, la película se estrenó el 13 de mayo en el marco del nuevo “Culture Day” nacional, logrando una recaudación de 4,9 millones de dólares y convirtiéndose en el mayor estreno de una biopic musical en ese país, de acuerdo con Universal. La producción superó el récord establecido por “Bohemian Rhapsody”, con la mayor apertura para un filme del género y el lanzamiento más exitoso de la Motion Picture Association (MPA) en Corea del Sur en 2026, según Deadline.

El público coreano otorgó a la película un 95% de puntuación positiva en el índice CGV Egg, que recoge la satisfacción de los espectadores en tiempo real. El estreno en Japón, previsto para el 12 de junio, se considera estratégico por el peso de ese mercado en el género musical, según análisis de Variety.

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En Australia y Brasil, la película ocupó el segundo puesto durante el fin de semana, detrás de “The Devil Wears Prada 2”, con 23,6 millones y 25,4 millones acumulados respectivamente, de acuerdo con Box Office Mojo.

La película recaudó 60,4 millones de dólares en salas IMAX, dividiendo prácticamente en partes iguales el aporte doméstico e internacional. (Glen Wilson/Lionsgate via AP)

¿Cómo se compara “Michael” con otros estrenos del año?

El desempeño de “Michael” la sitúa por encima de otros títulos recientes en el ranking anual. “The Devil Wears Prada 2” acumuló 546,2 millones de dólares en su tercera semana, según Deadline, ocupando el cuarto lugar en el listado global de la MPA, detrás de “Super Mario Galaxy Movie”, “Michael” y “Project Hail Mary”. La secuela protagonizada por Anne Hathaway y Meryl Streep se mantuvo como la película extranjera más taquillera en Italia, Australia, Japón, Brasil y México, y como la segunda en Reino Unido, Francia, Alemania y España.

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Otras producciones como “Project Hail Mary” y “Mortal Kombat II” recaudaron 667,9 millones y 101,2 millones respectivamente, según Box Office Mojo. El desempeño de “Michael” en la cuarta semana superó al de todas las películas en competencia, consolidando su liderazgo, de acuerdo con Deadline.

¿Qué impacto tiene para los estudios y la industria el éxito de “Michael”?

El resultado de “Michael” influye directamente en la estrategia de los estudios y en la percepción del potencial de los biopics musicales. Según la consultora Comscore, el comportamiento de la película refuerza la tendencia de éxito de los filmes basados en figuras musicales, tanto en mercados tradicionales como en regiones donde el género no había logrado resultados comparables.

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La estrategia de distribución conjunta de Lionsgate y Universal permitió aprovechar tanto la red de exhibición estadounidense como las alianzas en mercados internacionales. De acuerdo con declaraciones recogidas por Deadline, la película mantuvo el primer puesto en países europeos y de Medio Oriente durante cuatro semanas consecutivas.

El estreno en Japón podría modificar el ranking global y aumentar la brecha frente a otros títulos, según previsiones de Universal citadas por Variety. El seguimiento de la taquilla en mercados clave servirá para anticipar el comportamiento de futuros lanzamientos enfocados en íconos musicales.

'Michael' se mantiene como el estreno más exitoso del año, superando a títulos como 'The Devil Wears Prada 2' y 'Project Hail Mary' en rendimiento global. (Captura de tráiler oficial)

¿Qué estrategias impulsaron el éxito sostenido de “Michael”?

El éxito de “Michael” se atribuye a una combinación de factores, entre ellos la elección de fechas de estreno escalonadas, la presencia de Jaafar Jackson en el papel principal y el respaldo de la familia Jackson, así como una campaña de marketing global centrada en el legado musical del artista, según análisis de Deadline.

El estreno en Corea del Sur coincidió con la implementación de la “Culture Day”, lo que generó un impulso adicional en la asistencia a salas. En Europa, la estrategia de Universal priorizó mercados con historiales positivos para los biopics musicales, lo que se reflejó en el desempeño en Francia y Reino Unido.

La distribución en formato IMAX y la diversificación de canales de exhibición permitieron maximizar la recaudación en segmentos premium, de acuerdo con cifras de Lionsgate.

¿Cuáles son los próximos pasos para “Michael” y qué se espera en la taquilla internacional?

El estreno de “Michael” en Japón el 12 de junio representa una oportunidad para incrementar la recaudación global y reforzar el liderazgo de la película en el ranking anual, según Universal. Los estudios y analistas del sector siguen de cerca la evolución de la taquilla en Asia, donde el género musical cuenta con una base de seguidores consolidada.

La recaudación en mercados latinoamericanos y europeos continuará siendo monitoreada por los distribuidores para ajustar campañas de promoción y fechas de lanzamiento de productos asociados. Según Box Office Mojo, el desempeño de la película servirá como referencia para futuros proyectos biográficos y musicales.

El impacto económico para las salas de cine, los estudios y los mercados donde el cine musical mantiene un atractivo sostenido se reflejará en la programación de los próximos meses y en la planificación de nuevos lanzamientos internacionales.