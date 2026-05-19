Platense buscará hacer historia en la Libertadores en su visita a Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

Platense buscará hacer historia en la Libertadores en su visita a Independiente Santa Fe (Fotobaires)

Platense visitará a Independiente Santa Fe en Bogotá con la chance de sellar su primer pase a los octavos de final de la Copa Libertadores en la historia del club, un logro que coincidiría con la primera participación del equipo de Vicente López en el torneo continental.

El partido, correspondiente a la fecha 5 del Grupo E de la Conmebol Libertadores, se disputará desde las 21:00 (hora de Argentina) en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de la capital colombiana. La transmisión estará a cargo de Fox Sports 2 y Disney+ Premium. El árbitro designado es el chileno Cristian Garay, con Rodrigo Carvajal como responsable del VAR.

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El Calamar llega a Bogotá con 7 puntos, en la segunda posición del grupo, a tres del líder Corinthians, que ya tiene la clasificación asegurada con 10 unidades. Para avanzar sin depender de otros resultados, a Platense le alcanza con ganar. Un empate también podría ser suficiente: si Peñarol no le gana a Corinthians el jueves en Uruguay, el equipo de Walter Zunino también se clasificaría. Una derrota lo dejaría segundo, pero con la suerte en manos ajenas, a la espera del resultado del partido del jueves y de lo que ocurra en la última fecha contra el Timao en San Pablo.

El antecedente directo más reciente habla a favor del Calamar: el 29 de abril, Platense venció 2-1 a Santa Fe en Buenos Aires. Ahora, el equipo argentino busca repetir esa fórmula en condición de visitante, a más de 2.600 metros de altura.

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Independiente Santa Fe, por su parte, atraviesa una situación límite en el torneo. Con apenas 2 puntos en cuatro fechas, el León está obligado a ganar los dos partidos que le restan para mantener alguna posibilidad de avanzar. Aun con una victoria este martes, deberá imponerse también a Peñarol en Uruguay en la última jornada y esperar que Corinthians le gane al Calamar. El conjunto dirigido por Pablo Repetto lleva 2 puntos de 12 posibles en la fase de grupos, y además, al haber perdido el partido de ida en Argentina, necesita ganar por dos goles o más para tener el diferencial de goles a su favor en un eventual desempate.

En el plano local, Santa Fe atraviesa un presente más auspicioso: empató 1-1 con Junior en la ida de las semifinales del Apertura 2026 de la liga colombiana, torneo en el que llegó a esa instancia tras eliminar a América de Cali con un contundente 5-1 en el global. Su principal carta ofensiva es Hugo Rodallega, con 8 goles en 22 partidos en lo que va del año. El arco estará en manos de Andrés Mosquera Marmolejo, quien figura en la prelista de 55 jugadores de Colombia para el Mundial de 2026.

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Platense, en cambio, llega con bajas. Tomás Nasif, el defensor Víctor Cuesta y el lateral Celías Ingenthron no estarán disponibles para Zunino. En el Torneo Apertura local, el Marrón tuvo un rendimiento discreto: terminó 12° en la Zona A con 16 puntos en igual cantidad de fechas y no accedió a los playoffs. Aun así, avanzó en la Copa Argentina tras eliminar a Argentino de Monte Maíz y a San Martín de San Juan por penales en los 16avos de final.

El próximo partido de Platense en el grupo, de ser necesario para definir su clasificación, será ante Corinthians en San Pablo en la última fecha de la fase de grupos.

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Probables formaciones:

Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Víctor Moreno, Emanuel Olivera, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Franco Fagúndez, Luis Palacios, Ómar Frasica y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

Platense: Matías Borgogno; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Eugenio Raggio, Tomás Silva; Guido Mainero, Maximiliano Amarfil, Pablo Ferreira, Franco Zapiola; Kevin Retamar y Gonzalo Lencina. DT: Walter Zunino.

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Estadio: Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Hora: 21:00.

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Árbitro: Cristian Garay (Chile), con Rodrigo Carvajal al VAR.

TV: Fox Sports 2 y Disney+ Premium.

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Posiciones en el grupo: