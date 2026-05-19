Trabajar por 13 dólares al mes y jubilarse en la miseria: el informe que la dictadura cubana no quiere que llegue a la OIT

Una ilustración muestra a trabajadores cubanos de distintas edades, visiblemente cansados y preocupados, realizando labores en una fábrica antigua y en malas condiciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) presentará el próximo 1 de junio en Ginebra, Suiza, su reporte anual 2025 sobre la situación laboral y sindical en la isla ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El documento, elaborado junto al Observatorio de Derechos Laborales y Sindicales (DLS), concluyó que el salario medio mensual en Cuba equivale a aproximadamente 13 dólares al tipo de cambio informal, que el 95,5% de los trabajadores encuestados no confía en las instituciones gubernamentales para reclamar sus derechos y que la libertad sindical permanece estructuralmente bloqueada.

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El reporte —con metodología de triangulación de fuentes que combina estadísticas oficiales, informes internacionales y evidencia propia— será distribuido físicamente durante la reunión en la sede de la OIT.

Iván Hernández Carrillo, secretario general de la ASIC y ex preso político, autorizó a Infobae a dar a conocer el contenido del informe; al tiempo que denunció: “En las últimas semanas, hemos experimentado un agravamiento del patrón represivo contra nuestros activistas, hechos que no son aislados y que pondremos sobre el tapete durante la conferencia".

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“Por razones ajenas a mi voluntad, no podré estar en la conferencia porque el régimen no me permite salir del país con la garantía de poder regresar”, agregó.

Un salario que no alcanza para huevos, carne y aceite

La Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba (ONEI) reportó que el salario medio mensual en 2025 fue de 6.930 pesos cubanos. Pero tomada la tasa de cambio informal de 533 pesos por dólar —monitoreada por el portal elToque como referencia del mercado cambiario— esa cifra equivale a cerca de 13 dólares mensuales. Al mismo tiempo, la inflación oficial acumulada a noviembre de 2025 fue de 13,07%, con una variación interanual de 14,95%.

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El propio documento ilustra la brecha con un ejemplo concreto: en años anteriores, el salario mensual de un trabajador del sector salud —4.010 pesos— se agotaba prácticamente con la compra de un cartón de huevos, una libra de carne de cerdo y un litro de aceite. Los precios de referencia de 2025 confirman que esa proporción no mejoró: el cartón de 30 huevos puede costar entre 2.500 y 3.900 pesos; la libra de cerdo, entre 680 y 1.000 pesos; el litro de aceite, entre 812 y 1.989 pesos.

El agravamiento de la situación llegó a ser reconocido desde el propio aparato estatal. El 10 de febrero de 2025, el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa admitió públicamente durante una visita a Pinar del Río: “Nuestros jubilados tienen pensiones medias de 1.525 pesos. Con eso no se vive. Con un salario medio de 5.000 pesos no se vive, ni de 6.000 pesos”.

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Dos personas mayores sentadas en un escalón en La Habana (Yamil LAGE/AFP/Archivo)

Los jubilados: la precariedad no termina con el retiro

Uno de los hallazgos más contundentes del reporte proviene de la encuesta Vivir jubilado en Cuba, realizada por la ASIC y la Asociación Cubana de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (ACTAE) entre septiembre y octubre de 2025, con 506 personas mayores de 60 años.

El 99% afirmó que su pensión no cubre necesidades básicas; el 97,8% dijo haber tenido que buscar ingresos adicionales; el 90,7% continuaba trabajando tras jubilarse; y el 95,7% reportó dificultades para acceder a atención médica, medicamentos o diagnósticos.

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Aunque el régimen cubano anunció el año pasado un aumento de pensiones para 1.324.599 beneficiarios —incluidos 438.572 jubilados con pensión mínima—, el informe concluyó que ese ajuste fue absorbido por la inflación.

Trabajadores recogen plántulas de arroz para trasplantarlas a otro campo en Los Palacios, Cuba (AP Foto/Ramón Espinosa/Archivo)

Seguridad laboral: 8 de cada 10 trabajadores sin formación

La encuesta sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), elaborada por la ASIC entre abril y junio de 2025 con 444 respuestas válidas, reveló que el 82,4% de los encuestados nunca recibió formación formal en la materia.

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El 52,5% identificó la falta de medios de protección individual y capacitación como el principal riesgo en su entorno laboral; el 28,8% señaló estrés psicológico por presión o exceso de trabajo; y el 17,6% apuntó a deficiencias en infraestructura física.

El traslado al trabajo emergió como un foco de riesgo propio: el 82,9% percibió un aumento de los accidentes durante los desplazamientos hacia o desde el empleo, atribuido principalmente a largas jornadas sin descanso, malas condiciones de las vías y deterioro técnico de los vehículos. La información oficial sobre accidentes laborales en 2025 mostró incidencia relevante en el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones.

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El dato más grave del estudio es el de la confianza institucional: el 95,5% de los encuestados respondió que no acudiría a las instituciones gubernamentales en caso de sufrir un accidente o siniestro laboral. En otro bloque del mismo estudio, esa cifra ascendió a 96,2%. El reporte interpretó ese resultado no como un déficit administrativo puntual, sino como una fractura de legitimidad que debilita estructuralmente la prevención, la denuncia y la exigibilidad de derechos.

Un vehículo circula frente a un cartel con la imagen de Fidel Castro, Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel en La Habana (REUTERS/Norlys Pérez)

El Código de Trabajo: reforma sin sindicatos libres

El hecho normativo más relevante de 2025 fue el proceso de consulta del anteproyecto de Ley del Código de Trabajo, promovido por el régimen cubano entre septiembre y diciembre.

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El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) presentó el proceso como el “principal evento político del movimiento obrero” del año y destacó novedades como la prohibición de contratos por tiempo determinado en actividades permanentes, el reconocimiento del teletrabajo y la prohibición del trabajo forzoso e infantil.

La ASIC respondió con una comunicación formal al director general de la OIT en la que advirtió que la consulta estaba centralizada por la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y organismos estatales, con reglas cerradas de participación y sin garantías verificables para que organizaciones independientes intervinieran en igualdad de condiciones.

La organización solicitó a la OIT requerir información formal a La Habana, desplegar observación técnica y reiterar el cumplimiento de las recomendaciones pendientes del Caso 3271 —el expediente abierto ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT por denuncias de la propia ASIC—, que permaneció activo durante todo 2025.

Después de seis informes del Comité de Libertad Sindical sobre ese caso, el reporte señaló que el régimen cubano continúa ignorando en lo esencial las recomendaciones orientadas a garantizar el pluralismo sindical y la libre actuación de organizaciones independientes.

Personas conducen Eco Taxis en La Habana (REUTERS/Norlys Pérez)

Cuentapropistas bajo tolerancia restringida

El sector no estatal —cuentapropistas, mipymes y otras formas de gestión privada— siguió siendo en 2025 la principal red de subsistencia para amplios sectores de la población cubana, pero el reporte lo describió como un espacio de “tolerancia precaria y subordinada”, no de reconocimiento pleno.

Las restricciones documentadas incluyen sobrecarga regulatoria, discrecionalidad administrativa, hostigamiento de inspectores fiscales, inseguridad jurídica y ausencia de garantías sindicales autónomas.

El documento señaló además que la presión oficial sigue orientada a incorporar a cuentapropistas y trabajadores privados al circuito de la CTC, lo que el informe interpretó no como ampliación de la representación, sino como extensión del monopolio sindical oficial hacia espacios económicos con potencial de mayor autonomía social.

Niños juegan en una carretera junto a una plantación de bananos en Güira de Melena, Cuba (Foto AP/Ramón Espinosa/Archivo)

Niños en el campo por miedo a represalias

El reporte dedicó un apartado a las llamadas “escuelas en el campo”, práctica que el Estado cubano presenta como vínculo pedagógico entre estudio y trabajo.

Al preguntar a los encuestados por qué los padres permiten que sus hijos participen, el 57,4% respondió que es por miedo a represalias políticas; el 33,3% señaló el temor a que se “manche” el expediente escolar; y el 11,9% mencionó el riesgo de expulsión del centro educativo.

El informe concluyó que la asistencia no responde a una elección pedagógica libre, sino a un entorno de coerción e intimidación institucional.

Un grupo de rescatistas fue registrado al atender un derrumbe de una edificación, en el centro de La Habana (EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo)

El deterioro como telón de fondo

El estudio construyó el contexto laboral sobre una tabla de indicadores macroeconómicos verificados. Cuba cerró 2024 con 9.748.007 habitantes, una reducción de 307.961 personas frente al año anterior, según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

La economía acumuló una contracción cercana al 10% desde 2019; la agricultura, ganadería y minería cayeron 53,4% en cinco años; y el tráfico doméstico de carga bajó de 68 millones de toneladas en 2019 a 46,5 millones en 2024.

El turismo recibió 1.810.663 visitantes internacionales en 2025, frente a 2.203.117 en 2024, con una tasa de ocupación hotelera de apenas el 18,9%.

A ese cuadro se sumaron apagones prolongados —que en octubre de 2025 derivaron en un colapso total de la red eléctrica nacional— y la dolarización parcial de servicios como el acceso a internet móvil, cuyas tarifas de ETECSA llegaron a equivaler o superar el salario mínimo mensual en algunos casos.

Médicos cubanos regresan al país luego de viajar a Italia (Ismael Francisco/Pool vía AP/Archivo)

Las misiones médicas, bajo escrutinio internacional

Por último, el informe señaló como uno de los focos sectoriales más relevantes del año el examen internacional de las condiciones laborales del personal sanitario cubano en misiones en el exterior.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) confirmaron en 2026 la existencia de serios problemas en materia de derechos laborales, libertad personal, movilidad y posibles situaciones de trabajo forzoso o coacción.

El texto de la ASIC interpretó ese reconocimiento como un asunto internacional de derechos laborales, más allá del debate político.