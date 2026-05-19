Millones de personas reciben la orden de permanecer en sus casas en 11 estados debido a la mala calidad del aire

Millones de personas en Estados Unidos están bajo alerta por mala calidad del aire en al menos once estados, según la EPA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Millones de personas en Estados Unidos recibieron advertencias oficiales por una degradación significativa de la calidad del aire en al menos once estados, donde se emitieron alertas para proteger la salud pública desde la mañana del martes, según confirmaron autoridades federales. Las zonas afectadas corresponden al noreste, el Atlántico Medio y el sur de California, áreas que concentran importantes núcleos urbanos y una alta densidad poblacional, de acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

De acuerdo con la EPA, las alertas impactan a ciudades como Nueva York, Filadelfia y Los Ángeles, así como a los estados de Nueva Jersey, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, New Hampshire, Maine, Pensilvania, Delaware y Maryland. Las recomendaciones oficiales incluyen limitar la actividad física al aire libre y permanecer en interiores durante los picos de contaminación, siguiendo las indicaciones del Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

PUBLICIDAD

En años recientes, los episodios de contaminación atmosférica en Estados Unidos han mostrado una tendencia al alza, vinculados tanto a la generación de ozono troposférico como a la incidencia de incendios forestales. Newsweek reportó que los eventos actuales se suman a antecedentes donde la combinación de factores meteorológicos y contaminantes industriales ha obligado a activar medidas de emergencia en varias regiones del país.

¿Qué estados y ciudades están bajo alerta por calidad del aire?

Las alertas de calidad del aire emitidas por la EPA y el NWS abarcan zonas metropolitanas del noreste y el Atlántico Medio, donde influyen factores como la densidad de tráfico y las emisiones industriales. Nueva York, Long Island y el norte de Nueva Jersey encabezan la lista de áreas con advertencias, junto a Filadelfia y sectores de Connecticut y Massachusetts. En la costa oeste, la región metropolitana de Los Ángeles y el condado de Orange presentan condiciones similares, derivadas del humo de incendios activos, según la plataforma oficial AirNow (AirNow.gov).

PUBLICIDAD

El Servicio Meteorológico Nacional detalló que el plazo de las alertas depende de la persistencia de las condiciones meteorológicas y la acumulación de contaminantes. De acuerdo con la información oficial, las advertencias permanecen activas desde la mañana del martes y se revaluarán conforme avance la jornada y cambien las condiciones climáticas.

Las ciudades de Nueva York, Filadelfia y Los Ángeles encabezan las zonas metropolitanas afectadas por la contaminación atmosférica. (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Por qué se deterioró la calidad del aire?

En la región noreste y el Atlántico Medio, el principal motivo de la alerta es la presencia de ozono troposférico en niveles elevados. Según la EPA, este gas se produce cuando las emisiones de los vehículos y la industria reaccionan con la luz solar, en especial durante episodios de calor intenso y estabilidad atmosférica. El ozono troposférico es uno de los componentes del smog urbano, fenómeno recurrente en grandes ciudades estadounidenses.

PUBLICIDAD

En el sur de California, el problema se agrava por el humo generado por incendios forestales. El NWS identificó el Sandy Fire cerca de Simi Valley como uno de los focos que contribuyen a la dispersión de partículas finas en la atmósfera. Estas partículas, conocidas como PM2.5, pueden ingresar a las vías respiratorias y causar complicaciones de salud, según la American Lung Association.

¿Cuáles son las recomendaciones para la población?

Las autoridades de salud pública estadounidenses, como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la EPA, sugieren una serie de medidas para reducir la exposición a contaminantes:

PUBLICIDAD

Restringir las actividades al aire libre, en especial el ejercicio físico durante las horas de mayor contaminación.

Mantener puertas y ventanas cerradas en viviendas y oficinas.

Utilizar sistemas de aire acondicionado o purificadores equipados con filtros de alta eficiencia.

Evitar fuentes adicionales de contaminación en interiores, como el uso de velas, parrillas o tabaco.

En zonas con presencia de humo, considerar el uso de mascarillas tipo N95.

El NWS precisó que estas recomendaciones tienen especial importancia para grupos sensibles, como personas con asma, enfermedades cardíacas o pulmonares, niños, adultos mayores y trabajadores expuestos al aire libre durante períodos prolongados.

¿Cómo afecta la mala calidad del aire a la salud?

Según la American Lung Association, la exposición a altos niveles de ozono y partículas finas puede provocar síntomas como irritación de las vías respiratorias, tos, dificultad respiratoria y crisis asmáticas. En casos graves, aumenta el riesgo de hospitalización por enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

PUBLICIDAD

De acuerdo con datos oficiales, más de 129 millones de estadounidenses —equivalente al 38% de la población— estuvieron expuestos en los últimos años a niveles de ozono superiores a los recomendados. Además, cerca del 46% de los niños en Estados Unidos residen en regiones donde la contaminación atmosférica supera los límites establecidos por la EPA.

La EPA explicó que los grupos de mayor riesgo incluyen a:

PUBLICIDAD

Niños y adolescentes.

Adultos mayores.

Personas con enfermedades respiratorias o cardíacas.

Trabajadores expuestos al aire libre.

El ozono troposférico y las partículas PM2.5 originadas por incendios forestales son los principales contaminantes detectados en los episodios actuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué medidas implementan las autoridades ante episodios de contaminación?

El NWS y la EPA coordinaron la emisión de alertas a través de plataformas digitales, redes sociales y medios de comunicación. Además, actualizan cada pocas horas los mapas de calidad del aire y pronósticos, a fin de mantener informada a la población sobre los riesgos y las acciones recomendadas. En California, los departamentos de bomberos y protección civil monitorean la propagación del humo y la evolución de los incendios, mientras que los departamentos de salud locales refuerzan la comunicación con hospitales y servicios de emergencia.

La plataforma AirNow ofrece acceso en tiempo real a los niveles de contaminación, permitiendo a los residentes consultar el estado del aire en su localidad y ajustar sus rutinas conforme a las recomendaciones oficiales (AirNow.gov).

PUBLICIDAD

¿Qué diferencia a este episodio de otros eventos similares previos?

Los episodios actuales muestran similitudes con eventos registrados en años anteriores, donde la combinación de olas de calor y condiciones meteorológicas adversas intensificó la formación de smog urbano y la acumulación de partículas finas. Según la EPA, la recurrencia de estos fenómenos pone de manifiesto la vulnerabilidad de las grandes áreas metropolitanas a cambios en la calidad del aire, en particular durante el verano.

Newsweek indicó que, aunque estados como California suelen ocupar los primeros lugares en los rankings nacionales de contaminación atmosférica, otras regiones del noreste y el Atlántico Medio pueden experimentar picos temporales de contaminación, especialmente cuando coinciden factores como altas temperaturas y estancamiento del aire.

PUBLICIDAD

¿Cómo se monitorea y evalúa la calidad del aire en Estados Unidos?

La EPA y el NWS utilizan una red nacional de estaciones de monitoreo, plataformas digitales y modelos de pronóstico para evaluar la calidad del aire. El sistema AirNow integra datos en tiempo real y proporciona un índice de calidad del aire (AQI) que permite identificar los niveles de riesgo en diferentes regiones del país.

El índice AQI clasifica la calidad del aire en seis categorías, desde “buena” hasta “peligrosa”, y asocia cada rango con recomendaciones específicas para la población. Durante episodios de contaminación, la EPA publica informes y actualizaciones periódicas, mientras que el NWS ajusta sus pronósticos conforme cambian las condiciones meteorológicas.

Las autoridades recomiendan limitar las actividades al aire libre y permanecer en interiores durante los picos de contaminación del aire en Estados Unidos. (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Qué se espera en los próximos días para las áreas afectadas?

La duración y el alcance de las alertas dependen de la evolución de las condiciones meteorológicas y la presencia de incendios activos. El NWS prevé que los valores elevados de contaminación podrían persistir hasta la llegada de frentes fríos o lluvias que favorezcan la dispersión de contaminantes. Las agencias recomiendan a la población mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales y ajustar sus rutinas diarias en función de los avisos.

El impacto inmediato se traduce en restricciones de movilidad, cambios en actividades escolares y recreativas, así como en la necesidad de reforzar medidas de protección individual. El monitoreo constante y la respuesta coordinada entre agencias públicas serán determinantes para gestionar los efectos de estos episodios y minimizar riesgos a la salud.