Putin y Xi Jinping en Moscú, mayo de 2025. China entrenó en secreto a 200 militares rusos que luego combatieron en Ucrania, según inteligencia europea. (Evgenia Novozhenina/Reuters)

Las fuerzas armadas de Xi jinping entrenaron en secreto a unos 200 militares rusos en China a finales del año pasado y, desde entonces, algunos han regresado para combatir en Ucrania, según tres agencias de inteligencia europeas y documentos a los que ha tenido acceso Reuters.

Si bien China y Rusia han realizado una serie de ejercicios militares conjuntos desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú en 2022, Beijing ha declarado en repetidas ocasiones que es neutral en el conflicto y se presenta como mediador de paz.

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Las sesiones de entrenamiento encubiertas, que se centraron principalmente en el uso de drones, se describieron en un acuerdo bilingüe ruso-chino firmado por altos oficiales rusos y chinos en Beijing el 2 de julio de 2025.

El acuerdo, revisado por Reuters, indicaba que unos 200 soldados rusos recibirían entrenamiento en instalaciones militares en lugares como Beijing y la ciudad oriental de Nanjing. Las fuentes afirmaron que aproximadamente ese número se entrenó posteriormente en China.

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El acuerdo también establecía que cientos de soldados chinos recibirían entrenamiento en instalaciones militares en Rusia.

Al entrenar a personal militar ruso a nivel operativo y táctico que luego participa en Ucrania, China está mucho más directamente involucrada en la guerra en el continente europeo de lo que se sabía anteriormente, dijo un funcionario de inteligencia.

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Oficiales del ejército ruso despiden a conscriptos en Bataysk, región de Rostov, octubre de 2025. Según Reuters, algunos de los militares rusos entrenados en China participaron luego en operaciones de combate en Crimea y Zaporiyia. (Sergey Pivovarov/Reuters)

Los ministerios de Defensa de Rusia y China no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre los detalles descritos en este artículo.

“En cuanto a la crisis de Ucrania, China ha mantenido sistemáticamente una postura objetiva e imparcial y ha trabajado para promover las conversaciones de paz; esto es coherente y claro, y así lo atestigua la comunidad internacional”, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores de China en un comunicado a Reuters. “Las partes relevantes no deberían avivar deliberadamente la confrontación ni culpar a otros”.

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Las agencias de inteligencia hablaron con la condición de que no se revelara su identidad para poder discutir información sensible.

Las potencias europeas, que consideran a Rusia una importante amenaza para la seguridad, han observado con recelo las relaciones cada vez más estrechas entre Rusia y China, la segunda economía más grande del mundo y un importante socio comercial de la Unión Europea.

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Las dos naciones anunciaron una asociación estratégica “sin límites” días antes de la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022 y se comprometieron a realizar ejercicios militares para ensayar la coordinación entre sus fuerzas armadas. Mientras Occidente intentaba aislar a Rusia, China le tendió un salvavidas al comprar su petróleo, gas y carbón.

El líder chino, Xi Jinping, recibirá al presidente ruso, Vladimir Putin, el martes y el miércoles, menos de una semana después de la visita de alto perfil del presidente estadounidense, Donald Trump.

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China y Rusia han presentado el viaje de Putin —su vigésimo quinta visita a China— como una prueba más de su asociación “para todo tipo de circunstancias”, incluso mientras Occidente insta a Beijing a presionar a Moscú para que ponga fin a su guerra en Ucrania.

Guerra con drones

Un soldado ucraniano instala redes antidrones en Kostiantynivka, región de Donetsk, septiembre de 2025. China instruyó a militares rusos en el uso de drones y sistemas para neutralizarlos, según documentos obtenidos por Reuters. (24ª Brigada Mecanizada/Reuters)

Los drones han demostrado ser un arma vital en Ucrania.

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Ambas partes utilizan modelos de largo alcance para atacar objetivos a cientos de kilómetros de distancia, mientras que en el campo de batalla, los drones más pequeños, controlados a distancia por pilotos que utilizan equipos de visión en primera persona (FPV) y armados con explosivos, dominan el cielo, lo que hace peligroso el movimiento de vehículos blindados o de la infantería.

En septiembre, Reuters informó de que expertos de empresas privadas chinas habían llevado a cabo trabajos de desarrollo técnico en drones militares para un fabricante ruso de drones de ataque, según funcionarios europeos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo entonces que no tenía conocimiento de dicha colaboración.

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Las dos empresas identificadas en el artículo fueron sancionadas por la UE el mes pasado.

Según el acuerdo de entrenamiento revisado por Reuters, los rusos recibirían formación en disciplinas como drones, guerra electrónica, aviación militar e infantería blindada. El acuerdo prohibía cualquier cobertura mediática de las visitas en cualquiera de los dos países y establecía que no se debía informar a terceros.

Las visitas de tropas chinas a Rusia para entrenamiento se han venido realizando desde al menos 2024, pero el entrenamiento de personal ruso en China es algo nuevo, dijeron dos de las agencias de inteligencia.

Un marine ucraniano opera un dron FPV durante un entrenamiento en la región de Dnipropetrovsk, mayo de 2023. Los drones de visión en primera persona son el eje del entrenamiento que China proporcionó en secreto a militares rusos, según Reuters. (Sofiia Gatilova/Reuters)

Si bien Rusia tiene una amplia experiencia de combate en Ucrania, la vasta industria de drones de China ofrece conocimientos tecnológicos y métodos de entrenamiento avanzados, como simuladores de vuelo, dijeron.

El Ejército Popular de Liberación de China no ha librado una guerra importante en décadas, pero se ha expandido rápidamente en los últimos 20 años y ahora rivaliza con el poderío militar de EEUU en algunas áreas.

Un número significativo de militares rusos que recibieron entrenamiento en China eran instructores militares de alto rango en condiciones de transmitir sus conocimientos a través de la cadena de mando, dijeron las dos agencias de inteligencia.

Una de las agencias dijo que había confirmado la identidad de un puñado de militares rusos que se entrenaron en China y que desde entonces habían participado directamente en operaciones de combate con drones en las regiones ocupadas de Crimea y Zaporizhzhia, en Ucrania.

El rango de esas personas oscilaba entre sargento subalterno y teniente coronel, dijo la agencia.

Los nombres de estas personas aparecían en un documento militar ruso al que tuvo acceso Reuters, en el que se enumeraba a los militares que se dirigían a China. Reuters no pudo confirmar de forma independiente la posterior participación de esas personas en la guerra de Ucrania.

La misma agencia de inteligencia afirmó que era muy probable que muchos de los que se habían entrenado en China hubieran ido a Ucrania.

Morteros y simuladores de vuelo

Un artillero ruso opera un cañón de campaña Giatsint-B en la región de Jersón, diciembre de 2025. Según inteligencia europea, parte de los militares rusos entrenados en China se desplegaron luego en zonas ocupadas de Ucrania. (Alexei Konovalov/TASS)

Informes militares internos rusos revisados por Reuters describían cuatro de las sesiones de entrenamiento para tropas rusas en China después de que estas hubieran tenido lugar.

Un informe con fecha de diciembre de 2025 describía un curso de entrenamiento sobre guerra de armas combinadas para unos 50 militares rusos en la sucursal de la Academia de Infantería del Ejército de las Fuerzas Terrestres del EPL en Shijiazhuang.

El informe indicaba que el curso consistía en entrenar a los soldados para disparar morteros de 82 mm mientras utilizaban vehículos aéreos no tripulados para identificar sus objetivos.

Un segundo informe describía un entrenamiento de defensa aérea en una instalación militar, que incluía rifles de guerra electrónica, dispositivos lanzaredes y drones para contrarrestar los drones enemigos. Dos funcionarios afirmaron que la instalación estaba ubicada en Zhengzhou.

Todos estos tipos de equipos son relevantes para la guerra en Ucrania. Los rifles de guerra electrónica están dirigidos a los drones enemigos para interferir y perturbar sus señales, mientras que las redes pueden lanzarse alrededor de los drones para atraparlos cuando se acercan.

Ambas partes utilizan drones aéreos de fibra óptica conectados a sus pilotos mediante un hilo fino que no puede ser bloqueado electrónicamente. Los drones de fibra óptica suelen operar con un alcance de 10 km a 20 km, pero algunos pueden llegar hasta los 40 km.

Un tercer informe, con fecha de diciembre de 2025 y redactado por un mayor ruso, describía el entrenamiento con drones para el personal ruso en el Centro de Entrenamiento de Aviación Militar del EPL de Yibin, primera brigada. El curso se centró en presentaciones multimedia e incluyó el uso de simuladores de vuelo, entrenamiento para utilizar varios tipos de drones FPV y otros dos tipos de drones, según indicaba.

Un cuarto informe describía un curso celebrado en noviembre de 2025 en la Universidad de Ingeniería Militar de Nanjing de la Infantería del EPL. La capacitación abarcaba tecnología de explosivos, construcción de minas, desminado, así como la remoción de municiones sin detonar y artefactos explosivos improvisados.

Este informe incluía fotografías de soldados rusos en uniforme recibiendo instrucción de instructores chinos en uniforme militar. Las imágenes también mostraban a soldados rusos a quienes se les enseñaba el equipo de ingeniería y cómo barrer en busca de minas.

(Con información de Reuters)