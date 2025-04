Cómo reemplazar el huevo: 10 opciones que funcionan en postres, panes y platos salados

El huevo no es insustituible: aunque versátil, su función puede ser replicada por varios ingredientes según la receta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por alergia, dieta o elección alimentaria, muchas personas eligen eliminar el huevo de su alimentación.

Y lo cierto es que se trata de un alimento clave en gran cantidad de preparaciones dulces y saladas, por lo que conocer sus alternativas será de gran ayuda a la hora de cocinar.

Existen opciones culinarias capaces de replicar las funciones esenciales del huevo —como aglutinar, dar estructura o aportar humedad— sin comprometer el sabor ni la textura de los platos.

El huevo es el ingrediente polifacético por excelencia

Para sustituirlo eficazmente, primero hay que comprender su importancia. El huevo no solo enriquece los alimentos con sabor y color, también es una pieza clave en las estructuras químicas que conforman las diferentes preparaciones.

Cuando se cocina, la clara coagula, solidificando y uniendo ingredientes. Al batirse, atrapa aire, aportando esponjosidad.

Las yemas añaden grasa, textura cremosa y también tienen cierto poder leudante. Ya sea en un pastel de zanahoria dulce o en unas albóndigas, su papel es esencial para la consistencia, humedad y cohesión del plato.

Los sustitutos más versátiles y recomendados

Chía como aglutinante: su textura gelatinosa y neutra es eficaz en muffins y hamburguesas vegetales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante estas múltiples funciones, surgen ingredientes que las replican con notable eficacia.

Linaza molida. Una cucharada de linaza (semillas de lino) molida combinada con tres cucharadas de agua crea una mezcla gelatinosa ideal para aglutinar ingredientes. Se recomienda dejar reposar la mezcla entre cinco y diez minutos antes de usarla. Funciona especialmente bien en galletas, muffins, pasteles densos y albóndigas. Además, aporta fibra soluble y grasas saludables. La dietista funcional Rebecca Russell, de Denver, la recomienda tanto para productos horneados como panqueques y muffins, como para preparaciones saladas densas como el pastel de carne. Semillas de chía. Al mezclarse con agua en proporciones similares a las de la linaza, forman un gel más espeso con propiedades aglutinantes. Su textura puede ser algo granulada, por lo que se aconseja usarla en recetas con nueces o semillas, como muffins o panes integrales. También funcionan como aglutinante en hamburguesas vegetarianas. Destaca por su contenido en omega-3 y fibra. Acuafaba (agua de garbanzos). El líquido viscoso que viene en las latas de garbanzos puede batirse hasta formar picos firmes, similar a las claras de huevo. Es ideal para preparar merengues, mousse, pavlovas y mayonesa. También puede usarse sin batir en recetas horneadas como brownies o panqueques. Según Russell, su sabor neutro la convierte en una opción neutral para dulces o salados. Puré de manzana. Equivale a un huevo por cada ¼ de taza. Aporta humedad y un toque de dulzor natural, por lo que se recomienda ajustar el azúcar en la receta. Funciona bien en productos horneados como pasteles, muffins y brownies. También ofrece beneficios nutricionales como fibra y compuestos antioxidantes. La nutricionista Kaytee Hadley, de Richmond, sugiere ajustar el azúcar añadido en la receta, ya que estas frutas ya contienen dulzor natural. Banana madura pisada. También se usa en una proporción de ¼ de taza por huevo. Es excelente para panes, muffins o productos con sabores intensos como chocolate y vainilla. Añade dulzor y humedad, y suele combinarse con un poco de aceite para compensar la grasa del huevo. Tofu sedoso. Con su textura cremosa, el tofu sedoso es ideal para horneados, quiches, frittatas y salsas. Un cuarto de taza sustituye a un huevo. Es un alimento rico en proteínas completas, calcio y hierro, y se adapta fácilmente a los sabores de cada plato. El tofu firme, por su parte, puede saltearse con especias para imitar huevos revueltos. Yogur griego. Aporta cremosidad y suavidad a productos horneados, como panqueques y bizcochos. Se usa en una proporción de ¼ de taza por huevo. No todos disfrutan de su sabor, por lo que Russell sugiere probarlo primero antes de comprometerse con una receta. Ofrece una buena alternativa en recetas que admiten notas ácidas. Puré de calabaza o batata. Estos purés, ricos en almidón, funcionan como aglutinantes en preparaciones dulces y saladas. También aportan humedad y un perfil nutricional valioso, con vitaminas A, C y E. Se emplean en panes, galletas o como base para empanizados y albóndigas. Agua carbonatada. Media taza de agua con gas puede reemplazar un huevo en recetas que requieren esponjosidad, como pasteles ligeros o waffles. La carbonatación ayuda a incorporar aire, pero su efecto puede ser menos estable y predecible, por lo que se recomienda experimentar con precaución. Mezcla de bicarbonato y vinagre. Una cucharadita de bicarbonato de sodio combinada con una cucharada de vinagre blanco o de manzana genera una reacción efervescente que funciona como leudante. Es útil en muffins, cupcakes o bizcochos, pero su efecto también puede ser irregular, por lo que no se recomienda en recetas que requieran mucha estructura.

Consejos prácticos y limitaciones de los sustitutos

Ajustar las recetas es esencial: algunos sustitutos requieren modificar el nivel de azúcar o grasa (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todas las sustituciones funcionan igual. El equilibrio químico de las recetas, especialmente en la confitería, puede volverse impredecible. La profesora Genevieve Meli, del Culinary Institute of America, advirtió que en elaboraciones como el turrón, donde las reacciones químicas son críticas, es mejor no improvisar. Para postres que requieren la separación de yemas y claras, recomienda usar acuafaba para las claras y gel de linaza para las yemas.

Algunos sustitutos como el agua carbonatada o la mezcla de bicarbonato y vinagre pueden aportar esponjosidad, pero su inestabilidad limita su uso.

El uso de estos sustitutos no solo responde a alergias o dietas veganas. El precio del huevo sube de forma constante, y muchas personas buscan formas de reducir su consumo sin perder funcionalidad en la cocina. Además, estas alternativas ofrecen beneficios nutricionales únicos, desde proteínas vegetales completas hasta fibra y antioxidantes.

En este nuevo panorama culinario, sustituir el huevo no es simplemente una medida de contingencia. Es también una oportunidad para explorar ingredientes ricos, versátiles y más sostenibles, sin sacrificar sabor ni textura.