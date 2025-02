La fruta exótica, con más proteínas del mundo, que esconde poderosos beneficios para la salud

El maracuyá, conocido por su bajo contenido calórico y alta densidad de nutrientes, mejora la dieta de manera saludable (Andina)

El maracuyá también conocido como fruta de la pasión o granadilla, ha captado la atención de expertos en nutrición y salud debido a su impresionante contenido de nutrientes y propiedades antioxidantes. Según informó Medical News Today, esta fruta tropical, originaria de regiones cálidas como América del Sur, Australia, Sudáfrica e India, ofrece una amplia gama de beneficios para el organismo. Con un bajo contenido calórico y una alta densidad de nutrientes, se posiciona como una opción ideal para quienes buscan mejorar su dieta de manera saludable.

El maracuyá es una fuente rica en las vitaminas A y C, además de minerales como potasio, fósforo y magnesio. Estas propiedades lo convierten en un alimento que favorece la salud de la piel, los huesos y el sistema inmunológico y también actúa como un potente antioxidante, ayudando a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, degenerativas e incluso ciertos tipos de cáncer. Además, su contenido en fibra contribuye a la salud digestiva y al control del peso, mientras que su bajo índice glucémico lo hace apto para personas con diabetes.

Uno de los aspectos más destacados del maracuyá es su contenido de proteínas, que lo diferencia de otras frutas. Una porción de esta fruta contiene aproximadamente 5 gramos de proteína, detalla Men’s Health, una cantidad notablemente alta en comparación con otras frutas y cercana a la de un huevo, que aporta alrededor de 6 gramos. Aunque no se ha determinado con exactitud por qué el maracuyá tiene un contenido proteico tan elevado, su perfil nutricional lo convierte en una opción interesante para quienes buscan fuentes vegetales de proteínas.

Una porción de maracuyá contiene aproximadamente 5 gramos de proteína, similar a la cantidad de un huevo (Andina)

Jessica Cording, nutricionista y autora de The Little Book of Game-Changers: 50 Healthy Habits For Managing Stress & Anxiety (50 hábitos saludables para controlar el estrés y la ansiedad), destacó en diálogo con Men´s Health, que el maracuyá es una excelente adición a una dieta equilibrada, ya sea consumida sola, en batidos o como complemento en yogures. Sin embargo, advirtió que, debido a su densidad calórica, es importante moderar su consumo.

El maracuyá es especialmente rico en vitamina A, que es fundamental para la salud de la piel, el cabello, las mucosas, los huesos y la visión, además de fortalecer el sistema inmunológico. Según Healthline, una fruta pequeña contiene aproximadamente 11,5 microgramos de equivalentes de actividad de retinol (RAE) de vitamina A, lo que representa un 8 % del valor diario recomendado. Por otro lado, su contenido de vitamina C mejora la absorción de hierro, favoreciendo la formación de glóbulos rojos y colágeno.

La vitamina A en el maracuyá ayuda a fortalecer la piel, el cabello y el sistema inmunológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio citado por Medical Todays encontró que un extracto de la cáscara de maracuyá morada redujo los síntomas de dolor y rigidez en personas con osteoartritis de rodilla. Sin embargo, los expertos señalan que se necesitan más investigaciones para confirmar estos efectos y determinar su alcance.

El contenido de fibra del maracuyá es otro de sus puntos fuertes. Esta fruta favorece el tránsito intestinal, ayudando a prevenir el estreñimiento y promoviendo una digestión saludable. Además, la fibra soluble que contiene puede ralentizar la digestión de los alimentos, evitando picos de azúcar en sangre. Esto, combinado con su bajo índice glucémico, lo convierte en una opción adecuada para personas con diabetes o quienes buscan mantener niveles estables de glucosa.

El potasio, fósforo y magnesio en el maracuyá contribuyen a la salud muscular y ósea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, investigaciones citadas por Medical Todays sugieren que un compuesto presente en las semillas de maracuyá, conocido como piceatanol, podría mejorar la sensibilidad a la insulina, reduciendo el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Un estudio realizado en 2017 encontró que hombres con sobrepeso que consumieron 20 miligramos de piceatanol al día durante ocho semanas mostraron mejoras en su salud metabólica.

El maracuyá también se asocia con efectos relajantes y beneficios para el sueño. Es que contiene triptófano, un aminoácido que participa en la síntesis de melatonina y serotonina, hormonas relacionadas con la regulación del sueño y el estado de ánimo. Consumir maracuyá por la noche podría ser una opción para quienes buscan mejorar la calidad de su descanso.

Los antioxidantes en el maracuyá pueden reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y degenerativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el maracuyá es seguro para la mayoría de las personas, Healthline advirtió que quienes tienen alergia al látex podrían experimentar reacciones adversas al consumir esta fruta, debido a la similitud estructural entre algunas de sus proteínas y las del látex. Además, la cáscara de la variedad morada contiene compuestos que, en grandes cantidades, podrían ser tóxicos, aunque esta parte de la fruta no suele ser consumida.

El maracuyá es una fruta versátil que puede disfrutarse de diversas maneras. Según Medical Todays, se puede consumir directamente, extrayendo la pulpa con una cuchara, o utilizarse en jugos, batidos, postres y ensaladas. También es posible convertir su jugo en jarabes, mermeladas o incluso bebidas alcohólicas. Sin embargo, no responde bien a la conservación mediante calor, por lo que se recomienda congelarlo si se desea almacenarlo por más tiempo.