Vitamina B12: sus beneficios para la salud física y mental, y los riesgos que conlleva su carencia

La importancia de la vitamina B12 en la producción de glóbulos rojos y ADN es indiscutida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vitamina B12, también conocida como cobalamina, es un nutriente indispensable para el buen funcionamiento del organismo. Su relevancia se manifiesta en diversos procesos biológicos fundamentales, como el desarrollo y la actividad de las células cerebrales y nerviosas, así como en la producción de glóbulos rojos y ADN. Según explicó a Everyday Health, Christiane Matey, fundadora de Mint Nutrition en Carolina del Norte, la vitamina B12 “realmente ayuda a metabolizar los alimentos que comemos: carbohidratos, grasas y proteínas”, lo que favorece el uso adecuado de la glucosa para la producción de energía en el cuerpo. Este nutriente no puede ser sintetizado por el organismo humano, por lo que debe ser obtenido a través de la alimentación o de suplementos.

Cumplir con la ingesta diaria recomendada de vitamina B12 puede traer numerosos beneficios para la salud. Aunque muchas personas la obtienen a través de la dieta, los suplementos son una opción cada vez más popular, especialmente entre quienes siguen dietas veganas o vegetarianas, que pueden ser bajas en esta vitamina. Este nutriente juega un rol importante en la producción de glóbulos rojos -responsables de transportar el oxígeno a los diferentes tejidos del cuerpo, permitiendo su buen funcionamiento- y en consecuencia en la prevención de la anemia.

Salud ósea, embarazo y lactancia

La vitamina B12 es especialmente importante para las mujeres, en particular durante el embarazo y la lactancia. Según el Dr. David Katz, presidente de la True Health Initiative, “esta vitamina es importante durante el embarazo y la lactancia, ya que transfieren el nutriente de la madre al bebé”. Niveles bajos de esa vitamina han sido asociados con defectos del tubo neural en los bebés, por lo que mantener una ingesta adecuada es crucial durante esta etapa. Durante el embarazo, las mujeres requieren mayores cantidades de vitamina B12 debido a su transferencia al feto, y su deficiencia puede provocar complicaciones en el desarrollo del sistema nervioso del bebé.

La deficiencia de vitamina B12 durante el embarazo puede causar defectos del tubo neural (Imagen Ilustrativa Infobae)

A lo largo de la vida, la vitamina B12 también juega un rol relevante en la salud ósea de las mujeres. Las investigaciones han demostrado que su carencia o insuficiencia están relacionadas con un mayor riesgo de osteoporosis, condición que afecta más a las mujeres que a los hombres.

Obtener la cantidad adecuada de vitamina B12 es esencial para aprovechar sus múltiples beneficios. Este nutriente se encuentra principalmente en alimentos de origen animal, como la carne de res, el salmón, las ostras y los huevos, así como en productos fortificados como los cereales y la levadura nutricional. Para quienes siguen dietas veganas o vegetarianas, una alternativa son los suplementos de vitamina B12.

La salud nerviosa

La vitamina B12 es fundamental para mantener el buen funcionamiento del sistema nervioso, ya que contribuye a la formación de la vaina de mielina, una capa protectora que recubre los nervios y facilita la transmisión de señales entre el cerebro y el resto del cuerpo. Según Christiane Matey, dietista registrada y fundadora de Mint Nutrition, “la vaina de mielina depende de la vitamina B12 para su formación”. Además, la vitamina B12 es esencial para el mantenimiento de la médula espinal y los nervios periféricos. En personas con afecciones nerviosas o que han sufrido una lesión cerebral traumática (LCT), los tratamientos con vitamina B12 pueden ayudar a regenerar las células nerviosas. Aunque se necesita más investigación, una revisión señaló que los suplementos vitamínicos, particularmente administrados poco después de una lesión, podrían ser beneficiosos.

La salud cardíaca

La vitamina B12 también juega un papel relevante en la salud del corazón debido a su participación en el metabolismo del aminoácido homocisteína. Cuando los niveles de B12 son bajos, los niveles de homocisteína pueden aumentar, lo que podría incrementar el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. No obstante, las investigaciones aún no han demostrado que los suplementos de vitamina B12 reduzcan directamente el riesgo de estas afecciones. Según la Oficina de Suplementos Dietéticos, aunque los estudios han encontrado que la vitamina B12 y el ácido fólico reducen los niveles de homocisteína, no se ha establecido una relación directa con la disminución de enfermedades cardíacas.

Los niveles bajos de cobalamina podrían aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La piel

La vitamina B12 también tiene efectos positivos en la salud de la piel, ya que está involucrada en la síntesis del ADN y la renovación celular. Según el Dr. David Katz, “las células no se replican bien sin suficiente vitamina B12″, lo que puede afectar negativamente la estructura y el funcionamiento de órganos que dependen de la replicación celular, como la piel. Varias afecciones cutáneas, como el vitíligo, el acné y la dermatitis atópica, están relacionadas con niveles bajos o altos de vitamina B12. Mantener niveles adecuados de esta vitamina es crucial para la regeneración celular y una piel sana.

La salud mental

Los beneficios de la vitamina B12 no se limitan a lo físico, sino que también abarcan la salud mental y cognitiva. “La deficiencia de vitamina B12 conduce a una demencia reversible, por lo que el vínculo es indudable”, sostiene el doctor Katz. En estudios recientes, los niveles bajos de vitamina B12 han sido identificados como una “causa subestimada” del deterioro cognitivo y la demencia. Una investigación realizada con 202 participantes y publicada en la revista PubMed Central demostró que hasta el 84 % de ellos experimentaron mejoras en los síntomas cognitivos tras tomar suplementos de vitamina B12 durante tres meses. Además, aunque no hay evidencia concluyente de que la vitamina reduzca directamente el riesgo de depresión, los estudios han sugerido que los niveles más bajos de esta vitamina están asociados con un mayor riesgo de desarrollar trastornos mentales.

Niveles bajos de vitamina B12 pueden relacionarse con mayor riesgo de osteoporosis (Imagen Ilustrativa Infobae)

En síntesis, la vitamina B12 es un nutriente esencial con múltiples beneficios para la salud, desde la prevención de la anemia hasta el apoyo en la función nerviosa y el mantenimiento de una piel saludable. La deficiencia de este nutriente ha sido relacionada con numerosos problemas de salud, como la fatiga, el deterioro cognitivo y un mayor riesgo de enfermedades cardíacas. En consecuencia, es importante asegurar una ingesta adecuada a través de la dieta o suplementos.