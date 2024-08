Cuál es la fruta que reduce el riesgo de desarrollar demencia, según una nutricionista de Harvard

Según la doctora Uma Naidoo, una de las opciones más beneficiosas para ayudar a que el cerebro envejezca bien es la de comer arándanos (Imagen ilustrativa Infobae)

Para tener un cerebro sano y envejecer de manera saludable, es fundamental adoptar hábitos que promuevan el bienestar. Y una de las claves es la buena alimentación, la que siempre repercutirá en nuestro cerebro. Es que, a fin de cuentas, el objetivo de alcanzar un funcionamiento cognitivo óptimo durante todo el día.

“Comer alimentos que estimulan el cerebro puede reducir significativamente el riesgo de desarrollar problemas neurológicos, mejorar la salud mental y ayudar a mantenerse lúcido y concentrado”, afirmó Uma Naidoo, directora de Psiquiatría Nutricional, Estilo de Vida y Metabólica del Hospital General de Massachusetts, perteneciente a la Universidad de Harvard, al referirse a los arándanos.

Qué dijo Uma Naidoo sobre los arándanos

Según diversos estudios, la dieta mediterránea es el tipo de alimentación más recomendado para la salud cerebral: es rica en frutas, verduras, pescado, aceite de oliva, semillas y nueces.

Las personas que consumen una dieta que incluye al menos media porción diaria de alimentos ricos en flavonoides pueden tener un riesgo 20% menor de deterioro cognitivo (Imagen ilustrativa Infobae)

En ese sentido, la doctora Naidoo señaló que hay muchas opciones para seguir este estilo de alimentación, desde consumir verduras de hoja verde como la espinaca y la col rizada hasta frutos secos como las almendras y las nueces. “Pero a lo largo de mis años de investigación, he descubierto que una de las más beneficiosas para ayudar a que el cerebro envejezca bien es la de los arándanos”, aseguró a CNBC.

¿Por qué los arándanos ayudan a reducir el riesgo de demencia?

Estas frutas son ricas en sustancias neuroprotectoras como los flavonoides, los antioxidantes, los folatos y la fibra, que propicia un intestino saludable y en consecuencia una buena salud mental, como afirman las últimas investigaciones.

“A medida que se digieren los alimentos, estos interactúan con billones de microbios en el microbioma intestinal y se descomponen en diferentes sustancias que, con el tiempo, afectan nuestro bienestar mental. Algunos de los alimentos que son menos saludables, si los comemos, provocan inflamación en el intestino, lo que puede provocar varios síntomas adversos para la salud mental”, afirmó Naidoo. Al tiempo que, al referirse a la ansiedad, según indicó en una nota reciente, aseguró que “al modificar la dieta para hacerla más saludable, se puede ayudar a aliviar algunos de estos síntomas”.

Estas frutas son ricas en sustancias neuroprotectoras como los flavonoides, los antioxidantes, los folatos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Naidoo añadió, además, que según un estudio de 2021, publicado en Neurology Journals: “Las personas que consumen una dieta que incluye al menos media porción diaria de alimentos ricos en flavonoides pueden tener un riesgo 20% menor de deterioro cognitivo, según la investigación que encuestó a 49.493 mujeres con una edad promedio de 48 años y 27.842 hombres con una edad promedio de 51 años”.

Otros alimentos ricos en flavonoides son: ciruelas, manzanas, naranjas, frutillas y espinacas.

Cuántos arándanos se recomienda comer por día

La experta sugirió agregar de 1/2 a 1 taza por día a la dieta. “Los arándanos congelados son igual de buenos, siempre que no tengan azúcares agregados, jugo ni conservantes”, sumó. Y recomendó, como una acción que ella también realiza, llevar un pequeño recipiente de arándanos en el bolso como refrigerio saludable.

Cuáles son los beneficios de los arándanos para la salud

Estas pequeñas bayas azules ofrecen un aporte nutritivo extraordinario. Estos son los principales beneficios que los arándanos pueden brindar a la salud:

Los arándanos congelados son igual de buenos siempre que no tengan azúcares agregados, jugo ni conservantes y son ideales para preparar cupcakes (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Tienen un alto contenido en flavonoides, que ayuda a prevenir el deterioro cognitivo. Se trata de pigmentos naturales presentes en los vegetales y que protegen al organismo del daño producido por agentes oxidantes, como los rayos ultravioletas, la polución ambiental, sustancias químicas presentes en los alimentos. “Los estudios han demostrado que pueden reducir el riesgo de padecer demencia”, afirmó la doctora Naidoo.

2. Están llenos de antioxidantes, protectores del cerebro. De acuerdo a un estudio, los arándanos contienen antocianinas, un tipo de antioxidante que les da su color azulado característico. “Las antocianinas favorecen la tolerancia saludable al estrés y tienen efecto antiinflamatorio en todo el cuerpo, especialmente en el cerebro”, detalló Naidoo.

3. Son ricos en fibra, que favorece el microbioma. “Al igual que los antioxidantes, la fibra reduce la inflamación y alimenta las ‘bacterias buenas’ del intestino. Los arándanos son ricos en fibra, lo que les permite mejorar la salud de nuestro microbioma y reducir la inflamación en el intestino y el cerebro”, describió la doctora.

La fibra propicia un intestino saludable y en consecuencia una buena salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Contienen folato. “Esta es una vitamina importante que permite que los neurotransmisores, los mensajeros químicos dentro de nuestro cerebro que controlan el estado de ánimo y la cognición, funcionen correctamente”, afirmó la doctora Naidoo. El folato tiene efectos beneficiosos sobre la salud mental, cerebral y la edad cognitiva.

5. Ayudan a prevenir la diabetes. Estudios en coautoría de investigadores de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard descubrieron que comer arándanos puede reducir el riesgo de diabetes tipo 2 y que comer alimentos ricos en antocianinas (principalmente arándanos y frutillas) puede ayudar a las personas a mantener el peso.

6. Favorecen la salud de la piel. Un estudio publicado en el International Journal of Molecular Sciences destacó la presencia significativa de vitamina C, fibra y compuestos fenólicos en esta fruta, sustancias que no solo reducen el riesgo de enfermedades, sino que también promueven la salud cutánea.

Los arándanos son ricos en fibra, lo que les permite mejorar la salud de nuestro microbioma y reducir la inflamación en el intestino y el cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiénes no deberían consumir arándanos

En algunos casos, consumir demasiados arándanos puede provocar malestar gastrointestinal, hipoglucemia y mayor riesgo de sangrado si se están consumiendo ciertos medicamentos, apuntó Alex McDonald, profesional de la Academia Americana de Médicos de Familia. ¿Quiénes no deberían consumirlos?

Las personas que no están acostumbradas a consumir fibra. Un adulto debe ingerir al día entre 25 y 28 gramos de esta sustancia, de acuerdo a la Clínica Mayo. Pero, cuando una persona no está acostumbrada a tomar mucha fibra, comer demasiados arándanos puede causarle malestares digestivos como hinchazón, gases y diarrea, apuntó el doctor McDonald. Una taza de arándanos tiene 84 calorías y 3,6 gramos de fibra.

Las personas que toman medicación anticoagulante. Los arándanos tienen un alto nivel de vitamina K, importante para la coagulación de la sangre. Por ello, consumir esta fruta en abundancia puede aumentar el riesgo de formación de coágulos si se toma medicación anticoagulante, como la heparina, como menciona el portal Live Strong.

Las personas alérgicas. Las alergias a los arándanos no son frecuentes, pero algunas personas pueden ser sensibles a uno de sus compuestos, los salicilatos. Entre sus síntomas están: náuseas, vómitos, reflujo, gases e hinchazón, diarrea o estreñimiento, erupción cutánea y dolores de cabeza