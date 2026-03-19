El riesgo de cáncer de colon se duplica con antecedentes familiares o mutaciones genéticas, afirman los expertos

Solo el 5% de los casos de cáncer de colon tiene origen hereditario confirmado, según la Sociedad Americana del Cáncer (Freepik)

Solo una pequeña proporción de los cánceres de colon son realmente hereditarios, pero para quienes presentan antecedentes familiares directos o mutaciones genéticas específicas, el riesgo se incrementa de forma significativa y la detección precoz puede transformar el pronóstico. Identificar si una persona pertenece a un grupo de alto riesgo permite determinar el momento adecuado para realizar pruebas genéticas, optimizar la prevención y definir un seguimiento médico personalizado.

De acuerdo con la Sociedad Americana del Cáncer, alrededor del 5% de los cánceres de colon presentan un componente hereditario comprobado. El riesgo aumenta si un familiar de primer grado —madre, padre, hermano, hermana o hijo— fue diagnosticado antes de los 50 años o si existen múltiples casos en la familia.

En estos escenarios, los especialistas recomiendan pruebas genéticas para identificar mutaciones y definir un plan de vigilancia adaptado junto al equipo médico. La mayoría de los cánceres de colon, cerca del 95%, se consideran esporádicos, es decir, no tienen un origen hereditario directo.

Las mutaciones genéticas hereditarias incrementan significativamente el riesgo de cáncer de colon en personas con antecedentes familiares directos

Sin embargo, en los casos hereditarios, las posibilidades de desarrollar la enfermedad pueden duplicarse o triplicarse respecto a la población general, según datos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Detectar estos casos depende de una adecuada evaluación del historial familiar y, en ocasiones, de estudios genéticos específicos.

Las pruebas genéticas en personas con antecedentes familiares de cáncer de colon antes de los 50 años o con síndromes hereditarios permiten identificar mutaciones de riesgo y mejorar la prevención y el pronóstico, según la Sociedad Española de Oncología Médica.

Síndromes hereditarios y mutaciones asociadas al cáncer de colon

Entre los síndromes que aumentan el riesgo de cáncer de colon destacan el síndrome de Lynch y la poliposis adenomatosa familiar. El síndrome de Lynch, causado por mutaciones en genes reparadores del ADN, es la forma hereditaria más frecuente y también eleva el riesgo de cáncer de endometrio y otros órganos.

Pruebas genéticas especializadas permiten identificar el riesgo hereditario de cáncer de colon y mejorar la prevención y el pronóstico

La poliposis adenomatosa familiar, vinculada a mutaciones en el gen APC, provoca la aparición de cientos de pólipos en el colon desde edades tempranas y, sin tratamiento, progresa casi siempre a cáncer.

Otros síndromes menos comunes incluyen la poliposis juvenil, el síndrome de Peutz-Jeghers y la poliposis asociada a MUTYH. Estas condiciones pueden causar tumores a edades tempranas, una progresión acelerada y la aparición de cáncer en distintos órganos como el estómago, útero, intestino delgado y hígado. Reconocer estos patrones familiares es clave para implementar estrategias de prevención y detección oportuna.

Indicaciones y alcance de las pruebas genéticas

El especialista en genética clínica u oncología debe evaluar la indicación de pruebas genéticas. Se recomienda para personas con familiares de primer grado diagnosticados antes de los 50 años, varios casos familiares o presencia de síndromes hereditarios.

Los análisis se realizan con una muestra de sangre y los resultados de las pruebas genéticas pueden demorarse varias semanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo es identificar mutaciones en genes como MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 (síndrome de Lynch) o APC (poliposis adenomatosa familiar). Las pruebas se realizan generalmente con una muestra de sangre y los resultados pueden demorar algunas semanas.

Un resultado positivo implica que tanto el paciente como sus familiares en riesgo deben iniciar controles médicos más frecuentes, colonoscopias anticipadas y asesoramiento especializado. Las mutaciones de herencia dominante requieren que uno de los padres transmita el gen alterado, otorgando a cada hijo un 50% de probabilidad de heredar la mutación. En las formas recesivas, ambos padres deben ser portadores.

La genetista María Eugenia Rossi, del Hospital Universitario Austral, explica: “Siempre que atendemos a una persona menor de 50 años con cáncer de colon o recto, la derivamos a pruebas genéticas. También un historial familiar marcado por cáncer colorrectal o pólipos avanzados justifica la indicación de estos estudios, que nos permiten tomar decisiones preventivas para toda la familia”.

Acciones tras el diagnóstico genético y prevención

Cambios en el estilo de vida como reducir carnes rojas, hacer actividad física y evitar tabaco ayudan a prevenir el cáncer de colon familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La confirmación de una mutación genética exige consulta con un gastroenterólogo especializado y asesoramiento genético para comprender el alcance del hallazgo y definir el seguimiento para el paciente y los familiares en riesgo.

El control y tratamiento para pacientes con predisposición hereditaria difiere del abordaje en casos esporádicos. Puede incluir colonoscopias desde edades tempranas, controles más frecuentes y, en algunos casos, cirugías profilácticas. Elaborar un árbol genealógico ayuda a determinar la modalidad de herencia y organizar la vigilancia.

Además de los controles médicos, se recomienda limitar el consumo de carnes rojas y procesadas, mantener actividad física regular y evitar el tabaco. Estas medidas, junto con la detección temprana, mejoran la expectativa y la calidad de vida, según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos.

Conocer el riesgo hereditario permite tomar decisiones informadas y planificar a futuro. El acceso a pruebas genéticas y a un seguimiento médico especializado facilita la intervención precoz, reduce la mortalidad y protege la salud familiar. La consulta con equipos multidisciplinarios es fundamental para un abordaje integral en la prevención del cáncer colorrectal hereditario.