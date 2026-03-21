Tenso cruce de Martín Demichelis con un periodista tras la derrota del Mallorca: “Ocupate de lo tuyo y no de lo mío”

El entrenador argentino le hizo un reclamo a un periodista

El entrenador argentino Martín Demichelis atravesó un momento de fuerte tensión tras la reciente derrota de Mallorca ante Elche por 2-1 en la Liga de España, un resultado que hunde al conjunto dirigido por el ex técnico de River Plate en los puestos de descenso cuando restan nueve fechas para el cierre del campeonato. En la conferencia de prensa posterior al duelo, el estratega de 45 años le hizo un fuerte reclamo a un periodista.

En el tramo final del encuentro, Mallorca tuvo la oportunidad de igualar el marcador pero falló un penal en el tiempo de descuento, lo que consolidó su 15ª derrota en la presente temporada. La caída permitió a Elche sumar 29 puntos, superando por uno al cuadro mallorquín, que ahora se encuentra en el puesto 18 con 28 unidades.

En el plano extradeportivo, Demichelis protagonizó un momento de tensión con un periodista, al acusarlo de influir en las decisiones de un jugador suyo al informarle anticipadamente sobre su ausencia en la alineación titular.

Vedat Muriqi falló un penal a poco del final y el Mallorca no pudo igualar el encuentro

“No hay secretos y soy frontal, y te lo digo porque sos mallorquín. Ocupate de lo tuyo y no de lo mío, porque hoy, antes de dar la formación, un jugador estaba influenciado por vos. Le dijiste que no iba a jugar, y sabés a quién me refiero perfectamente", comenzó el entrenador argentino directamente contra el periodista Juanmi Sánchez, que se dedica a cubrir el día a día del elenco español.

“Tu tarea por un lado, mi tarea por otro lado, ¿está claro? La formación ni siquiera mi staff la sabía, la di hoy en el vestuario. ¿Con qué tutela, con qué certeza te da la posibilidad de escribirle a un jugador y decirle eso? Sabés de lo que hablamos porque yo vi hasta los mensajes. Así que no me influyas a un jugador emocionalmente para mal. Sabés de lo que hablamos. Vos sos grande y yo también. Me podés criticar cualquier sistema, pero la frontalidad no la voy a negociar nunca. Yo no me meto en tu trabajo", disparó Demichelis contra el reportero de Fibwi Radio y colaborador del portal Última Hora.

En términos netamente deportivos, el desarrollo del partido fue marcado por alternativas y fallos decisivos. Mallorca se adelantó con gol de Pablo Torre, tras una jugada iniciada por Zito Luvumbo, pero Elche empató rápidamente a través de Rafa Mir y se puso en ventaja en el minuto 71 gracias a un cabezazo de José Morente. La secuencia final incluyó la polémica revisión de un penal por parte del VAR y el fallo de Vedat Muriqi, que remató por encima del travesaño.

“Hicimos un buen primer tiempo, nos sentíamos bien, aposté por no hacer un juego fluido, porque el Elche te equipara en duelos, con Mateo Joseph. Creo que generamos mucho por ahí, llegó el gol. Luego en su primer gol no pudimos despejar en dos veces y el rival lo aprovechó”, explicó el DT sobre el desarrollo del cotejo.

En cuanto al fallo del penal de Muriqi, Demichelis le brindó su apoyo al jugador: “Muri es un jugador super importante, no dudamos de él, falla el que lo tira, hay que apoyarlo. Ahora se va con la selección, pero vendrá con ganas de revertir la situación. El fútbol son emociones y escenografía. No pasa nada, vamos a seguir trabajando”.

En la reanudación del certamen, Mallorca enfrentará un nuevo desafío el 4 de abril al recibir al Real Madrid, líder del torneo, en un partido vital para la lucha por la permanencia. Este encuentro se disputará luego de la doble fecha FIFA y coincidirá con la preparación de los madrileños para los cuartos de final de la Champions League.

“Hay que entrenar. Los jugadores se van con las selecciones, cuando hay una derrota, lo mejor que te puede dar el fútbol es volver a jugar pronto. No va a suceder, pero nos tenemos que preparar para lo que queda, que es mucho”, concluyó Demichelis, que suma dos derrotas y un triunfo en los tres partidos que lleva dirigiendo al Mallorca.

*El resumen del partido.

Con nueve partidos por delante todavía, Mallorca está en uno de los tres puestos que obligará a bajar a la Segunda División de España. Los de Demichelis suman 28 puntos por delante de Real Oviedo y Levante, igualando en unidades al Alavés –que lo aventaja por diferencia de gol– y ubicándose por detrás de Elche (29).

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA