Deportes

Tenso cruce de Martín Demichelis con un periodista tras la derrota del Mallorca: “Ocupate de lo tuyo y no de lo mío”

El entrenador argentino protagonizó una fuerte escena en la conferencia de prensa posterior al encuentro con Elche

Guardar
El entrenador argentino le hizo un reclamo a un periodista

El entrenador argentino Martín Demichelis atravesó un momento de fuerte tensión tras la reciente derrota de Mallorca ante Elche por 2-1 en la Liga de España, un resultado que hunde al conjunto dirigido por el ex técnico de River Plate en los puestos de descenso cuando restan nueve fechas para el cierre del campeonato. En la conferencia de prensa posterior al duelo, el estratega de 45 años le hizo un fuerte reclamo a un periodista.

En el tramo final del encuentro, Mallorca tuvo la oportunidad de igualar el marcador pero falló un penal en el tiempo de descuento, lo que consolidó su 15ª derrota en la presente temporada. La caída permitió a Elche sumar 29 puntos, superando por uno al cuadro mallorquín, que ahora se encuentra en el puesto 18 con 28 unidades.

En el plano extradeportivo, Demichelis protagonizó un momento de tensión con un periodista, al acusarlo de influir en las decisiones de un jugador suyo al informarle anticipadamente sobre su ausencia en la alineación titular.

Vedat Muriqi falló un penal
Vedat Muriqi falló un penal a poco del final y el Mallorca no pudo igualar el encuentro

No hay secretos y soy frontal, y te lo digo porque sos mallorquín. Ocupate de lo tuyo y no de lo mío, porque hoy, antes de dar la formación, un jugador estaba influenciado por vos. Le dijiste que no iba a jugar, y sabés a quién me refiero perfectamente", comenzó el entrenador argentino directamente contra el periodista Juanmi Sánchez, que se dedica a cubrir el día a día del elenco español.

“Tu tarea por un lado, mi tarea por otro lado, ¿está claro? La formación ni siquiera mi staff la sabía, la di hoy en el vestuario. ¿Con qué tutela, con qué certeza te da la posibilidad de escribirle a un jugador y decirle eso? Sabés de lo que hablamos porque yo vi hasta los mensajes. Así que no me influyas a un jugador emocionalmente para mal. Sabés de lo que hablamos. Vos sos grande y yo también. Me podés criticar cualquier sistema, pero la frontalidad no la voy a negociar nunca. Yo no me meto en tu trabajo", disparó Demichelis contra el reportero de Fibwi Radio y colaborador del portal Última Hora.

En términos netamente deportivos, el desarrollo del partido fue marcado por alternativas y fallos decisivos. Mallorca se adelantó con gol de Pablo Torre, tras una jugada iniciada por Zito Luvumbo, pero Elche empató rápidamente a través de Rafa Mir y se puso en ventaja en el minuto 71 gracias a un cabezazo de José Morente. La secuencia final incluyó la polémica revisión de un penal por parte del VAR y el fallo de Vedat Muriqi, que remató por encima del travesaño.

“Hicimos un buen primer tiempo, nos sentíamos bien, aposté por no hacer un juego fluido, porque el Elche te equipara en duelos, con Mateo Joseph. Creo que generamos mucho por ahí, llegó el gol. Luego en su primer gol no pudimos despejar en dos veces y el rival lo aprovechó”, explicó el DT sobre el desarrollo del cotejo.

En cuanto al fallo del penal de Muriqi, Demichelis le brindó su apoyo al jugador: “Muri es un jugador super importante, no dudamos de él, falla el que lo tira, hay que apoyarlo. Ahora se va con la selección, pero vendrá con ganas de revertir la situación. El fútbol son emociones y escenografía. No pasa nada, vamos a seguir trabajando”.

En la reanudación del certamen, Mallorca enfrentará un nuevo desafío el 4 de abril al recibir al Real Madrid, líder del torneo, en un partido vital para la lucha por la permanencia. Este encuentro se disputará luego de la doble fecha FIFA y coincidirá con la preparación de los madrileños para los cuartos de final de la Champions League.

“Hay que entrenar. Los jugadores se van con las selecciones, cuando hay una derrota, lo mejor que te puede dar el fútbol es volver a jugar pronto. No va a suceder, pero nos tenemos que preparar para lo que queda, que es mucho”, concluyó Demichelis, que suma dos derrotas y un triunfo en los tres partidos que lleva dirigiendo al Mallorca.

*El resumen del partido.

Con nueve partidos por delante todavía, Mallorca está en uno de los tres puestos que obligará a bajar a la Segunda División de España. Los de Demichelis suman 28 puntos por delante de Real Oviedo y Levante, igualando en unidades al Alavés –que lo aventaja por diferencia de gol– y ubicándose por detrás de Elche (29).

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA

Temas Relacionados

Martín DemichelisMallorcaLa Ligadeportes-argentina

Últimas Noticias

Impacto en el Gran Premio de Brasil del MotoGP por la aparición de un enorme agujero en medio de la recta principal

La actividad en el Autódromo Internacional de Goiânia se cortó inmediatamente por un pozo que se formó en el asfalto, algo que habría sido provocado por las lluvias torrenciales en los días previos a la carrera

Impacto en el Gran Premio

Tomás Etcheverry dio el primer paso en el Masters 1000 de Miami y ahora va contra una de las joyas españolas

El platense superó al belga Zizou Bergs por 7-6(5) y 7-6(3) y en la próxima instancia se medirá con el madrileño Rafael Jodar. Además, el italiano Jannik Sinner también avanzó en el certamen

Tomás Etcheverry dio el primer

Creyó que estaba en offside y revoleó la pelota a propósito, pero la jugada terminó con un gol de su equipo: “Surrealista”

El festejo de Sofyan Amrabat para el Betis ante Panathinaikos por la Europa League incluyó una insólita situación con Ez Abde en la previa a la definición

Creyó que estaba en offside

Vélez recibe a Lanús en busca de ampliar su ventaja como líder de la Zona A del Torneo Apertura: la agenda completa

El Fortín y el Granate abren la jornada en Liniers. Luego, desde las 17:45, Defensa y Justicia-Unión de Santa Fe y Newell’s-Gimnasia de Mendoza

Vélez recibe a Lanús en

El show de sobrepasos de Max Verstappen para ganar en una carrera de resistencia en Nürburgring: “Fue increíblemente divertido”

En medio de sus fuertes críticas al nuevo reglamento de la F1, el neerlandés aprovechó el tiempo libre y volvió a triunfar en Nordschleife

El show de sobrepasos de
DEPORTES
Impacto en el Gran Premio

Impacto en el Gran Premio de Brasil del MotoGP por la aparición de un enorme agujero en medio de la recta principal

Tomás Etcheverry dio el primer paso en el Masters 1000 de Miami y ahora va contra una de las joyas españolas

Creyó que estaba en offside y revoleó la pelota a propósito, pero la jugada terminó con un gol de su equipo: “Surrealista”

Vélez recibe a Lanús en busca de ampliar su ventaja como líder de la Zona A del Torneo Apertura: la agenda completa

El show de sobrepasos de Max Verstappen para ganar en una carrera de resistencia en Nürburgring: “Fue increíblemente divertido”

TELESHOW
El inesperado regalo de Abel

El inesperado regalo de Abel Pintos que emocionó a una participante de Es mi sueño: “Te va a quedar más lindo que a mí”

El video inédito de Los Piojos para despedir a Dani Buira: “Soy feliz cada vez que toco”

Emilia Mernes reapareció en las redes sociales: a qué artista argentina le respondió con un "me gusta"

Ricardo Darín tuvo una tajante opinión sobre el ingreso de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano

Los músicos despiden a Dani Buira: adiós al baterista de la sonrisa eterna apasionado por los tambores

INFOBAE AMÉRICA

Se extiende la alerta por

Se extiende la alerta por inundaciones repentinas en Hawái por la amenaza de la presa Wahiawa

Nervios, ansiedad y largas charlas: cómo los jugadores del Real Madrid vencieron el insomnio antes de ganar la Champions League de 1998

Frida Kahlo es más popular que nunca: récord de venta, grandes museos y una ópera sobre su historia con Diego Rivera

Técnicos de tenis dominicanos se preparan para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Exfuncionarios panameños seguirán bajo revisión financiera tras dejar el cargo