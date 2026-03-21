Descartes, el arquitecto del racionalismo moderno: entre la duda metódica y las pasiones del alma

René Descartes (1596-1650) estableció el dualismo mente-cuerpo y el racionalismo como fundamentos de la filosofía moderna

René Descartes articuló el paradigma fundacional de la filosofía moderna al sistematizar el problema mente-cuerpo y establecer un método racionalista que disoció el conocimiento de la autoridad, la experiencia sensorial y los razonamientos previos. La introducción de su método de duda metódica representa el punto de inflexión por el que posteriormente se definirían los ejes entre empirismo y racionalismo en la tradición occidental. Su abordaje, fundamentado en la máxima “Pienso, luego existo” (Cogito, ergo sum), inauguró una nueva estructura epistémica que transformó los criterios de certeza y la función de la razón en la investigación científica y filosófica.

El desarrollo de su dualismo ontológico, que distingue entre la mente (res cogitans) y la materia (res extensa), sentó la base para el debate contemporáneo en torno al problema mente-cuerpo. Descartes formuló que la esencia de la mente es el pensamiento, mientras que la de la materia es la extensión espacial. Está documentado que su racionalismo sostiene la existencia de ideas innatas —incluidas las de mente, materia y Dios—, aunque su trabajo experimental y observacional en física y fisiología fue de orientación empirista y mecanicista.

Galileo, la Iglesia y el método

En 1633, Descartes resolvió suspender la publicación de El Mundo al conocer la condena de Galileo Galilei por sustentar el modelo copernicano. Consideró que su cosmología, alineada con la idea de que la Tierra gira alrededor del Sol, podría hacerlo vulnerable a la censura eclesiástica. Este cálculo editorial ilustra el rango de riesgos y restricciones institucionales que modelaron la difusión de innovaciones científicas en el siglo XVII. No obstante, Descartes proyectó que, en el futuro, su física reemplazaría el paradigma aristotélico y sería incorporada en la enseñanza oficial de la Iglesia católica.

En 1637, publicó el Discurso del método en francés, una estrategia lingüística que, según explicó el propio autor, buscaba democratizar el acceso al conocimiento. Allí fundamentó que todas las personas dotadas de buen sentido podían discernir lo verdadero de lo falso mediante el uso de la razón. Acompañó el Discurso... con tres ensayos originales: “La Dióptrica”, donde derivó la ley de refracción; “Meteorología”, en el que explicó el arcoíris; y “Geometría”, que incluye su exposición fundacional de la geometría analítica. Contribuyó a la notación algebraica al perfeccionar el sistema vigente, asignando letras a cantidades conocidas y a incógnitas y empleando superíndices para indicar potencias.

En el Discurso del método, Descartes también formuló un código moral provisional, posteriormente declarado final. Entre sus prescripciones se incluye obedecer leyes y costumbres locales, tomar decisiones con consistencia sobre la mejor evidencia disponible y perseguir de forma activa la verdad. Esta propuesta subraya su orientación conservadora en el plano prudencial y su énfasis en la autodeterminación racional.

El 'Discurso del método', publicado en francés en 1637, democratizó el acceso al conocimiento filosófico y científico

Debate sobre certeza e innatismo

En 1641, Descartes publicó las Meditaciones sobre la filosofía primera en latín, dirigida a los jesuitas de la Sorbona, acompañada por réplicas críticas de figuras como Antoine Arnauld, Thomas Hobbes y Pierre Gassendi. Esta edición consolidó un modelo dialógico inédito en la interacción filosófica pública, pues las objeciones y respuestas recogidas por Marin Mersenne marcaron un precedente de discusión colaborativa en un contexto dominado por el dogmatismo.

En la Meditaciones..., Descartes institucionalizó el método de la duda como procedimiento radical: rechazar provisionalmente todo aquello que haya tenido, o pueda tener, margen de error, ya provenga de la autoridad, la experiencia sensorial o el razonamiento lógico. Recurrió a la hipótesis de un “genio maligno” capaz de engañar al sujeto en cada faceta de su percepción y reflexión. Así, la única certeza indubitable sobreviviente es la conciencia de existir en tanto se piensa: “Pienso, existo” (Cogito, sum), una formulación que el propio Descartes prefirió en las Meditaciones para evitar la interpretación del cogito como argumento deductivo.

La consecuencia inmediata de este método es la emergencia del solipsismo: si sólo es incuestionable la propia existencia, la existencia del mundo externo y de los demás queda en suspenso epistemológico. Descartes sortea esta reducción apelando al principio de claridad y distinción: todas las ideas tan claras y distintas como el “pensamiento” deben ser verdaderas. Desde este fundamento, y mediante la postulación de ideas innatas, establece la distinción ontológica entre sustancias mentales e individuales y una sustancia material común.

El argumento ontológico para la existencia de Dios, retomado de Anselmo de Canterbury y reformulado por Descartes, sostiene que la idea de Dios como ser perfecto implica necesariamente su existencia, pues la inexistencia sería una imperfección. Este razonamiento, piedra angular del racionalismo cartesiano, permite deducir la existencia de Dios y del mundo material sin recursos a la experiencia sensorial. Arnauld subrayó la circularidad del argumento —llamada posteriormente el Círculo cartesiano— al criticar que la verdad de las ideas claras y distintas depende de la existencia de Dios, la cual a su vez se deduce de esas mismas ideas.

El legado cartesiano transformó los criterios de certeza, moralidad y el desarrollo posterior de la ciencia y la epistemología

Ciencia y moral para Descartes

Descartes proyectó su visión racionalista y mecánica en las ramas aplicadas del árbol del conocimiento. Publicó, en 1644, los Principios de filosofía y, en 1649, Las pasiones del alma, donde formalizó su análisis sobre la interacción mente-cuerpo. Argumentó que la glándula pineal era el punto de integración entre la conciencia y las respuestas corporales, ya que era el único órgano cerebral no duplicado. Describió la transmisión de estímulos a través de los nervios y su traducción en vibraciones que originan emociones y acciones, conceptualizando un modelo de arco reflejo precursor en fisiología.

Su experimentación incluyó la disección animal para demostrar que los cuerpos, desprovistos de alma, operan como máquinas exentas de pensamiento o sensación. Descartes llegó a practicar la vivisección, una práctica que justificó bajo este esquema teórico. Identificó equivocadamente el mecanismo de la circulación sanguínea e integró sus resultados fisiológicos en una visión mecanicista de la moralidad y la psicología.

En síntesis, el itinerario intelectual y experimental de René Descartes redefinió los marcos operativos para la filosofía, la ciencia y la moralidad modernas. Su apuesta metodológica por la duda radical, el racionalismo de las ideas innatas y la modelización fisiológica de la mente-cuerpo ofrecen una plataforma teórica de referencia obligada tanto en la epistemología como en la historia de las ciencias.