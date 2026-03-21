Continúa la actividad de la fecha 12 del Torneo Apertura: la agenda completa del sábado

Vélez, Lanús, Defensa y Justicia, Unión de Santa Fe, Newell's y Gimnasia de Mendoza jugarán por la fecha 12 del fútbol argentino.

La fase regular del Torneo Apertura de la Liga Profesional ya se encuentra en etapas decisivas. Este sábado, el certamen tendrá su continuidad con duelos de alto de alto calibre. Abren la jornada, a las 15: 30, Vélez Sarsfield-Lanús. Luego, a desde las 17:45, Defensa y Justicia-Unión de Santa Fe y Newell´s-Gimnasia de Mendoza.

VÉLEZ VS LANÚS

Vélez y Lanús se preparan para el encuentro clave de la fecha 12, un duelo sabatino que promete emociones en la liga argentina.

Vélez Sarsfield enfrentará a Lanús en el Estadio José Amalfitani, por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que comenzará a las 15:30, será dirigido por el árbitro Pablo Dóvalo. La televisación correrá por cuenta de TNT Sports Premium.

Ambos equipos llegan con destacados rendimientos, pero Vélez se presenta como líder de la Zona A con 22 puntos en 10 partidos, es el equipo con mayor puntaje entre los 30 participantes de ambos grupos y uno de los dos únicos invictos en el certamen. El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto superó recientemente por 2-0 a Platense como visitante y buscará una victoria para estirar su racha positiva.

Del lado de Lanús, campeón vigente de la Recopa Sudamericana y bajo la conducción de Mauricio Pellegrino, el equipo se ubica a siete puntos del elenco de Liniers y suma un partido menos, tras conseguir una goleada de 5-0 sobre Newell’s en la fecha previa.

El último antecedente entre ambos conjuntos ocurrió el 30 de agosto de 2025 en Liniers, con una victoria del Fortín sobre el Granate por 3-0 gracias a los goles de Braian Romero, Tomás Galván y Maher Carrizo.

Posibles formaciones:

Vélez: Álvaro Montero; Thiago Silvero, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Lucas Robertone, Tobías Andrada; Manuel Lanzini, Álex Verón o Matías Arias, Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Dylan Aquino, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Hora: 15:30

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Laura Fortunato

TV: TNT Sports Premium

Estadio: José Amalfitani

DEFENSA Y JUSTICIA VS. UNIÓN

Defensa y Justicia y Unión, cara a cara

Defensa y Justicia recibirá a Unión de Santa Fe en la continuidad de la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El encuentro, que comenzará a las 17:45, tendrá lugar en el estadio Norberto Tito Tomaghello y contará con el arbitraje de Felipe Viola. La transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium.

Ambos tienen un buen presente en la Zona A. El Halcón, por su parte, se encuentra cuarto con 16 puntos, producto de tres victorias y siete empates. Además, es uno de los dos invictos que le quedan al certamen.

En cuanto al Tatengue, también posee 16 puntos, aunque se ubica en la tercera posición gracias a tener mejor diferencia de gol (+6 contra +5 de Defensa). El elenco santafesino acumula cuatro victorias, misma cantidad de empates y dos derrotas.

Posibles formaciones:

Defensa y Justicia: Christopher Fiermarín; Héctor David Martínez, Emiliano Amor, Lucas Souto, Damián Fernández; Santiago Nahuel Sosa, Aaron Molinas, Elías Pereyra, Rubén Botta; Agustín Hausch y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Unión de Santa Fe: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Juan Ludueña, Maison Rodríguez, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Hora: 17:45

Árbitro: Felipe Viola

VAR: Sebastián Martínez

TV: TNT Sports Premium

Estadio: Norberto Tito Tomaghello

NEWELL´S VS. GIMNASIA DE MENDOZA

Newell's Old Boys y Gimnasia y Esgrima de Mendoza, cara a cara

Newell’s Old Boys y Gimnasia de Mendoza se enfrentarán en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, en un partido correspondiente a la fecha 12 del Grupo A del Torneo Apertura. El encuentro, que marca el primer duelo oficial entre ambos equipos, comenzará a las 17:45, será arbitrado por Sebastián Zunino y transmitido en vivo a través de ESPN Premium.

Newell’s ocupa el último lugar del Grupo A y también del total de los 30 equipos que participan en el campeonato. El equipo dirigido por Frank Darío Kudelka busca cortar una racha negativa de diez encuentros sin victorias en el Torneo Apertura, después de caer por 5-0 ante Lanús la fecha previa, derrota que profundizó el mal momento del club rosarino.

En contraste, Gimnasia de Mendoza, recién ascendido y ubicado en el puesto 13 del grupo con nueve puntos, llega tras perder 2-1 de local ante Estudiantes de La Plata. Previamente, había acumulado tres empates consecutivos, incluyendo igualdades frente a Boca Juniors e Independiente.

Posibles formaciones:

Newell´s: Williams Barlasina; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea, Gabriel Risso Patrón; Rodrigo Herrera o David Sotelo, Luca Regiardo; Luciano Herrera o Walter Mazzantti, Facundo Guch, Walter Núñez; Juan Ignacio Ramírez. DT: Frank Darío Kudelka.

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Diego Mondino, Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Fermín Antonini, Nicolás Linares; Facundo Lencioni; Agustín Módica y Santiago Rodríguez. DT: Ariel Broggi.

Hora: 17:45

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Juan Pafundi

TV: ESPN Premium

Estadio: Marcelo Bielsa

LAS TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA Y LA ANUAL