“Comer solo lo necesario”: 15 consejos de un experto en fitness y longevidad para vivir más años

El experto recomienda priorizar el movimiento cada día, el entrenamiento de fuerza y una alimentación a base de comida real (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante más de una década, Marcos Vázquez ha impulsado el debate sobre bienestar y longevidad, defendiendo que los hábitos cotidianos —como el movimiento diario, el entrenamiento de fuerza y una alimentación basada en comida real— ejercen una influencia decisiva para un envejecimiento saludable.

Vázquez, ingeniero de formación, se convirtió en una figura influyente al fundar el blog Fitness Revolucionario, donde promueve un enfoque basado en evidencia científica y prácticas ancestrales para mejorar la salud física y mental.

Autor de obras como Invicto y Vive más. Reduce tu edad biológica y aumenta tu vitalidad, el divulgador afirma que la longevidad no depende únicamente de la genética ni de avances médicos futuros, sino, sobre todo, de lo que hacemos cada día. “Los genes cargan la pistola, pero el estilo de vida aprieta el gatillo”, asegura.

Cómo cambiar el estilo de vida

El ejercicio es la incomodidad voluntaria más poderosa, fortalece músculos, corazón y cerebro y mejora la capacidad de manejar el estrés físico y emocional, dijo en La Fórmula Podcast

En diálogo con Infobae, en La Fórmula Podcast, Vázquez afirmó que hay dos estrategias principales para transformar el estilo de vida por uno más saludable.

“La idea de ‘cambio mi vida de un día para el otro’, suele funcionar cuando hay algún tipo de alarma muy clara, cuando alguien toca ya el suelo por adicciones al alcohol o a lo que sea y hay un quiebre. Puede funcionar pero es raro. En el 99% de los casos funciona mucho mejor una estrategia de cambios graduales, porque al final los cambios suponen dolor. Somos seres de hábitos, casi todo lo que hacemos en nuestro día a día es un hábito, y lo que pensamos, los pensamientos recurrentes, la rumiación, la ansiedad es un hábito que tu cerebro ha aprendido", describió a Infobae.

“Esos hábitos se cambian con la repetición y mi propuesta es que pienses en cuál es la acción más pequeña que te va a ayudar en ese proceso de cambio”, describió Vázquez, quien también es el creador del podcast Radio Fitness Revolucionario, uno de los más escuchados en español en su categoría, donde entrevista a expertos en salud, neurociencia, nutrición y entrenamiento.

Finalmente, concluyó: “Si te propones ir dos días a la semana al gimnasio y finalmente vas tres, vas a pensar voy bien, estoy cumpliendo mis objetivos y eso va a generar esa autoconfianza que lo que digo lo hago. Entonces márcate objetivos que sean realistas, que sean asequibles y poco a poco los vas aumentando, y eso va a lograr también que tu cerebro se resista menos. También es muy importante hacerlo en equipo, sumarse a un grupo de personas con los mismos objetivos”.

Las recomendaciones de Marcos Vázquez para la longevidad

Comer solo lo necesario y moverse la mayor parte del día ayuda a mantener el peso y el metabolismo saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vázquez resumió que, para reducir la edad biológica y favorecer un envejecimiento saludable, se requiere trabajar sobre cinco pilares: entrenamiento de fuerza, actividad física frecuente, sueño reparador, manejo del estrés y una alimentación centrada en comida real.

En su libro Vive más, el experto brindó las siguientes recomendaciones:

Incorporar ejercicios de fuerza fortalece huesos, aumenta masa muscular y previene osteoporosis en adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Realizar actividad física de forma regular para favorecer la longevidad y la calidad de vida Comer solo lo necesario y moverse la mayor parte del tiempo posible Caminar diariamente para activar el sistema cardiovascular y linfático y facilitar la eliminación de toxinas Incorporar ejercicios de fuerza para aumentar la masa muscular, fortalecer huesos y prevenir la osteoporosis, especialmente después de la menopausia Priorizar el desarrollo de la fuerza de agarre y mejorar la capacidad aeróbica, ya que son indicadores de salud superiores a las analíticas tradicionales Empezar a ejercitarse cuanto antes, recordando que el ejercicio ofrece beneficios a cualquier edad Sustentar la alimentación en comida real, con proteínas de calidad, verduras y grasas saludables Beber café en una cantidad moderada de dos a cuatro tazas diarias puede brindar beneficios para la longevidad y la función cerebral Utilizar la sauna seca a altas temperaturas entre 15 y 20 minutos varias veces por semana para mejorar la salud cardiovascular y prolongar la vida Mejorar la higiene del sueño exponiéndose a luz natural durante el día y evitando la luz artificial brillante por la noche Mantener creencias positivas sobre el envejecimiento para favorecer una mayor longevidad y menor inflamación Encontrar un propósito de vida que motive a diario: contribuye a una vida más larga Fortalecer los vínculos sociales para reducir el riesgo de depresión y aumentar la esperanza de vida Exponerse al sol de manera moderada para incrementar los niveles de vitamina D y óxido nítrico sin quemarse Caminar, hacer entrenamiento de fuerza, mantener una alimentación saludable y descansar bien son las claves para envejecer con salud y aumentar la esperanza de vida

Los hábitos como mecanismo central del bienestar

El experto sugiere que modificar un solo hábito a la vez, como caminar más o mejorar una comida, facilita el cambio y aumenta las posibilidades de éxito a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ingeniero y divulgador señaló que los hábitos diarios de movimiento, descanso y alimentación conforman la base que determina la “edad biológica”, un concepto que en su libro Vive más distingue de la “edad cronológica”.

Según explicó, la edad cronológica es la cantidad de años vividos, pero la edad biológica expresa el estado real del organismo, considerando fuerza, movilidad y salud metabólica. Afirmó que dos personas con la misma edad cronológica pueden presentar condiciones físicas radicalmente diferentes, desde plena vitalidad hasta limitaciones severas.

En diálogo con La Fórmula Podcast se explayó sobre ejemplos de cambios graduales: “En algunas personas puede ser: en vez de intentar toda mi alimentación, voy a cambiar la Coca-Cola normal que hay gente que se toma dos o tres al día, la cambio por una Coca-Cola light, pues te estás ahorrando 30 gramos de azúcar en cada sobrecito, eso es un muy buen paso. Lo mismo en la actividad física, personas que no hacen ninguna actividad física, que son la mayoría, pues voy a intentar cada día al llegar a casa caminar 15 minutos o el café en vez de tomármelo en la oficina, doy una vuelta alrededor de mi manzana, y voy a intentar caminar 6 mil pasos al día y con el tiempo 8 mil".