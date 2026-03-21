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Costa Rica y El Salvador abren con victoria el Pre-Clasificatorio Centroamericano al FIBA AmeriCup 2029

Las primeras jornadas en San Salvador marcaron triunfos claros para los equipos costarricense y salvadoreño, posicionando a ambas selecciones en la parte alta del grupo que otorga un pase a la siguiente fase de clasificación.

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Costa Rica y El Salvador
Costa Rica y El Salvador debutan con triunfo en el Pre-Clasificatorio Centroamericano hacia la FIBA AmeriCup 2029./ (FIBA)

El inicio del Pre-Clasificatorio Centroamericano al FIBA AmeriCup 2029 dejó como saldo las victorias de Costa Rica y El Salvador en el Gimnasio Nacional Adolfo Pineda de San Salvador. Costa Rica se impuso a Honduras con marcador de 79-66, mientras El Salvador superó con amplitud a Guatemala en la jornada inaugural, según informó la FIBA.

El certamen reúne a cuatro selecciones –Costa Rica, El Salvador, Honduras y Guatemala– bajo el formato de grupo único, donde cada equipo disputa tres partidos y solo el mejor clasificado accederá al siguiente Pre-Clasificatorio rumbo al principal torneo continental de selecciones. De acuerdo con FIBA, el evento continuará hasta mañana.

En el primer encuentro del viernes, Costa Rica marcó la diferencia en el último cuarto, tras lograr una racha de 10-0 que permitió tomar el control definitivo del partido cuando restaban 5:55 minutos. El equipo costarricense capitalizó las 22 pérdidas provocadas a Honduras y dominó los puntos en segunda oportunidad por 16-4, datos destacados por la FIBA.

Avery Martínez y David Shedden lideraron la ofensiva de Costa Rica con 12 puntos cada uno, mientras Carlos Moya sumó 11 unidades. Sin embargo, el mayor rendimiento global recayó en Isaac Conejo, quien aportó 9 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias y 5 robos, alcanzando una valoración de 26, la más alta del partido, según cifras de la FIBA. Por el lado hondureño, Clary Bodden registró un doble-doble con 18 puntos y 10 rebotes, en tanto Mauro Guerrero también completó doble figura con 17 puntos y 10 rebotes. Jafeth Martínez finalizó con 13 puntos.

El Salvador controló puntos
El Salvador controló puntos y los contragolpes ante Guatemala, clave para asegurar su amplia diferencia en el marcador./ (FIBA)

En la segunda presentación del día, El Salvador controló el duelo ante Guatemala después de un primer cuarto igualado a 19. El equipo local construyó su ventaja al correr la cancha y explotar la zona pintada, respaldado por una defensa que forzó 14 recuperaciones y generó una superioridad de 32-14 en puntos tras pérdidas. También se impuso en los contragolpes (26-11) y en los puntos en la pintura (66-18), detalló la FIBA.

El rendimiento individual de Marcos Menjívar resultó clave para el conjunto salvadoreño, con 19 puntos y 6 asistencias. Montavious Marc destacó con un doble-doble de 14 unidades y 12 rebotes, además de 4 tapas defensivas. Por Guatemala, Donalval ávila Jr. fue el único en doble dígito con 22 puntos y 6 rebotes.

El torneo forma parte del proceso clasificatorio para la FIBA AmeriCup 2029, la máxima competencia de selecciones masculinas de baloncesto en el continente americano. De acuerdo con la FIBA, el AmeriCup reúne cada cuatro años a los equipos nacionales más destacados de Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. La primera edición se disputó en 1980 en Puerto Rico, y desde 2017, el certamen se celebra en ciclo cuatrienal, tras haber sido bienal hasta 2015. El torneo ha dejado de ser clasificatorio directo para el Mundial y los Juegos Olímpicos, lo que refuerza su carácter de competencia continental.

Hasta el momento, el país anfitrión de la FIBA AmeriCup 2029 aún no ha sido definido oficialmente. La edición previa, en 2025, tuvo como sede a Nicaragua, donde Brasil logró su quinto título al vencer a Argentina en la final. Estados Unidos lidera el historial del torneo con siete consagraciones, seguido por Brasil, Argentina y Puerto Rico. Entre 1980 y 2025, solo Argentina, Brasil, Canadá y Puerto Rico han participado en todas las ediciones.

Solo el equipo mejor posicionado
Solo el equipo mejor posicionado en el grupo logrará el pase al siguiente Pre-Clasificatorio rumbo a la FIBA AmeriCup 2029./ (FIBA)

La organización de la FIBA AmeriCup está a cargo de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) a través de FIBA Américas, entidad con sede en Miami, encargada de coordinar las competencias de selecciones en todo el continente. El organismo agrupa a 42 federaciones nacionales y supervisa los clasificatorios, la logística y la regulación del torneo, de acuerdo con la información de Wikipedia.

La presente edición del Pre-Clasificatorio Centroamericano representa el primer paso de una serie de fases que definirán los equipos que buscarán un lugar en la cita continental de 2029. Los próximos compromisos y el desenlace del torneo determinarán cuál selección mantendrá el sueño de avanzar hacia el máximo escenario del baloncesto de América.

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