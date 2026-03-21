Una argentina con síndrome de Down será oradora en la ONU y organizadora del Congreso Mundial

“Que se animen a capacitarse y a expresarse de cualquier manera”, aconseja Dominique Kantor a las personas con discapacidad, alentando la confianza y la independencia

Cada 21 de marzo, el mundo pone el foco en los derechos, la inclusión y la autonomía de las personas con síndrome de Down. Esta fecha, conocida como el Día Mundial del Síndrome de Down, las voces de quienes protagonizan la transformación social ganan protagonismo. Este año, una de esas voces será la de una argentina. Dominique Kantor, de 38 años, volverá a tomar este lunes el micrófono en la sede de la ONU y se prepara, además, para liderar la organización del próximo Congreso Mundial de Síndrome de Down en Buenos Aires.

La historia de Dominique trasciende la efeméride: refleja el recorrido de una vida dedicada a la participación, la defensa de derechos y el acceso a nuevas oportunidades. Desde pequeña, acompañó a su madre en las actividades de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA). Esa experiencia marcó el inicio de un camino en el que la inclusión, la educación y la autonomía se convirtieron en ejes centrales.

Dominique estudió, trabaja y realiza actividades voluntarias. Integra el Consejo Asesor de Personas con Síndrome de Down de ASDRA, espacio donde las personas con síndrome de Down proponen ideas y participan en la toma de decisiones. Su compromiso la llevó a intervenir en escenarios internacionales. “He tenido la oportunidad de hablar otras veces en la ONU y siempre en temas relacionados con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual tiene carácter constitucional y a la que Argentina está adherida”, contó a Infobae.

Dominique Kantor, referente argentina de 38 años, participará como oradora en la sede de la ONU durante el Día Mundial del Síndrome de Down

Ella comparte el liderazgo y el trabajo diario con su compañero de equipo, Francisco Bulit, quien también es parte fundamental de la organización del Congreso Mundial de Síndrome de Down. Juntos impulsan una visión colaborativa e inclusiva para este evento histórico.

Sus presentaciones en la ONU abordan el acceso a la información clara, la accesibilidad tecnológica, la salud, la educación y la autonomía con apoyos. Dominique destaca el valor de la representación directa: “Mostrar al mundo que las personas con discapacidad intelectual podemos tener voz propia y agregar valor; realmente que me escuche tanta gente de tantos países ha sido muy emocionante”.

Liderazgo en el Congreso Mundial de Síndrome de Down

En 2027, Buenos Aires será sede del Congreso Mundial de Síndrome de Down, el principal encuentro internacional sobre el tema y la primera edición que se realiza en América Latina. Kantor forma parte del comité organizador y será protagonista de un evento que reunirá a familias, profesionales, investigadores y organizaciones de todo el mundo.

El congreso también incluirá el VIII Congreso Iberoamericano sobre Síndrome de Down, con paneles, talleres y conferencias orientadas a compartir estrategias y experiencias de inclusión.

Buenos Aires será sede del Congreso Mundial de Síndrome de Down en 2027, el primero que se realiza en América Latina, con Dominique Kantor en el comité organizador

Dominique ocupa un rol central en el comité del programa y asegura que la mirada de las personas con síndrome de Down esté presente desde el inicio. “Que nos vean, que nos tengan en cuenta para los temas a desarrollar, participar en la toma de decisiones y sentir que somos parte activa de ese Congreso, porque nada es sobre nosotros sin nosotros”, afirmó.

Voz propia y mensajes para la comunidad

La experiencia internacional de la mujer la llevó a convertirse en referente para personas con discapacidad, familias y organizaciones. A quienes viven con discapacidad, Dominique les transmitió un mensaje de confianza: “Que se animen a capacitarse, a expresarse de cualquier manera: a través de la palabra, del arte, del deporte o como puedan hacerlo”. Para las familias, la recomendación es clara: apoyar sin sobreproteger, fomentar la autonomía y aceptar las decisiones y pensamientos de sus hijos. “Que los apoyen, que confíen en su potencial, que los suelten, no tengan miedo, que no los sobreprotejan sino que les enseñen la autoprotección e independencia”, resumió.

La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) lleva más de tres décadas promoviendo la inclusión y la calidad de vida de las personas con síndrome de Down. Con programas de apoyo familiar, inclusión educativa, laboral y vida independiente, ASDRA impulsa iniciativas para que cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida.

Este Día Mundial del Síndrome de Down, Dominique Kantor será parte del lanzamiento oficial del Congreso Mundial en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. Su liderazgo y participación resumen el espíritu de la fecha: que las personas con síndrome de Down no solo sean escuchadas, sino también protagonistas y referentes en la construcción de una sociedad más inclusiva.