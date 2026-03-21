Mauro Icardi se reencontró con sus dos hijas luego de tres meses sin verlas

Mauro Icardi se reencontró con sus hijas luego de tres meses sin verse en persona (Instagram)

Mauro Icardi y La China Suárez regresaron a Argentina para que el delantero del Galatasaray pudiera reencontrarse, tras varios meses, con las dos hijas que tuvo junto a Wanda Nara. El último encuentro entre padre e hijas había sido en diciembre, por lo que el regreso generó expectativa y atención mediática. El viaje se concretó pocos días antes de la semana FIFA, lo que permitirá que Icardi pase siete días junto a las niñas en la denominada “casa de los sueños”, la propiedad que adquirió el año pasado en Nordelta para recuperarse de su cirugía de rodilla.

Según informó la periodista Naiara Vecchio, la llegada de Icardi y La China se produjo en la noche del 19 de marzo. “Hoy retiró a sus hijas por el colegio. La mamá de Wanda Nara, Nora Colosimo, las llevó y el padre las buscó, como estipuló el juez Adrián Hagopian. Siempre hubo predisposición para el reencuentro en paz con Icardi y La China por 7 días, más allá de las sentencias por la deuda de cuota alimentaria”, detalló la periodista.

Además, explicó que la cautelar por alimentos impuesta al futbolista establece la obligación de depositar USD 30.000 mensuales del 1 al 5 de cada mes a partir de abril, bajo advertencia de una multa del 50% si no cumple, lo que elevaría el monto a USD 45.000. A esto se suma la advertencia de que, si las niñas faltan al colegio el 25 y 26 de marzo, habrá una sanción adicional, y que la casa de Nordelta está embargada por casi USD 400.000, medida impuesta por el juez Hagopian.

Un tweet de Gustavo Mendez reporta el exitoso y esperado reencuentro entre Mauro Icardi y sus hijas, confirmando que la reunión transcurrió sin problemas.

Por su parte, el periodista Gustavo Méndez confirmó: “REENCUENTRO MAURO ICARDI Y SUS HIJAS: SALIÓ TODO BIEN”, dando cuenta de que el esperado reencuentro familiar se desarrolló en buenos términos y sin contratiempos como sucedió en las veces anteriores que las pequeñas se negaron a ir, estuvieron horas en el departamento de su madre y la policía tuvo que acudir al departamento ubicado en el barrio de Núñez.

Desde su llegada al país, tanto Icardi como La China Suárez optaron por mantener un perfil bajo en las redes sociales. Hasta el momento, no compartieron ninguna imagen ni video del reencuentro ni de los días que están pasando juntos en la “casa de los sueños” de Nordelta. La decisión de no mostrar públicamente detalles del encuentro refuerza la intención de preservar la intimidad en medio de la atención mediática y las condiciones legales que rodean la visita del delantero con sus hijas. Todo indica que la prioridad fue garantizar un clima tranquilo y resguardar a las niñas del foco mediático durante estos días de convivencia.

En este contexto, Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, aportó más detalles sobre la organización y el desarrollo del reencuentro. En un móvil con LAM (América TV), Rosenfeld relató: “Desde el día viernes que las nenas se enteraron por el papá que venía a la Argentina, inmediatamente presentamos, ese mismo día, un escrito diciendo que por favor el padre retire a las nenas del colegio. Las retiró, yo estuve en contacto con Nora (Colosimo), las nenas estuvieron muy contentas, también estuve en contacto con la famosa licenciada Mattera”.

La abogada explicó que todo el procedimiento se realizó conforme a lo dispuesto por la Justicia y en coordinación con la familia materna. “Nora dejó a las chicas en el colegio a la mañana, naturalizar el conflicto es un gran problema, por suerte se enderezó”, añadió Rosenfeld, dejando en claro que el proceso se desarrolló en un clima de cuidado, con comunicación permanente entre todas las partes involucradas para garantizar el bienestar de las niñas y evitar tensiones alrededor del reencuentro.