Teleshow

Mauro Icardi se reencontró con sus dos hijas luego de tres meses sin verlas

Las pequeñas estarán una semana junto a su papá en la famosa casa de los sueños junto al delantero y la China Suárez

Guardar
Mauro Icardi se reencontró con
Mauro Icardi se reencontró con sus hijas luego de tres meses sin verse en persona (Instagram)

Mauro Icardi y La China Suárez regresaron a Argentina para que el delantero del Galatasaray pudiera reencontrarse, tras varios meses, con las dos hijas que tuvo junto a Wanda Nara. El último encuentro entre padre e hijas había sido en diciembre, por lo que el regreso generó expectativa y atención mediática. El viaje se concretó pocos días antes de la semana FIFA, lo que permitirá que Icardi pase siete días junto a las niñas en la denominada “casa de los sueños”, la propiedad que adquirió el año pasado en Nordelta para recuperarse de su cirugía de rodilla.

Según informó la periodista Naiara Vecchio, la llegada de Icardi y La China se produjo en la noche del 19 de marzo. “Hoy retiró a sus hijas por el colegio. La mamá de Wanda Nara, Nora Colosimo, las llevó y el padre las buscó, como estipuló el juez Adrián Hagopian. Siempre hubo predisposición para el reencuentro en paz con Icardi y La China por 7 días, más allá de las sentencias por la deuda de cuota alimentaria”, detalló la periodista.

Además, explicó que la cautelar por alimentos impuesta al futbolista establece la obligación de depositar USD 30.000 mensuales del 1 al 5 de cada mes a partir de abril, bajo advertencia de una multa del 50% si no cumple, lo que elevaría el monto a USD 45.000. A esto se suma la advertencia de que, si las niñas faltan al colegio el 25 y 26 de marzo, habrá una sanción adicional, y que la casa de Nordelta está embargada por casi USD 400.000, medida impuesta por el juez Hagopian.

Un tweet de Gustavo Mendez
Un tweet de Gustavo Mendez reporta el exitoso y esperado reencuentro entre Mauro Icardi y sus hijas, confirmando que la reunión transcurrió sin problemas.

Por su parte, el periodista Gustavo Méndez confirmó: “REENCUENTRO MAURO ICARDI Y SUS HIJAS: SALIÓ TODO BIEN”, dando cuenta de que el esperado reencuentro familiar se desarrolló en buenos términos y sin contratiempos como sucedió en las veces anteriores que las pequeñas se negaron a ir, estuvieron horas en el departamento de su madre y la policía tuvo que acudir al departamento ubicado en el barrio de Núñez.

Desde su llegada al país, tanto Icardi como La China Suárez optaron por mantener un perfil bajo en las redes sociales. Hasta el momento, no compartieron ninguna imagen ni video del reencuentro ni de los días que están pasando juntos en la “casa de los sueños” de Nordelta. La decisión de no mostrar públicamente detalles del encuentro refuerza la intención de preservar la intimidad en medio de la atención mediática y las condiciones legales que rodean la visita del delantero con sus hijas. Todo indica que la prioridad fue garantizar un clima tranquilo y resguardar a las niñas del foco mediático durante estos días de convivencia.

En este contexto, Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, aportó más detalles sobre la organización y el desarrollo del reencuentro. En un móvil con LAM (América TV), Rosenfeld relató: “Desde el día viernes que las nenas se enteraron por el papá que venía a la Argentina, inmediatamente presentamos, ese mismo día, un escrito diciendo que por favor el padre retire a las nenas del colegio. Las retiró, yo estuve en contacto con Nora (Colosimo), las nenas estuvieron muy contentas, también estuve en contacto con la famosa licenciada Mattera”.

La abogada explicó que todo el procedimiento se realizó conforme a lo dispuesto por la Justicia y en coordinación con la familia materna. “Nora dejó a las chicas en el colegio a la mañana, naturalizar el conflicto es un gran problema, por suerte se enderezó”, añadió Rosenfeld, dejando en claro que el proceso se desarrolló en un clima de cuidado, con comunicación permanente entre todas las partes involucradas para garantizar el bienestar de las niñas y evitar tensiones alrededor del reencuentro.

Temas Relacionados

Mauro IcardiWanda NaraChina SuárezAna Rosenfeld

Últimas Noticias

Roberto García Moritán habló de su separación con Pampita: “Perdí todo”

El economista, a un año y medio del divorcio, contó cómo vivió ese momento de su vida y la relación actual que tiene con la modelo

Roberto García Moritán habló de

El explosivo look con que Emilia Attias celebró sus 39 años: los excompañeros de MasterChef presentes y el beso con su novio

La actriz y conductora fue acompañada por su pareja, Guillermo Freire y algunos de los participantes del reality. La tendencia Y2K que lució en su impactante vestuario

El explosivo look con que

El inesperado regalo de Abel Pintos que emocionó a una participante de Es mi sueño: “Te va a quedar más lindo que a mí”

El artista decidió premiar la performance de María Cecilia Mirabile y le hizo un espontáneo obsequio en su devolución

El inesperado regalo de Abel

El video inédito de Los Piojos para despedir a Dani Buira: “Soy feliz cada vez que toco”

En un testimonio en primera persona, el baterista refleja su pasión por el grupo que ayudó a fundar y con el que pudo volver a presentarse en vivo después de 25 años

El video inédito de Los

Emilia Mernes reapareció en las redes sociales: a qué artista argentina le respondió con un "me gusta"

La cantante, luego de una semana de silencio en las redes, volvió a asomar con una reacción a una popular colega

Emilia Mernes reapareció en las
DEPORTES
Defensa y Justicia recibe a

Defensa y Justicia recibe a Unión en busca de ser escolta de la Zona A del Torneo Apertura: la agenda completa

La increíble atajada de Pickford ante Enzo Fernández en una nueva derrota del Chelsea por la Premier League

Murió el campeón Cherquis Bialo, nació la leyenda del periodismo: el último adiós a un referente

Tenso cruce de Martín Demichelis con un periodista tras la derrota del Mallorca: “Ocupate de lo tuyo y no de lo mío”

Impacto en el Gran Premio de Brasil del MotoGP por la aparición de un enorme agujero en medio de la recta principal

TELESHOW
Roberto García Moritán habló de

Roberto García Moritán habló de su separación con Pampita: “Perdí todo”

El explosivo look con que Emilia Attias celebró sus 39 años: los excompañeros de MasterChef presentes y el beso con su novio

El inesperado regalo de Abel Pintos que emocionó a una participante de Es mi sueño: “Te va a quedar más lindo que a mí”

El video inédito de Los Piojos para despedir a Dani Buira: “Soy feliz cada vez que toco”

Emilia Mernes reapareció en las redes sociales: a qué artista argentina le respondió con un "me gusta"

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica y El Salvador

Costa Rica y El Salvador abren con victoria el Pre-Clasificatorio Centroamericano al FIBA AmeriCup 2029

Conozca los requisitos para obtener la nueva cédula de identidad en República Dominicana

Panamá casi triplicó su deuda en diez años y superó la barrera de los $60 mil millones en febrero

Descartes, el arquitecto del racionalismo moderno: entre la duda metódica y las pasiones del alma

Se extiende la alerta por inundaciones repentinas en Hawái por la amenaza de la presa Wahiawa