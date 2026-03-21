Salud

Alimentos que elevan la serotonina: qué comer para mejorar el ánimo y dormir mejor, según expertos

Elegir variedad en cada comida contribuye a una mejor calidad de descanso y mayor estabilidad en el humor

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Los alimentos ricos en triptófano,
Los alimentos ricos en triptófano, como huevo, lácteos y salmón, elevan los niveles de serotonina para mejorar el ánimo y el sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre lo que comemos y cómo nos sentimos es más profunda de lo que muchos imaginan. Cada decisión alimentaria influye en los procesos bioquímicos cerebrales, afectando el ánimo, la energía diaria y la calidad del sueño. En este contexto, existen nutrientes que, según organismos internacionales y publicaciones especializadas, pueden ser aliados fundamentales de la salud emocional.

Una alimentación adecuada puede ser clave para elevar los niveles de serotonina de forma natural, neurotransmisor central en el equilibrio emocional y el descanso nocturno. Según la revista GQ, algunos nutrientes ayudan a mantener el ánimo estable y patrones de sueño saludables.

Cómo actúan los alimentos en la serotonina

El consumo regular de alimentos ricos en triptófano, un aminoácido esencial, cuenta con el respaldo del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), que destacan su función como precursor directo de la serotonina en el cerebro.

Combinar triptófano con carbohidratos de
Combinar triptófano con carbohidratos de bajo índice glucémico facilita la síntesis de serotonina en el cerebro, según organismos de salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el triptófano se ingiere junto a carbohidratos de bajo índice glucémico, su absorción y llegada al sistema nervioso central se optimizan, lo que facilita la síntesis de serotonina. Estudios de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos evidencian que una dieta variada y equilibrada, que incluya estos alimentos, contribuye a mantener la estabilidad emocional y mejora la calidad del sueño.

Alimentos y nutrientes que favorecen la serotonina

La serotonina se produce de forma natural en el organismo y cumple funciones clave en la regulación del estado de ánimo, el apetito, los ciclos de sueño y la percepción del dolor. Cuando sus niveles disminuyen, pueden presentarse síntomas como ansiedad, insomnio, depresión y dolor crónico, según el NIH y la Clínica Mayo. Su déficit prolongado se asocia con trastornos del ánimo y mayor vulnerabilidad al estrés.

Diversos alimentos recomendadosavalados tanto por el USDA como por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos contribuyen a mantener niveles saludables de serotonina. El huevo, tanto la clara como la yema, es fuente de proteínas de alta calidad y triptófano, facilitando la síntesis de serotonina.

Asimismo, los productos lácteos, como el queso cottage y los quesos duros (parmesano, gouda, cheddar), aportan triptófano, calcio y proteínas, fundamentales para la función neuromuscular y el metabolismo energético.

El salmón y otros pescados
El salmón y otros pescados grasos, por su contenido de omega-3 y vitamina D, contribuyen a una mejor función neurológica y menor riesgo de depresión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los productos de soja, como el tofu, son alternativas vegetales relevantes para veganos y vegetarianos, ya que contienen cantidades significativas de triptófano y otros nutrientes esenciales. El salmón se distingue por su aporte de triptófano, ácidos grasos omega-3 y vitamina D, nutrientes que —de acuerdo con la Harvard T.H. Chan School of Public Health— favorecen la función neurológica, el sistema inmunológico y la salud cardiovascular. El consumo regular de pescado graso también se vincula con menores tasas de depresión y mejor calidad del sueño.

Las nueces y semillas, como almendras, semillas de calabaza y chía, son recomendadas por su contenido de antioxidantes, grasas saludables y triptófano. Según la Asociación Americana del Corazón (AHA), estos alimentos ayudan a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y contribuyen a la producción estable de serotonina.

Las nueces y semillas como
Las nueces y semillas como las almendras, semillas de calabaza y chía aportan antioxidantes y grasas saludables que favorecen la producción estable de serotonina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pollo, por su parte, es una carne magra y fuente de proteína completa, con todos los aminoácidos esenciales, incluido el triptófano. Incluirlo en la dieta junto a carbohidratos complejos favorece el mantenimiento de la insulina y mejora el transporte de triptófano al cerebro.

Factores que potencian la producción de serotonina

La regulación de la serotonina no depende solo de la alimentación, sino también de hábitos y factores ambientales. Según GQ el ejercicio físico regular —especialmente el aeróbico—, la exposición diaria a la luz solar y la práctica de meditación o mindfulness estimulan la producción y liberación de serotonina en el cerebro. La luz natural, además, ayuda a regular los ritmos circadianos y mejora la calidad del sueño.

Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos recomiendan al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada, una dieta variada y rutinas de sueño consistentes para mantener el equilibrio emocional.

Por su parte, dormir bien y gestionar el estrés son igual de importantes: el insomnio, el sedentarismo y el estrés sostenido pueden reducir los niveles de este neurotransmisor.

El ejercicio físico regular, la
El ejercicio físico regular, la exposición a la luz solar y la meditación potencian la producción natural de serotonina y mejoran la calidad del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque existen suplementos para aumentar la serotonina, organismos médicos internacionales advierten que la manera más segura y efectiva es a través de una alimentación equilibrada y hábitos saludables. Integrar estos factores en la vida diaria contribuye a la salud mental y el bienestar general.

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