Internaron al guitarrista de AC/DC, Stevie Young, en Buenos Aires

Stevie Young ocupa desde 2014 el puesto de guitarrista rítmico (Instagram AC/DC)

El guitarrista rítmico de AC/DC Stevie Young fue internado en Buenos Aires, a pocos días del regreso del grupo australiano al estadio de River Plate.

“Al llegar a Buenos Aires, Stevie Young no se sentía bien. Por precaución, fue ingresado en un hospital local donde se le están realizando una serie completa de estudios. Stevie se encuentra bien y de buen ánimo, esperando con entusiasmo subirse al escenario el lunes”, señalaron en un comunicado al que accedió Infobae.

El comunicado de la banda sobre el estado de salud del guitarrista de AC/DC, Stevie Young.

Según pudo saber Infobae, Young estaría hospitalizado en el sanatorio Mater Dei de la capital del país.

Young, de 69 años, fue ingresado al centro médico a pocos días del primer recital de AC/DC como parte de la gira “Power Up Tour”, programado para el próximo lunes.

“Por precaución, se le están realizando todas las pruebas necesarias”, agregó un portavoz a la agencia Reuters.

Stevie Young, que ocupa desde 2014 el puesto de guitarrista rítmico tras la salida de Malcolm Young por razones médicas, es considerado un pilar fundamental para el actual sonido de la banda.

El grupo de rock aterrizó este miércoles por la tarde al aeropuerto internacional de Ezeiza, en Buenos Aires, tras presentarse en Chile, donde ofrecieron un recital ante miles de fanáticos como parte de su “Power Up Tour”.

La historia de Stevie Young en AC/DC

La oportunidad de Stevie Young de convertirse en miembro estable llegó en 2014 (Infobae México/ Jesús Aviles)

Stevie Young nació el 11 de diciembre de 1956 en Glasgow, Escocia. Es hijo de Steven Young y sobrino de Angus Young y Malcolm Young, fundadores de AC/DC.

Su trayectoria comenzó a fines de los años setenta, con pequeñas bandas como The Stabbers, Prowler y Tantrum, originadas en la ciudad escocesa de Hawick. En 1980, fundó Starfighters, agrupación que fue seleccionada como telonera durante la gira de presentación de Back In Black en el Reino Unido. El grupo grabó dos discos bajo el sello Jive Records pero se disolvió en 1983.

En 1988, Stevie Young reemplazó temporalmente a Malcolm Young durante la gira Blow Up Your Video en Norteamérica, mientras su tío se apartaba para recibir tratamiento médico. Muchos seguidores no notaron la diferencia en el escenario debido al parecido físico y musical entre ambos guitarristas.

Después de ese ciclo, Young impulsó proyectos como Little Big Horn y participó en bandas como Uprising, Hellsarockin y Blue Murda. La oportunidad de convertirse en miembro estable llegó en 2014, cuando la salud de Malcolm se deterioró y Stevie asumió el puesto de manera definitiva. Desde entonces, estuvo presente tanto en grabaciones como en giras internacionales junto a AC/DC.

El esperado regreso de AC/DC a River Plate

La vuelta de la banda australiana a la Argentina es parte de su “Power Up Tour” (EFE/Emilio Naranjo/Archivo)

La vuelta de la banda australiana a la Argentina es parte de su “Power Up Tour”, con una primera fecha el 23 de marzo en el Estadio River Plate. Tras 16 años de ausencia en el país, AC/DC prepara un regreso muy esperado en un recinto emblemático. El viernes 27 y el martes 31 de este mes serán sus otras presentaciones, con localidades agotadas.

La formación actual reúne a Brian Johnson como vocalista, Angus Young en la guitarra líder, Stevie Young en la guitarra rítmica, Matt Laug en la batería y Chris Chaney en el bajo.

Juntos mantienen la esencia del sonido clásico e inconfundible del grupo, con un repertorio preparado para un reencuentro multitudinario.

El nombre del tour proviene de “Power Up”, el 17º disco de estudio de AC/DC, lanzado en 2020 como homenaje a Malcolm Young. El álbum, concebido a partir de riffs inéditos de Malcolm y Angus, invita a los fanáticos a escuchar nuevo material junto a los clásicos de siempre, en lo que se anuncia como una velada de tributo y celebración.

La relación entre AC/DC y el público argentino es reconocida por su intensidad. La última visita al país fue en diciembre de 2009, cuando la banda llenó el estadio Monumental durante tres noches consecutivas, registro que quedó plasmado en el DVD y disco “Live at River Plate”, publicado en 2012. Esos conciertos figuran entre los grandes hitos del rock internacional en Argentina.