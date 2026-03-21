Ciencia

La nutrición personalizada, clave para el rendimiento seguro en atletas con diabetes

El estudio destaca que el ajuste de carbohidratos y el monitoreo continuo de glucosa evitan fluctuaciones peligrosas. Además, sugiere pautas prácticas para atletas de competición y recreativos

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Investigadores confirman que la monitorización
Investigadores confirman que la monitorización continua de glucosa facilita ajustes inmediatos en la alimentación y previene hipoglucemias, clave para que atletas con diabetes optimicen su rendimiento sin riesgos de bajadas peligrosas en plena competencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los atletas con diabetes, el desafío no es solo competir al máximo nivel, sino también mantener bajo control sus niveles de glucosa sin comprometer el rendimiento. En ese delicado equilibrio se centra un análisis reciente que busca responder una pregunta clave: cómo una nutrición adecuada y personalizada puede permitir alcanzar ambos objetivos.

La revisión científica, basada en estudios recientes con deportistas con diabetes tipo 1 y tipo 2, analiza de qué manera la alimentación y las nuevas tecnologías influyen en la salud y el desempeño físico. El trabajo se inscribe en un contexto de avances constantes en herramientas de control de glucosa y estrategias nutricionales que están redefiniendo el entrenamiento deportivo.

El informe científico publicado en la revista científica Frontiers, identifica que el ajuste de carbohidratos antes, durante y después del ejercicio resulta determinante para evitar riesgos y mantener el rendimiento.

Según la investigación, los atletas con diabetes requieren pautas diferenciadas, ya que las guías genéricas no se adaptan a las distintas causas de la enfermedad ni a los métodos de administración de insulina. Las estrategias nutricionales personalizadas mejoran la seguridad y eficacia durante la práctica deportiva.

De acuerdo con los autores, la dosificación adecuada de carbohidratos depende de la intensidad, duración y tipo de actividad. Por ejemplo, el uso de insulina mediante inyecciones múltiples exige ajustes diferentes respecto a los sistemas automatizados. El control glucémico requiere adaptar la dieta tanto a la rutina de ejercicios como al tratamiento farmacológico.

Recomendaciones nutricionales adaptadas a cada deportista

Expertos resaltan la necesidad de
Expertos resaltan la necesidad de adaptar la ingesta de carbohidratos, proteínas y micronutrientes a la intensidad, tipo de actividad y tratamiento de cada atleta con diabetes para lograr energía óptima y máxima seguridad en el deporte (Cuídate Plus)

El estudio también resalta la relevancia de planificar las comidas en función de los horarios y fases del ejercicio. La ingesta de carbohidratos debe organizarse antes del entrenamiento para prevenir descensos bruscos de glucosa; durante el ejercicio, el aporte energético mantiene la estabilidad glucémica, mientras que tras la actividad, la reposición de carbohidratos y proteínas favorece la recuperación muscular.

A la vez, los expertos identifican la influencia de micronutrientes como el magnesio y la vitamina D sobre la función metabólica. La revisión científica puntualiza que la deficiencia de estos micronutrientes incrementa el riesgo de descompensaciones. En ese sentido, recomiendan controles regulares y el ajuste individual de la dieta, asegurando así un aporte suficiente.

La revisión científica subraya que la hidratación adecuada es determinante en personas con diabetes, ya que la deshidratación empeora las alteraciones metabólicas. Esto llama a prestar atención al consumo de líquidos antes, durante y después del esfuerzo físico.

Tecnología y control: el papel del monitoreo continuo

El informe científico subraya que
El informe científico subraya que beber líquidos antes, durante y después de la actividad física es esencial para evitar descompensaciones, mejorar la salud metabólica y permitir prácticas deportivas seguras en personas con diabetes (Imagen ilustrativa Infobae)

En la esfera tecnológica, la monitorización continua de glucosa (MCG) se describe como un instrumento valioso. Los autores sostienen que este recurso disminuye las fluctuaciones y ayuda a prevenir hipoglucemia durante el ejercicio. El uso de MCG facilita la toma de decisiones rápidas y permite ajustar la alimentación en tiempo real.

La coordinación entre el equipo médico, los entrenadores y el atleta es esencial para la eficacia de cualquier estrategia. Los especialistas indican que una comunicación fluida y el seguimiento regular facilitan la detección temprana de cualquier variación en el control glucémico y la adaptación dinámica de las recomendaciones.

La investigación propone que los profesionales de la salud adopten un enfoque integral: la combinación de pautas alimentarias personalizadas, tecnología de monitoreo y ajustes en la administración de insulina optimiza tanto el rendimiento físico como la seguridad de los atletas.

Pautas diferenciadas para atletas recreativos y de alta competencia

El análisis detalla que personalizar el abordaje nutricional no solo aporta beneficios a los deportistas de alto rendimiento. Personas con diabetes que practican deportes de manera recreativa también necesitan asesoramiento específico. Los ajustes en la ingesta de carbohidratos, proteínas y micronutrientes deben definirse según la frecuencia y la intensidad del ejercicio practicado.

La investigación subraya que las
La investigación subraya que las guías generales no cubren las particularidades de cada deportista con diabetes, haciendo necesaria la personalización del aporte de carbohidratos, proteínas, micronutrientes y de la hidratación antes, durante y después del ejercicio (Imagen ilustrativa Infobae)

En el caso de atletas de competición, las demandas energéticas son superiores y requieren una planificación nutricional más estricta. La revisión recomienda aumentar la frecuencia del monitoreo y ajustar la dieta y el tratamiento farmacológico tanto como sea necesario. La prevención de hipoglucemias se vuelve prioritaria en competencias prolongadas o de alta exigencia.

Para quienes hacen ejercicio recreativo, la educación enfocada en identificar síntomas de descompensación y conocer las respuestas del organismo ante distintas rutinas de actividad permite adaptar la alimentación y prevenir complicaciones de manera autónoma.

Además, la revisión sostiene que las guías prácticas, sustentadas en las pruebas científicas actuales y personalizadas a cada paciente, resultan indispensables para ampliar las posibilidades de una vida activa y saludable.

Las pruebas recopiladas por los investigadores demuestran que la individualización de las estrategias nutricionales personalizadas y la integración de nuevas herramientas tecnológicas constituyen el camino más efectivo para practicar deportes de manera segura en personas con diabetes.

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