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El inesperado regalo de Abel Pintos que emocionó a una participante de Es mi sueño: “Te va a quedar más lindo que a mí”

El artista decidió premiar la performance de María Cecilia Mirabile y le hizo un espontáneo obsequio en su devolución

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Abel Pintos le regaló su saco a una participante de "Es mi sueño"

La entrega espontánea de un regalo marcó un momento destacado en “Es mi sueño”. El cantante y jurado Abel Pintos se dejó conmover por la interpretación de María Cecilia Mirabile y, rompiendo la dinámica habitual del reality transmitido por El Trece, le regaló el saco que llevaba puesto.

Tras ser seleccionada por los cuatro jurados, que levantaron la palanca hasta llegar a la luz verde luego de escucharla cantar “Qué bonito”, de Rosario Flores, María Cecilia logró subir al palco.

Pero en la devolución de Abel Pintos, sucedió lo inesperado. El reconocido artista le dio a María Cecilia el saco que él mismo vestía y la felicitó emocionado por su interpretación de “Qué bonito”, de Rosario Flores. El jurado valoró las decisiones vocales que tomó la participante, que vestía un saco oversize, y admitió que el regalo surgió de la conexión y la impresión causadas en el estudio de “Es mi sueño”.

“Precioso, María Cecilia. Sinceramente presentía que ibas a cantar sólido por lo menos. Y además te quiero felicitar porque tomaste una serie de muy buenas decisiones durante la canción”, expresó el cantante, mostrando su admiración.

Abel Pintos le regaló su
Abel Pintos le regaló su saco a María Cecilia, participante de "Es mi sueño"

“En algunos momentos, algún agudo, alguna, algún melisma que no iban a llegar a buen puerto, los abandonaste a tiempo, los dejaste ir, dijiste: ‘Por acá no es, no pasa nada, a la próxima’. Y eso es una decisión muy sabia”, continuó Abel Pintos mientras festejaba el criterio artístico de la joven.

Luego subrayó la madurez de esas elecciones: “A veces uno se quiere poner a reparar sobre la cuestión y a veces se logra, las menos veces; la mayor cantidad de veces se empeora. Y verdaderamente lo... fueron muy buenas decisiones. Te felicito mucho”.

El conmovedor regalo de Abel Pintos

Finalizados sus comentarios, Abel Pintos realizó un gesto poco habitual en televisión. “Si me permitís. Yo quiero aprovechar”, dijo. Se quitó el saco y, en un acto espontáneo, le ofreció la prenda directamente a la concursante: “No, no, no, llévatelo, toma. Te va a quedar muy bonito. Sí, te va a quedar más lindo a vos que a mí”.

Guido Kaczka, el conductor de
Guido Kaczka, el conductor de "Es mi sueño", contempla la emoción de María Cecilia

María Cecilia, sorprendida y emocionada, dudó: “No puedo. Abel”. Sin embargo, la insistencia de Pintos fue determinante: “Te va a quedar muy lindo”.

La joven aceptó el obsequio y, entre agradecimientos y risas nerviosas, celebró el momento: “Gracias, gracias, qué honor. Ay, Dios mío”.

Reacciones tras el gesto en ‘Es mi sueño’

El clima del estudio cambió rápidamente. El público y el resto de los jurados aplaudieron y compartieron la emoción de la escena, notablemente alejados de la tensión competitiva habitual.

Las miradas se centraron en el vínculo surgido en el escenario, mientras algunos presentes intercambiaban palabras de aliento. El episodio dejó en evidencia el factor humano que distingue al programa que conduce Guido Kaczka por El Trece.

En este entorno, “Es mi sueño” reforzó su perfil de show donde las historias personales y la empatía ocupan un lugar central por encima del formato competitivo clásico.

Abel Pintos la anécdota que sorprendió a todos

La emotiva anécdota de la infancia de Abel Pintos

No fue la única perla que dejó Abel Pintos en “Es mi sueño”. En una jornada anterior, el bahiense sorprendió con una confesión acerca de su niñez: “Yo hacía huevos de Pascua cuando era chico para vender en el barrio”. La revelación provocó risas y asombro entre los presentes, que reaccionaron al unísono: “¿En serio?”.

Lejos de buscar protagonismo, el cantante quitó peso al relato y bromeó: “Sí. Listo, no hay más. No hay remate. Les conté una cosa de mi vida, chicos”. El intercambio generó cercanía entre el jurado y los participantes, creando un momento de empatía en el estudio.

Este instante permitió que muchos espectadores vieran un costado desconocido de Abel Pintos. La escena mostró cómo el artista valoró la posibilidad de compartir sentimientos y recuerdos personales en la pantalla, sin temor ni reservas. En ese clima de autenticidad, demostró que también es posible mostrarse vulnerable en televisión, más allá de las exigencias del formato de reality.

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