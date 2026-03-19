Descubren el papel oculto de una proteína clave en el cáncer de huesos infantil

Un experimento con peces cebra cuestionó las ideas tradicionales sobre el cáncer óseo infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los laboratorios del Georgetown University Medical Center, un experimento con peces cebra desafió las ideas más aceptadas sobre el cáncer óseo infantil. Un equipo de científicos descubrió que ezrina, una proteína asociada a tumores, no solo actúa desde la superficie celular.

Ahora, la evidencia muestra que su forma oculta, la que permanece cerrada dentro de la célula, también impulsa el avance del osteosarcoma, el tipo más frecuente de cáncer de hueso en niños y adolescentes. Esta revelación, publicada en la revista Science Signaling, abre nuevas posibilidades para frenar la metástasis en cánceres dependientes de ezrina.

Ezrina: la proteína con dos caras

Durante años, la comunidad científica creyó que la ezrina solo tenía funciones relevantes cuando asumía su forma abierta, ubicada en la membrana celular. El resto del tiempo, al encontrarse cerrada y en el interior de la célula, se consideraba inactiva. Esta visión cambió radicalmente tras los experimentos realizados por el grupo dirigido por Aykut Üren, profesor en los departamentos de Oncología y Bioquímica y Biología Molecular y Celular de Georgetown.

Científicos de Georgetown identificaron un nuevo papel para la proteína ezrina en el osteosarcoma

Los investigadores desarrollaron osteosarcomas sin la proteína ezrina y los implantaron en peces cebra, una especie empleada en estudios biomédicos por su transparencia y rápida reproducción. Luego, reintrodujeron dos variantes de ezrina en estos tumores: una bloqueada en su forma abierta y otra en su forma cerrada. Esto permitió observar, por primera vez y sin interferencias, el efecto de cada configuración sobre la capacidad de las células cancerosas para diseminarse.

El papel oculto de la ezrina cerrada

El resultado sorprendió a los propios científicos. La forma cerrada de ezrina demostró poder restaurar la capacidad metastásica en células cancerosas que no tenían la proteína original. Más aún, los experimentos revelaron que ezrina cerrada se une directamente al ARN, el material genético responsable de traducir la información de los genes en proteínas. De este modo, la proteína interviene en la síntesis de proteínas que favorecen el crecimiento y la expansión del cáncer.

“Estos hallazgos cambian por completo la visión sobre ezrina. Ahora sabemos que la forma cerrada no está inactiva, sino que desarrolla funciones esenciales vinculadas al ARN que ayudan a las células tumorales a propagarse”, afirmó Üren.

Cada año, se detectan cerca de 1.000 nuevos casos de osteosarcoma en Estados Unidos. Aproximadamente la mitad corresponde a niños y adolescentes. El pronóstico varía según la etapa de detección: cuando el tumor se encuentra localizado, las probabilidades de supervivencia a cinco años oscilan entre el 60 y el 75 por ciento. Sin embargo, si el cáncer ya se ha diseminado, ese porcentaje cae drásticamente, situándose entre el 5 y el 30 por ciento.

La forma cerrada de ezrina, antes considerada inactiva, impulsa la progresión del cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de Georgetown considera que el doble papel de ezrina podría explicar la dificultad para desarrollar fármacos eficaces contra la metástasis del osteosarcoma. La proteína actúa como un motor en ambas fases: abierta y cerrada, lo que complica los intentos por bloquear su acción solo en una de esas formas.

Nuevas perspectivas terapéuticas

Lejos de quedarse en el diagnóstico del problema, los investigadores avanzaron en la búsqueda de soluciones. El laboratorio de Üren ya identificó pequeñas moléculas capaces de inhibir tanto la forma abierta como la cerrada de ezrina. Estas sustancias lograron frenar el avance del osteosarcoma en cultivos celulares y en modelos experimentales con ratones, aunque todavía requieren mejoras en su solubilidad y capacidad de unión antes de probarse en humanos.

El descubrimiento marca un punto de inflexión para el diseño de terapias dirigidas. “Nuestra investigación sobre el papel dual de ezrina en el cáncer es un ejemplo de cómo la ciencia básica puede ayudar a reducir la mortalidad”, subrayó Üren. El científico destacó, además, que interrumpir la interacción entre ezrina y el ARN es una estrategia novedosa que podría ralentizar o evitar la metástasis en este tipo de tumores.

Los próximos desafíos para el equipo de Georgetown University Medical Center consisten en perfeccionar los compuestos inhibidores y evaluar su seguridad y eficacia en futuras pruebas preclínicas. Mientras tanto, el hallazgo de que la ezrina cerrada no es una proteína inerte, sino una pieza clave en la maquinaria tumoral, representa una nueva esperanza frente a los cánceres infantiles de peor pronóstico.