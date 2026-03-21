La increíble atajada de Pickford ante Enzo Fernández en una nueva derrota del Chelsea por la Premier League

El Chelsea afronta un momento de presión máxima tras otra derrota contundente en la Premier League por la jornada 31 que deja al club londinense fuera de los puestos de clasificación a torneos europeos. Los dirigidos por Liam Rosenior, con Enzo Fernández como pieza central del mediocampo, cayeron 3-0 ante el Everton en el Hill Dickinson Stadium.

El partido estuvo marcado por la eficacia del Everton, que aprovechó las falencias defensivas del Chelsea para marcar diferencias en momentos clave y así llevarse el triunfo por 3-0. El primer tanto llegó a los 33 minutos, cuando Beto Betuncal definió con un sutil toque, picó la pelota tras un pase filtrado de James Garner. El arquero Robert Sánchez quedó vencido ante la precisión del delantero local, sin chance de evitar el grito de gol.

A pesar de dos oportunidades nítidas de Enzo Fernández, el equipo londinense sufrió una nueva derrota (REUTERS/Peter Powell)

Minutos después, Enzo Fernández protagonizó la jugada más peligrosa del Chelsea en la primera mitad. Tras un córner ejecutado por Pedro Neto, un rebote favoreció al argentino, que remató con potencia desde el área chica. Sin embargo, Jordan Pickford demostró sus reflejos al desviar el disparo de manera magnífica y mantuvo el arco en cero. La acción del campeón del mundo fue una de las pocas en las que el equipo visitante logró inquietar al Everton antes del descanso.

El argentino incluso generó peligro con un centro preciso que habilitó a Roméo Lavia. El cabezazo del mediocampista, tras la asistencia de Enzo, se marchó desviado por la derecha y prolongó la sequía ofensiva de los visitantes. Poco después, el propio Fernández dispuso de otra oportunidad clara, pero Pickford volvió a responder y frustró el intento.

La contundencia del Everton sentenció una dura derrota para los Blues (REUTERS/Peter Powell)

El Everton amplió la diferencia en una jugada que expuso las debilidades defensivas del Chelsea. Beto, nuevamente, aprovechó el desorden de la zaga rival y venció a Sánchez con un remate que pasó entre las piernas del arquero para el 2-0. El conjunto local sentenció el encuentro a los 76 minutos, cuando Iliman Ndiaye marcó el tercer gol con un disparo desde fuera del área y envió la pelota junto al segundo palo.

Durante el desarrollo del partido, el Chelsea mostró dificultades para salir desde el fondo, presionado por un Everton que apostó al juego directo y forzó errores en el equipo londinense. Enzo Fernández, aunque participativo, no logró imponer su juego ni conectar con los delanteros. Mientras tanto, Alejandro Garnacho ingresó en el segundo tiempo, pero no pudo inquietar a Pickford.

El revés sufrido deja al Chelsea lejos de los puestos de clasificación continental (REUTERS/Peter Powell)

La caída ante el Everton agrava la situación del Chelsea, que venía de ser eliminado de la Champions League tras perder por 3-0 ante el París Saint Germain en Stamford Bridge y cerró la serie de octavos de final con un global de 8-2 en contra. La doble derrota dejó al equipo del argentino con 48 puntos, lejos del Arsenal, líder del torneo, y fuera de la zona de clasificación a las copas europeas. El Everton, por su parte, igualó la línea de los Blues y se posiciona en el séptimo lugar con 46 unidades.

En el centro del análisis se encuentra el rendimiento y el futuro de Enzo Fernández. El volante argentino, que llegó a Londres a principios de 2023 en una transferencia récord de 121 millones de euros, atraviesa una temporada de protagonismo estadístico: suma 12 goles y 6 asistencias en 45 partidos oficiales. Los rumores sobre una posible salida del club circularon en las últimas semanas, pero declaraciones recientes de Liam Rosenior echaron luz sobre la postura del futbolista: “Lo que diría es que me dejó muy claro lo feliz que está aquí en este club, lo mucho que quiere ganar y la pasión que siente por triunfar”.

El ex jugador de River Plate acumula 28 goles y 29 asistencias en 160 encuentros disputados en las últimas tres temporadas, lo que refleja un nivel que lo mantiene entre los titulares con la cinta de capitán. El siguiente compromiso del Chelsea será el sábado 4 de marzo ante el Port Vale, por los cuartos de final de la FA Cup. Además, Enzo Fernández integra la convocatoria de la selección argentina para disputar los amistosos de la última Fecha FIFA previa al Mundial 2026, con partidos programados en la Bombonera frente a Mauritania y Zambia.